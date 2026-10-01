La millonaria fortuna en dólares que recibiría Fernando Marón Kahwagi, posible heredero de Jorge Kahwagi Macari (Fotos: La Crónica de Hoy/ RS)

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Fernando Marón Kahwagi podría recibir parte de la herencia de Jorge Kahwagi Macari, fallecido el pasado miércoles 30 de septiembre de 2026 a los 58 años en Ciudad de México, si un proceso sucesorio lo reconoce entre los beneficiarios.

Hasta ahora no existe información pública sobre un testamento, el valor total de los bienes ni una designación oficial de herederos, por lo que no es posible calcular una cifra exacta en dólares para el sobrino del empresario y exlegislador, aunque si es viable un estimado de acuerdo a documentos públicos.

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La muerte de Kahwagi Macari fue reportada por el periodista Gustavo Adolfo Infante y confirmada por el empresario Roberto Palazuelos, quien era amigo del exboxeador desde la adolescencia. Infante señaló que el empresario sufrió un derrame cerebral en Ciudad de México.

El patrimonio del también exdiputado ha generado especulaciones por sus actividades empresariales, sus propiedades en Tulum y su participación en compañías de tecnología, medios de comunicación y servicios médicos. Ninguna autoridad, integrante de su familia o documento público ha establecido el monto de su fortuna personal.

Las cifras de 100,000,000 y 150,000,000 de dólares no están verificadas

En internet circulan estimaciones que atribuyen a una persona con el nombre de Jorge Kahwagi un patrimonio de entre 100,000,000 y 150,000,000 de dólares. Otros portales hablan de apenas 6,000,000 de dólares y reconocen que el perfil al que se refieren es ficticio.

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Ninguna de esas publicaciones permite confirmar el valor de los activos que pertenecieron a Jorge Kahwagi Macari. Tampoco distinguen entre el patrimonio del empresario, las compañías en las que tuvo cargos directivos, bienes familiares, predios, acciones o inversiones compartidas con otros socios.

El fallecimiento del empresario mexicano fue confirmado este 30 de septiembre por Roberto Palazuelos, quien compartió una fotografía de ambos y envió condolencias a su madre. (Infobae México)

Los registros públicos disponibles solo muestran operaciones específicas vinculadas con empresas donde participó. Esos documentos no representan una medición de la riqueza personal que habría acumulado antes de su muerte.

Entre los datos conocidos figura una propuesta de 92,086,600 pesos presentada por Cosmocolor en 2023 para la producción de licencias de conducir en Jalisco. La empresa se especializa en biometría, enrolamiento y emisión de documentos de seguridad.

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El consorcio integrado por Cosmocolor, Talleres Gráficos de México e Icards Solutions también obtuvo en diciembre de 2025 un contrato del INE para fabricar las credenciales para votar durante el periodo 2026-2031, de acuerdo con la información compartida.

Kahwagi Macari también presidió el Consejo de Médica Londres. La empresa firmó en 2008 un contrato con la Lotería Nacional por 40,346,999 pesos, con vigencia del 6 de febrero al 31 de diciembre de ese año.

Roberto Palazuelos habla de predios de Jorge Kahwagi Macari en Tulum

Roberto Palazuelos sostuvo en el programa De Primera Mano que Jorge Kahwagi Macari dedicó los últimos nueve años de su vida a operaciones inmobiliarias en Tulum, Quintana Roo.

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“Llegó a tener una fortuna en predios en Tulum, que pues ahí están”, dijo Palazuelos a De Primera Mano. El empresario no detalló la extensión de los terrenos, su valor comercial, la ubicación de cada propiedad ni quién aparece como propietario en los registros correspondientes.

Palazuelos también afirmó que su amigo tenía inversiones en zonas de playa y en áreas posteriores a la franja costera. “Tenía una inversión muy fuerte en varios frentes de playa y también en la parte trasera de la costera, tenía muchísimos predios”, declaró al programa.

El actor relató que Kahwagi Macari compró una casa y después la vendió en una operación favorable, aunque no dio a conocer el precio, la fecha ni la identidad del comprador. Esos testimonios describen actividad inmobiliaria, pero no permiten establecer una cifra total para la herencia.

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Gustavo Adolfo Infante también compartió en su programa recuerdos de propiedades que visitó en Acapulco y Tulum. El periodista habló de una residencia frente a la playa y de una casa posterior en la selva, aunque tampoco difundió documentos sobre los montos de compra o venta.

Fernando Marón Kahwagi aparece en empresas ligadas al grupo familiar

Fernando Marón Kahwagi aparece en empresas ligadas al grupo familiar (SS de YouTube)

El nombre de Fernando Marón Kahwagi ha cobrado atención tras las muertes de Jorge Kahwagi Gastine y de su hijo Jorge Kahwagi Macari, ocurridas con 191 días de diferencia.

Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica, murió el 23 de marzo de 2026 a los 85 años. Seis meses después, el 30 de septiembre, murió su hijo, quien tuvo una trayectoria pública en la política, el boxeo profesional, la televisión y los negocios.

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Fernando forma parte de la tercera generación relacionada con las compañías de la familia. Su actividad pública se concentra en puestos corporativos vinculados con medios de comunicación, tecnología de identificación y servicios financieros.

El directorio de La Crónica de Hoy incluyó durante años a Fernando Marón Kahwagi y a Jorge Kahwagi Macari como vicepresidentes. Jorge Kahwagi Gastine aparecía como presidente dentro de esa estructura empresarial.

Kahwagi Macari también participó en Grupo Empresarial Periodístico S.A. de C.V., firma vinculada con La Crónica de Hoy. De acuerdo con la información disponible, fungió como director corporativo, accionista y vicepresidente del Consejo de Administración desde 2021 junto con su sobrino.

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No hay información pública sobre testamento o sucesión de Jorge Kahwagi Macari

La familia de Jorge Kahwagi Macari no ha comunicado quién asumirá el control de sus negocios, propiedades o participaciones empresariales. Tampoco ha informado si dejó testamento o si ya inició algún procedimiento sucesorio.

La información pública disponible señala que el exlegislador no tuvo hijos. Esto no convierte de manera automática a Fernando Marón Kahwagi en heredero único ni permite afirmar que recibirá una cantidad determinada.

El material disponible menciona entre los posibles familiares con interés en la sucesión a su madre, Sonja Macari Chalhub; sus hermanas, Sonja y Layla Kahwagi; y su sobrino Fernando Marón Kahwagi. La distribución dependerá de documentos, derechos sucesorios y decisiones que no se han dado a conocer.

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Por ahora, Fernando Marón Kahwagi mantiene presencia en negocios vinculados con el grupo familiar. La existencia de esos cargos no confirma que sea beneficiario de la herencia de su tío ni permite calcular si recibiría millones de pesos o dólares.