Tres hombres y dos mujeres son hallados muertos y maniatados en Tlalnepantla, Morelos

Elementos de seguridad acordonaron la zona donde fueron localizados cinco cuerpos a un costado de la carretera Xochimilco-Oaxtepec, en Tlalnepantla, Morelos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fiscalía General del Estado de Morelos investiga el hallazgo de cinco personas sin vida, maniatadas y con signos de violencia, localizado este jueves 1 de octubre a un costado de la carretera federal Xochimilco-Oaxtepec, en el municipio de Tlalnepantla.

De acuerdo con la información difundida tras el reporte, las víctimas corresponden a tres hombres y dos mujeres, quienes presentaban lesiones provocadas por disparos de arma de fuego. Los cuerpos fueron encontrados en las inmediaciones de la vía, luego de que ciudadanos alertaran a los servicios de emergencia sobre la presencia de varias personas abandonadas.

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Elementos de seguridad acudieron al sitio y confirmaron que las cinco personas ya no contaban con signos vitales. La zona fue acordonada para preservar los indicios y permitir el trabajo de las autoridades ministeriales.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC), personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense de la Zona Oriente participaron en las diligencias para recabar evidencias y realizar el levantamiento de los cuerpos. Hasta el momento, las víctimas permanecen en calidad de desconocidas y no se ha informado públicamente sobre algún detenido por estos hechos.

Investigan cómo ocurrieron los homicidios

La Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrieron las muertes, así como establecer si el sitio donde fueron localizados corresponde al lugar donde se cometieron los homicidios o si los cuerpos fueron abandonados posteriormente.

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La Fiscalía de Morelos inició las investigaciones por el hallazgo de tres hombres y dos mujeres sin vida. Crédito: Cuartoscuro

El hallazgo ocurrió en una zona cercana a los límites entre Morelos y el Estado de México, sobre una carretera que conecta la entidad con la zona sur de la Ciudad de México. Por ello, el caso ocurre en un corredor de comunicación entre distintas regiones del centro del país.

La localización de los cinco cuerpos se produjo además en una jornada en la que fueron encontrados otros dos cuerpos en el municipio de Yecapixtla. En ese caso, dos hombres fueron localizados sin vida y con huellas de violencia sobre la carretera Yecapixtla-Viveros, en la colonia Los Amates. Junto a ellos fue localizada una cartulina con un mensaje atribuido al crimen organizado.

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Hasta ahora, las autoridades no han confirmado que ambos acontecimientos estén relacionados, por lo que se mantienen como investigaciones separadas.

Otros homicidios recientes en Morelos

El hallazgo en Tlalnepantla ocurre después de otros hechos violentos registrados durante septiembre en Morelos, entre ellos el asesinato de dos estudiantes de 17 años de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Los jóvenes, identificados como Christian Shamed y Gael, fueron asesinados a balazos la noche del 26 de septiembre en la colonia Chulavista, en Cuernavaca. Ambos estudiaban en la Preparatoria Número 2 de la UAEM y eran menores de edad.

Claudia Tacoronte Aguilera, española de 21 años, fue asesinada en Cuautla. Foto: Facebook / Claudia Tacoronte

La propia universidad informó sobre el doble homicidio y señaló que la Fiscalía estatal debía agotar las líneas de investigación para esclarecer el ataque. La rectora Viridiana León Hernández exigió una investigación para determinar lo ocurrido y llevar ante la justicia a los responsables.

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Días antes, el 12 de septiembre, la violencia también alcanzó a una estudiante extranjera. Claudia Tacoronte Aguilera, española de 21 años que se encontraba en Morelos como estudiante de intercambio de la UAEM, fue asesinada en Cuautla.

La Fiscalía de Morelos investigó el caso como feminicidio. De acuerdo con las investigaciones difundidas entonces, la joven fue atacada durante un presunto asalto y sufrió una agresión con arma blanca. Posteriormente fue detenido Francisco Javier “N”, señalado como presunto responsable del crimen.

La gobernadora Margarita González Saravia ha sostenido durante 2026 una estrategia de seguridad que contempla coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales, además de la participación de la Guardia Nacional, Ejército y Marina. El gobierno estatal informó en julio que buscaba fortalecer la presencia institucional y reducir los delitos mediante labores de inteligencia y coordinación regional.

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En este contexto, la investigación por los cinco cuerpos encontrados en Tlalnepantla continúa abierta. Las autoridades deberán establecer la identidad de las víctimas, determinar la mecánica de los homicidios y esclarecer quiénes participaron en el crimen.