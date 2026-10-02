México

Desde Tlatelolco, Rojo de la Vega recuerda a estudiantes en la matanza del 2 de octubre: “Ni perdón al autoritarismo, ni olvido a sus víctimas”

En la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum también lamentó el trágico suceso histórico y recordó la responsabilidad del expresidente Díaz Ordaz

Alessandra Rojo de la Vega durante la conmemoración de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968
Alessandra Rojo de la Vega durante la conmemoración de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968
Guardar

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, recordó desde Tlatelolco a los estudiantes asesinados durante la matanza del 2 de octubre de 1968 y sostuvo que la memoria representa una forma de resistencia frente al autoritarismo. La funcionaria afirmó que ningún gobierno debe colocarse por encima de la gente.

En un mensaje difundido desde la Plaza de las Tres Culturas, Rojo de la Vega dirigió sus palabras a las víctimas de la represión contra el movimiento estudiantil de 1968. Su pronunciamiento ocurrió durante la conmemoración de una fecha vinculada con la exigencia de verdad, justicia y memoria.

PUBLICIDAD

“Porque un país que olvida su historia está condenado a repetirla”, señaló la alcaldesa. La frase colocó el recuerdo de los estudiantes como una advertencia ante cualquier intento de normalizar la violencia ejercida desde el poder.

Rojo de la Vega sostuvo que este 2 de octubre sirvió para reconocer a quienes alzaron la voz y fueron silenciados. “Hoy recordamos a quienes alzaron la voz y fueron silenciados por el poder”, expresó en su mensaje.

Tlatelolco mantuvo la exigencia de memoria por las víctimas de 1968

La Plaza de las Tres Culturas conserva su significado para miles de familias y para distintas generaciones que identificaron el movimiento estudiantil como una defensa de las libertades civiles y políticas.

PUBLICIDAD

Desde ese sitio, Rojo de la Vega planteó que la memoria no se limita a recordar los nombres de las víctimas. Para la alcaldesa, también implicó rechazar las condiciones que permitieron la persecución, la censura o el uso de la fuerza contra quienes cuestionaron a las autoridades.

Alessandra Rojo de la Vega durante la conmemoración de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968
Alessandra Rojo de la Vega durante la conmemoración de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968

“La memoria también es resistencia”, afirmó. La alcaldesa sostuvo que la libertad no debió convertirse en un privilegio que se obtuviera a cambio del miedo. “La libertad nunca debe pagarse con miedo”, dijo al referirse a la necesidad de proteger el derecho a expresarse, organizarse y disentir.

El mensaje se sumó a las conmemoraciones que cada 2 de octubre reunieron a estudiantes, organizaciones civiles, familiares de víctimas y ciudadanos en distintos puntos de la Ciudad de México. La fecha también llevó a revisar el papel de las instituciones frente a las demandas sociales.

“Ni perdón al autoritarismo, ni olvido a sus víctimas”

El mensaje de este 2 de octubre retomó el lenguaje de la memoria y lo enlazó con una condena directa a los abusos de poder. “Ni perdón al autoritarismo, ni olvido a sus víctimas”, concluyó Rojo de la Vega.

La frase colocó a las víctimas de 1968 en el centro de la conmemoración y rechazó que los hechos fueran reducidos a una fecha en el calendario. La alcaldesa planteó que la exigencia de justicia seguía presente cuando existían personas que enfrentaban persecución o miedo por ejercer sus derechos.

La memoria de los estudiantes asesinados en Tlatelolco permaneció como un reclamo contra la impunidad. También mantuvo vigente la discusión sobre los límites del Estado, el derecho a protestar y la obligación de las autoridades de responder ante la ciudadanía.

Sheinbaum recordó que el Estado reconoció la responsabilidad de Díaz Ordaz

La presidenta Claudia Sheinbaum también recordó la masacre estudiantil de 1968 y la calificó como uno de los episodios más dolorosos en la historia del país. La mandataria reiteró su solidaridad con los sobrevivientes y con las familias de las víctimas.

Claudia Sheinbaum de pie detrás de un pódium de madera con el escudo nacional de México y dos micrófonos.
La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum ofrece una declaración desde un pódium oficial con el escudo nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sheinbaum señaló que, al inicio de su gobierno, se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que reconoció la matanza de Tlatelolco como un crimen de lesa humanidad. El documento identificó como responsable al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.

La presidenta refirió que esa determinación formó parte de la disculpa pública que ofreció en octubre de 2024. Durante aquel acto, el Gobierno de México también suscribió un acuerdo de no repetición por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968.

