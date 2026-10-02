Desde Tlatelolco, Rojo de la Vega recuerda a estudiantes en la matanza del 2 de octubre: “Ni perdón al autoritarismo, ni olvido a sus víctimas”

Alessandra Rojo de la Vega durante la conmemoración de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968

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La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, recordó desde Tlatelolco a los estudiantes asesinados durante la matanza del 2 de octubre de 1968 y sostuvo que la memoria representa una forma de resistencia frente al autoritarismo. La funcionaria afirmó que ningún gobierno debe colocarse por encima de la gente.

En un mensaje difundido desde la Plaza de las Tres Culturas, Rojo de la Vega dirigió sus palabras a las víctimas de la represión contra el movimiento estudiantil de 1968. Su pronunciamiento ocurrió durante la conmemoración de una fecha vinculada con la exigencia de verdad, justicia y memoria.

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“Porque un país que olvida su historia está condenado a repetirla”, señaló la alcaldesa. La frase colocó el recuerdo de los estudiantes como una advertencia ante cualquier intento de normalizar la violencia ejercida desde el poder.

Rojo de la Vega sostuvo que este 2 de octubre sirvió para reconocer a quienes alzaron la voz y fueron silenciados. “Hoy recordamos a quienes alzaron la voz y fueron silenciados por el poder”, expresó en su mensaje.

Tlatelolco mantuvo la exigencia de memoria por las víctimas de 1968

La Plaza de las Tres Culturas conserva su significado para miles de familias y para distintas generaciones que identificaron el movimiento estudiantil como una defensa de las libertades civiles y políticas.

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Desde ese sitio, Rojo de la Vega planteó que la memoria no se limita a recordar los nombres de las víctimas. Para la alcaldesa, también implicó rechazar las condiciones que permitieron la persecución, la censura o el uso de la fuerza contra quienes cuestionaron a las autoridades.

Alessandra Rojo de la Vega durante la conmemoración de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968

“La memoria también es resistencia”, afirmó. La alcaldesa sostuvo que la libertad no debió convertirse en un privilegio que se obtuviera a cambio del miedo. “La libertad nunca debe pagarse con miedo”, dijo al referirse a la necesidad de proteger el derecho a expresarse, organizarse y disentir.

El mensaje se sumó a las conmemoraciones que cada 2 de octubre reunieron a estudiantes, organizaciones civiles, familiares de víctimas y ciudadanos en distintos puntos de la Ciudad de México. La fecha también llevó a revisar el papel de las instituciones frente a las demandas sociales.

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“Ni perdón al autoritarismo, ni olvido a sus víctimas”

El mensaje de este 2 de octubre retomó el lenguaje de la memoria y lo enlazó con una condena directa a los abusos de poder. “Ni perdón al autoritarismo, ni olvido a sus víctimas”, concluyó Rojo de la Vega.

La frase colocó a las víctimas de 1968 en el centro de la conmemoración y rechazó que los hechos fueran reducidos a una fecha en el calendario. La alcaldesa planteó que la exigencia de justicia seguía presente cuando existían personas que enfrentaban persecución o miedo por ejercer sus derechos.

La memoria de los estudiantes asesinados en Tlatelolco permaneció como un reclamo contra la impunidad. También mantuvo vigente la discusión sobre los límites del Estado, el derecho a protestar y la obligación de las autoridades de responder ante la ciudadanía.

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Sheinbaum recordó que el Estado reconoció la responsabilidad de Díaz Ordaz

La presidenta Claudia Sheinbaum también recordó la masacre estudiantil de 1968 y la calificó como uno de los episodios más dolorosos en la historia del país. La mandataria reiteró su solidaridad con los sobrevivientes y con las familias de las víctimas.

La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum ofrece una declaración desde un pódium oficial con el escudo nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sheinbaum señaló que, al inicio de su gobierno, se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que reconoció la matanza de Tlatelolco como un crimen de lesa humanidad. El documento identificó como responsable al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.

La presidenta refirió que esa determinación formó parte de la disculpa pública que ofreció en octubre de 2024. Durante aquel acto, el Gobierno de México también suscribió un acuerdo de no repetición por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968.

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“Nunca más una represión del Estado a un movimiento social”, afirmó Sheinbaum al recordar la movilización estudiantil que fue reprimida en la Plaza de las Tres Culturas.

El movimiento estudiantil se organizó durante el verano de 1968 y tuvo como una de sus principales expresiones al Consejo Nacional de Huelga. El organismo reunió a representantes de la UNAM, el IPN y otros planteles educativos.

El CNH presentó el 8 de agosto un pliego con seis demandas. Entre ellas estuvieron la libertad de presos políticos, la derogación del delito de disolución social, la desaparición del cuerpo de granaderos, la indemnización a las víctimas y el deslinde de responsabilidades por la actuación de las fuerzas de seguridad.

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Las exigencias también incluyeron la destitución de Raúl Mendiolea Cerecero, Luis Cueto Ramírez y Armando Frías. La respuesta de las autoridades fue el incremento de la represión contra estudiantes, profesores y participantes en las movilizaciones.