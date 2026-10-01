Gloria Trevi lanza fuerte advertencia contra presidente editorial por el libro de Karla de la Cuesta: “Un misógino”

Gloria Trevi lanza fuerte advertencia contra líder editorial donde se publicó el libro de Karla de la Cuesta: “Un misógino” (RS)

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Este jueves 1 de octubre de 2026, Gloria Trevi acusó a Roberto Banchik, líder de Penguin Random House México, de ser “un misógino” y de lucrar con información que considera falsa sobre su vida, este 1 de octubre de 2026.

La cantante fija su postura después de que la editorial impugna una resolución del IMPI que ordena retirar menciones e imágenes suyas del libro Todo a la luz, escrito por Karla de la Cuesta.

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En un comunicado dirigido a la opinión pública, la popstar sostiene que ejercerá acciones legales contra la autora, la editorial y quienes difundan información que, a su juicio, sea falsa o inexacta. También afirma que no busca limitar la libertad de expresión ni el trabajo periodístico.

La disputa ocurre mientras el Tribunal Federal de Justicia Administrativa mantiene suspendidos los efectos de la resolución del IMPI. Esa medida permite que Todo a la luz continúe a la venta mientras se resuelve el juicio promovido por Penguin Random House México.

Gloria Trevi acusa a Roberto Banchik de publicar información sin verificar

Trevi cuestiona la defensa pública que Penguin Random House México hace de la obra de Karla de la Cuesta. La cantante rechaza el contenido del libro y afirma que la editorial utiliza acusaciones y especulaciones para obtener ganancias.

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Gloria Trevi acusa a Roberto Banchik de publicar información sin verificar (RS)

“La publicación que defienden es una falsedad y por ello he ejercido y seguiré ejerciendo acciones legales contra la autora, la editorial y contra todos los que diseminen información falsa o inexacta”, señala en el comunicado.

La intérprete también alude a las cifras globales de la compañía editorial. Penguin Random House sostiene que tiene presencia en más de 175 países y que el año pasado registró ventas globales por 5,600 millones de dólares, de acuerdo con el texto difundido por Trevi.

La cantante asegura que la oficina mexicana de la editorial obtiene buena parte de sus ingresos mediante publicaciones sobre actrices, actores, funcionarios y cantantes. Esa es una acusación de Trevi contra la empresa y no ha sido acreditada mediante una resolución judicial en la información disponible.

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“El señor Banchik se está dedicando a hacer negocios a partir de la mentira y de no verificar la información que publica”, afirma la cantante. Trevi añade que ese tipo de publicaciones dañan a las personas involucradas y a sus familias.

En otro fragmento, dirige un señalamiento personal contra el líder editorial. “Señor Banchik, conmigo y muchas mujeres ha topado. Es un misógino que se atreve a publicar mentiras de varias de nosotras y ha dañado a nuestras familias”, sostiene.

El IMPI ordena retirar alusiones e imágenes de la cantante

El conflicto legal se relaciona con Todo a la luz. El caso criminal que México dejó en la oscuridad, libro de Karla de la Cuesta publicado bajo el sello Grijalbo, perteneciente a Penguin Random House México.

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El IMPI emitió una resolución en 2026 que ordena retirar de inmediato las menciones y fotografías de Gloria Trevi incluidas en la obra, por una presunta afectación al derecho a la propia imagen de la cantante.

La editorial impugnó ese criterio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Su representación sostiene que la resolución restringe la difusión de una obra que aborda hechos de interés público y el testimonio de De la Cuesta sobre el llamado clan Trevi-Andrade.

El IMPI ordena retirar alusiones e imágenes de la cantante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quetzalli de la Concha, representante de Penguin Random House Grupo Editorial, afirma que el procedimiento comenzó en 2024. Según su versión, la defensa de Trevi pidió detener la publicación del libro en sus formatos impreso, digital y de audiolibro.

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La editorial sostiene que el IMPI levantó inicialmente medidas provisionales contra la publicación. De acuerdo con esa postura, el organismo reconoció entonces que Trevi es una figura pública y que detener la distribución podría afectar el derecho de la sociedad a recibir información.

Penguin Random House mantiene la venta de Todo a la luz

Eduardo de la Parra, abogado de Penguin Random House, explica que la editorial presentó su demanda el 1 de agosto de 2026. El Tribunal admitió el recurso a principios de septiembre y otorgó medidas cautelares a favor de la empresa.

La suspensión frena de forma provisional los efectos de la resolución del IMPI y también impide el cobro de sanciones económicas mientras el Tribunal revisa el fondo del expediente. El proceso podría extenderse cerca de un año, según expuso el abogado.

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“Provisionalmente la resolución no surte efectos y no se considera cosa juzgada. Entonces, en lo que se sigue este juicio, la resolución carece de efecto alguno”, explica De la Parra durante una conferencia encabezada por la editorial.

Enrique Calderón, editor de Todo a la luz bajo el sello Grijalbo, sostiene que el texto no fue concebido como una venganza ni una obra de opinión. Afirma que Karla de la Cuesta revisó un expediente judicial de miles de hojas y contrastó documentos, testimonios, publicaciones periodísticas y análisis jurídicos.

La editorial asegura que las fotografías incluidas proceden de documentos judiciales y de materiales publicados por medios durante la cobertura del caso. También niega que busque explotar comercialmente la imagen artística de Trevi.

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La cantante dice que revisará sus litigios para proteger la libertad periodística

En su comunicado, Gloria Trevi responde a los señalamientos de censura hechos por la editorial. Afirma que no solicitó al IMPI una medida que restrinja la libertad de expresión y que sus acciones legales se dirigen contra lo que considera información sin sustento.

La cantante dice que revisará sus litigios para proteger la libertad periodística (Foto AP/Ginnette Riquelme)

“Nunca solicitamos al IMPI medida alguna que restrinja la libertad de expresión. Siempre he pedido que no se publique información mía sin fundamento y que no se lucre con mi nombre”, señala.

Trevi añade que ordenará a sus abogados revisar los litigios que ha promovido. El objetivo, dice, es desistirse de cualquier procedimiento que pudiera representar “la más mínima traba a la libertad periodística”.

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Como pie de foto de su publicación, la cantante acusa a Penguin Random House México, TV Azteca y otros actores de impulsar una campaña en su contra. También plantea que la transparencia en la información puede beneficiar a las audiencias y reclama que los medios no moneticen contenido basado en mentiras.