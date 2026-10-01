Mariana “La Barby” Juárez regresa al cuadrilátero para enfrentar a Gabriela “La Bonita” Sánchez: sede, fecha y todo lo que debes saber

Las boxeadoras darán una exhibición con lo mejor del país sin poner en riesgo sus cinturones. (IG WBC Woman)

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En un auténtico choque de épocas que confronta casi tres décadas de trayectoria profesional con la fuerza y empuje de la nueva camada de monarcas, Mariana “La Barby” Juárez se medirá ante Gabriela “La Bonita” Sánchez en el Estadio de Béisbol Hermanos Serdán de la capital poblana.

Este enfrentamiento entre dos pugilistas mexicanas de primer nivel promete ser una auténtica fiesta deportiva, poniéndose en juego el orgullo nacional y un cinturón conmemorativo e ilustre del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). La contienda se dará en una división intermedia, ya que ambas deportistas acordaron pactar el combate en peso supermosca.

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Esto obligará a “La Bonita” Sánchez —actual campeona mundial interina del CMB en peso mosca— a subir de categoría, mientras que la experimentada “Barby” descenderá desde la división supergallo.

Al pactarse en esta división, el título mosca de Sánchez no estará en riesgo, garantizando que el choque responda únicamente a la jerarquía, la honra y el espectáculo sobre el cuadrilátero.

Las boxeadoras darán una exhibición con lo mejor del país sin poner en riesgo sus cinturones. (IG WBC Woman)

Un choque entre dos generaciones diferentes

A sus 46 años, Mariana Juárez se rehúsa a colgar las guantes y reafirma su vigencia dentro del pugilismo. Considerada una de las tres máximas referentes del boxeo femenino en la historia de México junto a figuras de la talla de Jackie Nava y Ana María Torres, “La Barby” afronta esta cita reconociendo la trascendencia de medirse ante una campeona en pleno auge.

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Por su parte, Gabriela Sánchez, de 31 años, asume el desafío como una oportunidad única en su vida para consagrarse frente a una leyenda viva a la que creció admirando.

La expectativa del evento radica no solo en lo deportivo, sino también en el arrastre popular que ambas peleadoras generan. Sánchez se ha convertido en un auténtico ícono del deporte local en la Angelópolis, siendo la primera y única monarca mundial que ha dado el estado de Puebla.

¿Cuándo y dónde será la pelea?

Tras haber abarrotado el Auditorio GNP con cerca de 15 mil espectadores en presentaciones anteriores, los organizadores apuntan a implantar un récord histórico al convocar a 20 mil aficionados en el Estadio Hermanos Serdán.

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Este inmueble que albergará una velada boxística por primera vez desde su inauguración, se vestirá de gala para recibir a las dos campeonas el próximo 5 de diciembre.

Las boxeadoras darán una exhibición con lo mejor del país sin poner en riesgo sus cinturones. (IG WBC Woman)

¿Cómo ha sido la carrera de Mariana Juárez?

Con un recorrido profesional que abarca casi 30 años de actividad ininterrumpida, Mariana Juárez ostenta un registro de 72 peleas profesionales, traducido en un récord de 56 victorias (19 por la vía del nocaut), 13 derrotas y 4 empates. A lo largo de su icónica trayectoria, “La Barby” ha conquistado múltiples campeonatos mundiales avalados por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), destacando sus reinados en las categorías de peso mosca y peso gallo.

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Entre las contiendas más trascendentes de su historial se encuentran:

Inicios y consolidación (1998-2009): tras realizar su debut profesional en mayo de 1998, Juárez forjó su nombre a base de combates de alta exigencia tanto en territorio nacional como internacional. Conquistó su primer cetro interino de peso mosca del CMB en 2009 al derrotar a Irma Sánchez, iniciando un periodo de hegemonía internacional.

Reinado de peso mosca del CMB (2011-2012): se consagró como campeona absoluta de la división mosca al vencer a la italiana Simona Galassi. Durante esta etapa registró numerosas defensas exitosas ante rivales de calibre mundial como Gabriela Bouvier, Asami Shikasho y Arely Muciño, consolidándose como una de las boxeadoras más taquilleras del país.

Conquista del título mundial gallo (2017-2020): en abril de 2017 alcanzó la cúspide de su carrera al proclamarse campeona mundial de peso gallo del CMB tras superar por decisión unánime a la zambiana Catherine Phiri. Juárez concretó nueve defensas exitosas de esta corona ante oponentes como Terumi Nuki, Gabriela Bouvier, Carolina Rodríguez y Eva María Naranjo, extendiendo su dominio durante tres años consecutivos.

Etapa reciente en peso supergallo: en octubre de 2020 cedió su corona gallo en un aguerrido duelo frente a Yulihan “La Cobrita” Luna. Lejos del retiro, “La Barbie” escaló a la división supergallo para medirse contra oponentes de élite como Jackie Nava y la mexicana Yamileth Mercado por el título mundial supergallo del CMB. Su inagotable espíritu guerrero la mantiene como un referente indispensable para las nuevas generaciones.

A sus 45 años la boxeadora mexicana continúa cosechando éxitos. (Captura de pantalla TUDN)

Así ha sido la carrera de ‘La Bonita’ Sánchez

Por su parte, Gabriela “La Bonita” Sánchez representa el presente del boxeo femenino en el centro del país. Poseedora de un récord profesional de 11 victorias, 5 derrotas y 1 empate, la pugilista de 31 años ha experimentado una evolución deportiva meteórica que la posiciona en el mapa mundial de las categorías pesadas y livianas.

Dentro de sus capítulos más destacados sobre el encordado sobresalen:

Formación y combates de desarrollo: Sánchez comenzó su andar en el pugilismo profesional enfrentando a oponentes de amplia experiencia en el circuito nacional. Sus enfrentamientos iniciales ante figuras consolidadas como Silvia Torres y Valeria Pérez le otorgaron la madurez técnica requerida para competir en los planos estelares del deporte.

Disputas por títulos de peso mosca y minimosca: su ascenso progresivo la llevó a disputar el campeonato mundial de peso minimosca de la FICC y, posteriormente, el cetro mundial mosca ante rivales internacionales de la talla de la argentina Yesica Bopp y la mexicana Ibeth “La Roca” Zamora.

Consagración y Campeonato Mundial Interino CMB: el punto cúlmine de su carrera ocurrió al conquistar el campeonato mundial interino de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Este histórico logro la convirtió en la primera mujer nacida en el estado de Puebla en ceñirse una faja ecuménica de boxeo.

Defensas continentales y consolidación local: Sánchez ha ratificado su hegemonía en la división mosca al defender con éxito su corona ante su afición en Puebla, derrotando a retadoras como Valeria Pérez y la colombiana Tomoko Okuda. Su carisma e intensidad en el ring la han transformado en una de las deportistas con mayor convocatoria del estado, lista para medirse este 5 de diciembre al mayor reto de su carrera contra Mariana Juárez.