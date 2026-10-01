México

IPN retira de las aulas a profesor del CECyT 4 tras difusión de video agrediendo a estudiante

La comunidad estudiantil cerró avenida Constituyentes para presionar a las autoridades a tomar medidas contra el docente

Vista de una valla metálica de color rojo oscuro con las letras "IPN" en blanco, junto a una acera y árboles con troncos pintados de blanco
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) forma una nueva asociación civil para fomentar el desarrollo académico.
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El Instituto Politécnico Nacional (IPN) separó de forma definitiva al profesor Mario Poucell Arrona, quien impartía clases en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) N.º 4 “Lázaro Cárdenas”, después de que circulara en redes sociales un video relacionado con una conducta que, según la institución, no corresponde a la de un docente del plantel.

En el material audiovisual aparece Poucell Arrona mientras revisa un libro frente a un grupo. En un momento, menciona a una estudiante y le comunica que su calificación es “gran cero, de ceros, en cero”. Después, le arroja el material. La joven aparece en la grabación mientras recoge el libro del suelo.

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El IPN informó la separación definitiva del profesor mediante un comunicado difundido el 30 de septiembre de 2026. La institución señaló que la medida tiene como objetivo preservar la continuidad académica de las y los estudiantes del plantel.

La escuela también precisó que otro maestro fue asignado al grupo involucrado para continuar con las actividades educativas y evitar la interrupción de las clases.

Separación se realizó bajo protocolo de protección a menores

La decisión se tomó bajo el protocolo institucional correspondiente a la protección de menores de edad. Como parte del procedimiento, el CECyT N.º 4 prepara un acta circunstanciada para dejar registro de los antecedentes, los hechos recientes y las medidas aplicadas después de la difusión del video.

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El documento fue enviado a la oficina del abogado general del IPN para su conocimiento y para los efectos jurídicos y administrativos que correspondan. La institución no informó si se aplicarán otras disposiciones dentro del plantel a partir de los antecedentes asentados por la dirección.

Estudiantes protestaron para exigir la destitución del docente

Antes de que el IPN comunicara la separación definitiva, estudiantes del CECyT N.º 4 se agruparon el 30 de septiembre para cerrar durante la tarde la avenida Constituyentes. La protesta tuvo como objetivo presionar a las autoridades politécnicas para que cesaran al docente, a quien señalaron por presunto maltrato contra integrantes de la comunidad estudiantil.

Los alumnos también cuestionaron que el profesor hubiera sido enviado únicamente a un área administrativa y exigieron una medida definitiva en su contra.

De acuerdo con reportes periodísticos, durante la movilización los estudiantes denunciaron además la existencia de casos de acoso sexual presuntamente cometidos por profesores de la institución.

Estas acusaciones fueron planteadas por los manifestantes durante el cierre vial y quedaron vinculadas a sus exigencias ante las autoridades del IPN.

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