Localizan restos humanos en un canal de aguas residuales de San Pablo del Monte, Tlaxcala

Una cinta amarilla con la palabra "PRECAUCIÓN" impide el paso en una calle residencial, mientras un automóvil y varios edificios se difuminan bajo la lluvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un torso y un brazo humanos aparecieron flotando en un canal de aguas residuales de San Pablo del Monte, Tlaxcala, la tarde de este 1 de octubre. El hallazgo lo hicieron transeúntes que caminaban por la zona conocida como camino a Tlalamsa, en la colonia San Salvador Tepexco.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado. Hasta el momento no existe una identidad confirmada para la víctima, y las autoridades investigan si el caudal del arroyo, crecido por las lluvias recientes, arrastró los restos desde otro punto.

PUBLICIDAD

Los vecinos que transitaban por la calle Venustiano Carranza Sur alertaron al número de emergencias 911 sobre la presencia de las partes de un cuerpo dentro del afluente. Minutos después, la zona quedó bajo resguardo policial mientras especialistas forenses iniciaban el proceso de recuperación.

La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala abrió una carpeta por homicidio calificado

La FGJE confirmó en un comunicado el inicio de la investigación formal por el delito de homicidio calificado. El organismo precisó que serán las diligencias ministeriales y los estudios periciales los que determinen el origen de los restos.

Una cinta plástica amarilla con la inscripción "NO PASE" permanece tendida sobre el pavimento cerca de una acera por donde transitan peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La corporación estatal también explicó una de las hipótesis que maneja su equipo técnico. Los investigadores no descartan que el torso y el brazo hayan sido arrastrados por la corriente desde un punto distinto al del hallazgo, debido al aumento del caudal provocado por las lluvias de los últimos días.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la cronología de los hechos, elementos de la Policía Municipal de San Pablo del Monte fueron los primeros en llegar al sitio, a fin de preservar los indicios antes de que arribara personal especializado.

Posteriormente se sumaron agentes de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo). El equipo forense efectuó el levantamiento de los restos y procesó la escena como parte de las primeras actuaciones ministeriales.

Los fragmentos recuperados fueron trasladados al Incifo para los estudios periciales correspondientes. Ese procedimiento buscará establecer la identidad de la persona y las circunstancias que rodearon su muerte.

PUBLICIDAD

Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DEL CRIMEN" delimita un perímetro de investigación en un área de matorral durante la noche, con luces tenues de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades no han determinado quién era la persona ni cómo llegó a perder la vida. La investigación continúa abierta y los resultados dependerán de los análisis genéticos y antropológicos que realice el Incifo en los próximos días.

El área permaneció bajo resguardo policial durante varias horas mientras se desarrollaban los trabajos periciales. La Fiscalía no ofreció un plazo para la conclusión de los estudios ni adelantó resultados preliminares.

San Salvador Tepexco y el camino a Tlalamsa, escenario del hallazgo

El punto exacto del hallazgo se ubica a la orilla de la calle Venustiano Carranza Sur, en la colonia San Salvador Tepexco. Ese tramo del canal es conocido entre los vecinos como camino a Tlalamsa, un paraje que atraviesa parte del municipio.

PUBLICIDAD

El canal conduce aguas residuales y atraviesa varias colonias antes de desembocar en otros cuerpos de agua. Esa característica alimenta la hipótesis de un posible arrastre desde un punto distante al lugar donde los transeúntes hicieron el hallazgo.

Una cinta plástica amarilla con la leyenda NO PASE yace sobre el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades no han precisado si existen cámaras de videovigilancia en el tramo del canal. Tampoco informaron si hay testigos adicionales a los transeúntes que realizaron el primer reporte.

Hallazgos similares de restos humanos en Tlaxcala y la región central en 2026

El caso de San Pablo del Monte no es un hecho aislado en la región central del país durante este año. En septiembre, la cuenta Cinco Radio Oficial informó sobre la localización de restos humanos en una barranca de Axotla del Monte, en el municipio de Teolocholco, Tlaxcala.

PUBLICIDAD

En ese hallazgo, un vecino consideró que los restos podrían corresponder a su padre, desaparecido desde junio de 2012. La identidad se determinaría mediante estudios de ADN, de acuerdo con la misma fuente.

En julio, dos cuerpos envueltos en cobijas aparecieron en un camino de terracería en los límites entre Puebla y Tlaxcala. Policías municipales de Zacatelco y San Miguel Xoxtla acudieron al sitio y la Fiscalía General del Estado de Puebla asumió la investigación, según reportó N+.

Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" bloquea una zona durante la noche, iluminada por una luz brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo se definió como jurisdicción poblana por la ubicación del cauce del río Atoyac. Hasta ese momento, las autoridades no habían dado a conocer la identidad de los occisos.

PUBLICIDAD

En agosto, la búsqueda de una menor desaparecida en un canal de aguas residuales de Nextlalpan, en el Estado de México, derivó en el descubrimiento de una serie de restos humanos. El colectivo Ehécatl, conformado por madres y familiares de víctimas de desaparición, recuperó más de un centenar de fragmentos óseos durante los recorridos realizados en la zona.

Ese mismo mes, un cuerpo sin identificar apareció flotando en un canal de riego del Valle de Mexicali. El hallazgo se registró en las inmediaciones del Ejido Tlaxcala y los bomberos locales realizaron las maniobras para sacar el cuerpo del agua.

La acumulación de estos casos en distintos puntos del centro y norte del país coincide con la temporada de lluvias de 2026. Varias fiscalías estatales han señalado que el aumento del caudal en canales y arroyos facilita la aparición de restos que estaban ocultos en otras zonas.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, las fiscalías involucradas mantienen abiertas sus respectivas carpetas de investigación mientras avanzan los estudios forenses correspondientes.