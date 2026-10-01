Detienen a una mujer por la desaparición de un policía en Oaxaca: podría enfrentar hasta 75 años de prisión

La mujer, identificada como E.C.T., fue aprehendida por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares. (Crédito: FGEO)

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Una mujer fue detenida en Oaxaca por su probable participación en la desaparición de un policía estatal ocurrida hace casi siete años, cuando la víctima fue interceptada por un grupo de personas que lo sometió, lo ató de pies y manos y se lo llevó en la cajuela de un vehículo utilizado para privarlo de la libertad.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que la mujer, identificada como E.C.T., fue localizada en la localidad de Arroyo Venado, en el municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, donde agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutaron una orden de aprehensión relacionada con la causa penal 291/2021 por el delito de desaparición cometida por particulares.

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Los hechos que originaron la investigación ocurrieron el 10 de octubre de 2019 en San Miguel Soyaltepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan. De acuerdo con la carpeta de investigación citada por la Fiscalía, el policía, identificado como H.M.I., salió de su domicilio ubicado en Benito Juárez Dos acompañado de su familia para dirigirse a su trabajo como policía estatal.

Mientras se encontraban en la vía pública, varias personas que viajaban en dos vehículos interceptaron a la familia. Los agresores sometieron al policía, lo ataron de pies y manos y posteriormente lo introdujeron en la cajuela de uno de los automóviles.

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Los vehículos se retiraron del lugar con rumbo desconocido y, desde entonces, la Fiscalía mantiene abierta la investigación para establecer qué ocurrió con el policía y determinar la responsabilidad de las personas relacionadas con su desaparición.

La captura de E.C.T. fue resultado de las diligencias realizadas por la Vicefiscalía Regional de la Cuenca para establecer la identidad y ubicación de personas relacionadas con el caso. Los agentes la localizaron sobre la calle Vidal Soriano, en Arroyo Venado, corroboraron su identidad y le hicieron saber que existía un mandato judicial en su contra antes de ejecutar la orden de aprehensión.

La mujer quedó a disposición de la autoridad judicial, que deberá determinar su situación jurídica. Hasta ahora, la Fiscalía no ha informado públicamente cuál habría sido la participación específica de E.C.T. en la desaparición del policía ni ha señalado qué ocurrió con H.M.I. después de que fue llevado en el vehículo.

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El agente fue interceptado el 10 de octubre de 2019 cuando salía de su domicilio en Benito Juárez Dos, San Miguel Soyaltepec, para dirigirse a trabajar; sus captores lo ataron y lo llevaron en la cajuela de un vehículo. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

La pena puede alcanzar hasta 75 años

El caso tiene una particularidad por la condición de la víctima como integrante de una institución de seguridad pública. La Ley General en Materia de Desaparición establece para el delito de desaparición cometida por particulares una pena de 25 a 50 años de prisión. El mismo ordenamiento señala que las penas pueden incrementarse hasta en una mitad cuando la persona desaparecida sea integrante de las instituciones de seguridad pública.

Aplicado al extremo superior de la pena base, ese incremento permitiría llegar hasta 75 años de prisión. Sin embargo, esto representa únicamente el máximo que contempla el marco legal bajo esas condiciones y no significa que E.C.T. haya sido condenada o que vaya a recibir esa pena.

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Además, la ley establece que las penas previstas para la desaparición cometida por particulares pueden modificarse conforme a las reglas de agravantes y disminuciones contempladas en el propio ordenamiento. La situación jurídica de la detenida todavía debe ser determinada por un juez.

La Fiscalía de Oaxaca señaló que las investigaciones continúan para esclarecer la desaparición del policía y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

Soyaltepec acumula otros casos de desaparición durante 2026

El municipio de San Miguel Soyaltepec aparece también en otra investigación por desaparición que tuvo avances durante agosto de este año. Se trata de un hombre identificado como J.M.A.T., quien fue privado de la libertad el 17 de agosto de 2023 en la comunidad de Temascal.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Oaxaca, un grupo de nueve personas llegó al domicilio donde se encontraba la víctima. Los agresores portaban armas de fuego y utilizaban prendas con características similares a las de corporaciones de seguridad pública. Después de someter a quienes estaban en el inmueble, esposaron a J.M.A.T. y se lo llevaron en uno de los vehículos.

