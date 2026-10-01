Renata Zarazúa se enfrentará a la segunda mejor tenista del mundo en el Masters 1000 de China

Aryna Sabalenka será la siguiente rival de la tenista mexicana en la segunda ronda del torneo que se está disputando en Beijing. (REUTERS/Maxim Shemetov)

Guardar

La tenista mexicana Renata Zarazúa logró avanzar a la segunda ronda del Masters 1000 de Beijing tras imponerse a la húngara Anna Bondár por 7-6 y 6-3.

Sin embargo, su rival en la siguiente fase será nada mas y nada menos que Aryna Sabalenka, recién finalista del US Open y la segunda mejor tenista del ranking mundial de la WTA por detrás de Elena Rybakina.

PUBLICIDAD

Esta será una gran prueba para Zarazúa ante una de las mejores raquetas del circuito y aunque la victoria luce complicada, este tipo de enfrentamientos la ayudará a foguearse y mejorar su rendimiento.

Desarrollo del encuentro

Renata vence en set corridos a la húngara Anna Bondar. (REUTERS/Maxim Shemetov)

Renata Zarazúa tuvo que remar contra corriente desde el primer set. Bondár tomó ventaja de 5-3 y contó con su saque para intentar cerrar la manga, pero la mexicana reaccionó a tiempo.

La tenista mexicana evitó tres puntos de set y forzó el desempate. Ahí mantuvo la concentración para imponerse por 7-4 y tomar la ventaja en el encuentro.

La húngara volvió a iniciar mejor el segundo parcial, al colocarse 3-1 arriba. Zarazúa respondió otra vez y cambió el rumbo del partido con cinco juegos consecutivos.

PUBLICIDAD

Esa reacción le permitió sellar la victoria en dos sets. El encuentro tuvo una duración de dos horas y 14 minutos.

Quién es Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka es la segunda mejor tenista del mundo y tiene múltiples títulos de Grand Slam. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Aryna Sabalenka se consolidó como una de las principales figuras del circuito femenino. La tenista bielorrusa se caracteriza por la potencia de su saque, la agresividad desde el fondo de la cancha y su experiencia en los torneos de Grand Slam.

Sabalenka permaneció 107 semanas consecutivas en el primer lugar del ranking de la WTA, antes de perder esa posición durante el pasado US Open ante Elena Rybakina. A pesar de ese cambio, se mantiene entre las jugadoras más peligrosas del tenis internacional.

PUBLICIDAD

La bielorrusa comenzó a ganar notoriedad en 2017, cuando llevó a su país a la primera final de Fed Cup de su historia junto a Aliaksandra Sasnóvich. En ese momento, ambas se encontraban fuera de las 75 mejores del ranking mundial.

Sabalenka cerró 2018 y 2019 en el puesto 11 de la clasificación individual. Desde entonces, construyó una carrera que la llevó a competir de forma constante por los títulos más importantes del circuito.

En individuales, ha ganado cuatro títulos de Grand Slam. Entre sus conquistas destacan los Abiertos de Australia de 2023 y 2024, además de los US Open de 2024 y 2025.

PUBLICIDAD

También cuenta con resultados importantes en dobles. Junto a la belga Elise Mertens, fue campeona del US Open en 2019 y del Abierto de Australia en 2021. Además, llegó al número uno del mundo tanto en individuales como en dobles.

Por su parte, en singles ya consiguió llegar a una final de Roland Garros, mientras que en Wimbledon la instancia más lejos a la que ha llegado son semifinales.

Cuándo y dónde ver el Zarazúa vs Sabalenka en México

El encuentro entre Renata Zarazúa y Aryna Sabalenka se llevará a cabo este viernes 2 de octubre a las 5:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse a través del Plan Premium de Disney+.

PUBLICIDAD

La cadena ESPN aún no confirmado si de igual formará lo transmitirá a través de alguno de sus canales de paga como lo hace con el US Open, por lo que hay que estar atentos a las guías de programación.