Nunca más una represión del Estado a un movimiento social”, afirmó Sheinbaum al recordar la movilización estudiantil que fue reprimida en la Plaza de las Tres Culturas.

El movimiento estudiantil se organizó durante el verano de 1968 y tuvo como una de sus principales expresiones al Consejo Nacional de Huelga. El organismo reunió a representantes de la UNAM, el IPN y otros planteles educativos.

El CNH presentó el 8 de agosto un pliego con seis demandas. Entre ellas estuvieron la libertad de presos políticos, la derogación del delito de disolución social, la desaparición del cuerpo de granaderos, la indemnización a las víctimas y el deslinde de responsabilidades por la actuación de las fuerzas de seguridad.

Las exigencias también incluyeron la destitución de Raúl Mendiolea Cerecero, Luis Cueto Ramírez y Armando Frías. La respuesta de las autoridades fue el incremento de la represión contra estudiantes, profesores y participantes en las movilizaciones.

Temas Relacionados

Alessandra Rojo de la VegaCuauhtémocalcaldíaCiudad de MéxicoCDMX2 de octubreTlatelolcomexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Marcha 2 de octubre 2026: bloqueos, rutas peatonales y alternativas viales en CDMX

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Marcha 2 de octubre 2026: bloqueos, rutas peatonales y alternativas viales en CDMX

Retiran anuncios engañosos del Gobierno federal en Querétaro tras denuncias de Santiago Nieto

El coordinador de Morena en Querétaro pidió que la investigación sobre la colocación de dichos espectaculares continúe

Retiran anuncios engañosos del Gobierno federal en Querétaro tras denuncias de Santiago Nieto

Localizan restos humanos en un canal de aguas residuales de San Pablo del Monte, Tlaxcala

El caso se suma a otros hallazgos recientes de restos humanos registrados en la región central del país durante 2026

Localizan restos humanos en un canal de aguas residuales de San Pablo del Monte, Tlaxcala

Día del Novio en México 2026: ¿por qué se celebra el 3 de octubre y se regalan flores azules con carritos de juguete?

La fecha no fue establecida oficialmente, pero su presencia digital la convirtió en una ocasión para celebrar a las parejas

Día del Novio en México 2026: ¿por qué se celebra el 3 de octubre y se regalan flores azules con carritos de juguete?

América y Cruz Azul empatan a cero goles en un duelo amistoso en EEUU

En un cotejo amistoso, las Águilas y Cementeros no se hicieron daño el Snapdragon Stadium de San Diego, California

América y Cruz Azul empatan a cero goles en un duelo amistoso en EEUU
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 2 de octubre: cae líder extorsionador ligado a la ASAEO en Oaxaca

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 2 de octubre: cae líder extorsionador ligado a la ASAEO en Oaxaca

Desde heces hasta metales pesados: los peligrosos ingredientes que contienen los cigarros piratas y lo que le pasa a tu cuerpo si los fumas

Localizan restos humanos en un canal de aguas residuales de San Pablo del Monte, Tlaxcala

Tres hombres y dos mujeres son hallados muertos y maniatados en Tlalnepantla, Morelos

Cae líder extorsionador de la Central de Abasto de Oaxaca ligado a la ASAEO

ENTRETENIMIENTO

José Ángel Bichir celebra una segunda oportunidad de vida tras su caída desde un tercer piso: “Como un bebé”

José Ángel Bichir celebra una segunda oportunidad de vida tras su caída desde un tercer piso: “Como un bebé”

2 de octubre no se olvida: dónde ver las películas, series y documentales sobre el movimiento estudiantil de 1968 en México

Cazzu cuenta la historia detrás de la canción “Inti” y recuerda el llanto que vivió al grabarla

Lucero, Andrea Legarreta y Gala Montes: los famosos que se pronunciaron en contra de la salida de Yahir de La Casa de los Famosos México

La Oreja de Van Gogh confirma gira en México para 2027

DEPORTES

Dónde ver en vivo a la mexicana Rebeca Bernal con el Manchester United frente al Liverpool en la Women’s Super League

Dónde ver en vivo a la mexicana Rebeca Bernal con el Manchester United frente al Liverpool en la Women’s Super League

América y Cruz Azul empatan a cero goles en un duelo amistoso en EEUU

México vs Estados Unidos, EN VIVO: cuándo y dónde ver GRATIS el partido de la Fecha FIFA

Rodrigo Huescas confirma su regreso a las canchas con el Copenhague tras polémica detención en Dinamarca

España vs República Checa, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de la UEFA Nations League 2026