En agosto de 2026, la Fiscalía informó sobre la captura de un segundo implicado en ese expediente. A.O.C. fue localizado en el municipio veracruzano de Tres Valles y trasladado a Oaxaca, donde un juez lo vinculó a proceso y le impuso prisión preventiva oficiosa. Un primer acusado, L.A.L.R., había sido detenido días antes en Las Choapas, Veracruz, y también fue vinculado a proceso.

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La investigación resulta relevante para el contexto de Soyaltepec porque la desaparición de 2023 no quedó limitada a una detención aislada: las autoridades identificaron a varias personas presuntamente involucradas y establecieron que parte de los sospechosos se trasladó hacia Veracruz después de los hechos. La propia Fiscalía señaló que ambos fueron localizados mediante colaboración entre autoridades de Oaxaca y Veracruz.

La prensa local reportó posteriormente que cuatro personas habían sido detenidas por ese expediente y que la víctima continuaba sin ser localizada.

Otro caso registrado este año ocurrió en marzo en Santa María Jacatepec, también en la Cuenca del Papaloapan. Jorge Antonio Procopio, identificado como defensor de la tierra, y su hermano Saúl fueron privados de la libertad por hombres armados que ingresaron a un domicilio de la colonia San Juan del Río. De acuerdo con la denuncia difundida entonces, ambos fueron golpeados y subidos a vehículos para después ser trasladados con rumbo desconocido.

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La región también registró hechos violentos distintos a las desapariciones. El 26 de mayo, tres personas fueron asesinadas en San Miguel Soyaltepec y sus cuerpos fueron localizados dentro de un vehículo abandonado en un camino de terracería entre las comunidades de Galería y Nueva Patria. Las víctimas presentaban heridas de bala y, de acuerdo con los primeros reportes, pertenecían a una misma familia.

Un corredor entre Oaxaca y Veracruz

El municipio San Miguel Soyaltepec forma parte de la Cuenca del Papaloapan, una región que se extiende hacia la zona limítrofe con Veracruz y que durante 2026 ha obligado a las autoridades de ambos estados a coordinar investigaciones y detenciones.

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En marzo, la Fiscalía de Oaxaca informó sobre la captura de J.A.H.V., alias “El Kilo”, señalado como jefe de plaza de una célula delictiva con presencia en la zona limítrofe entre Oaxaca y Veracruz. De acuerdo con la dependencia, el grupo investigado tenía actividades relacionadas con cobro de piso, extorsión, homicidio, secuestro y narcomenudeo, además de posibles vínculos con huachicol y trasiego de drogas.

La Fiscalía señaló entonces que la organización tenía presencia principalmente en municipios fronterizos de la Cuenca del Papaloapan y que, debido a la ubicación interestatal del corredor, participaron en el operativo autoridades de Oaxaca y federales, entre ellas la Secretaría de Marina, Defensa, Guardia Nacional y Policía Estatal.

La movilidad entre ambos estados también aparece en investigaciones recientes por desaparición. En los casos de Soyaltepec de 2023, dos de los acusados fueron ubicados en territorio veracruzano, uno en Las Choapas y otro en Tres Valles, antes de ser trasladados a Oaxaca para enfrentar sus respectivos procesos.

El patrón vuelve a aparecer en otro expediente de la Cuenca. En julio de 2025, la Fiscalía informó la detención de un hombre relacionado con la desaparición de un matrimonio que había salido de San Juan Bautista Tuxtepec rumbo a Veracruz para vender un terreno. La camioneta en la que viajaban fue localizada posteriormente en Loma Bonita, Oaxaca, mientras que la investigación continuó en la zona limítrofe entre ambas entidades.

Estos expedientes no permiten establecer por sí mismos que exista una sola organización detrás de las desapariciones ni que todos los casos tengan relación entre sí. Sí muestran, sin embargo, que durante los últimos meses las investigaciones de la Fiscalía han llevado en repetidas ocasiones hacia municipios de la Cuenca del Papaloapan y, en algunos casos, hacia Veracruz.