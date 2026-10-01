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Canelo Álvarez respalda el proceso de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana

El peleador mexicano también habló sobre el desempeño del equipo Tricolor en el Mundial pasado

Canelo Álvarez respaldó el proyecto de Rafa Márquez y también habló del Mundial (especial)
Canelo Álvarez respaldó el proyecto de Rafa Márquez y también habló del Mundial (especial)
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Canelo Álvarez respaldó la continuidad de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana y consideró que el proyecto necesita tiempo para consolidarse. El boxeador tapatío señaló que el equipo dejó una imagen positiva en el Mundial, aunque no alcanzó el objetivo de avanzar y ganar el torneo.

En sus declaraciones para ESPN Knock Out, Canelo también destacó el desempeño colectivo y mencionó a Julián Quiñones como una de las figuras que más sobresalieron en el Mundial pasado. También resaltó el partido ante Inglaterra, al que calificó como uno de los mejores encuentros de México durante la competencia.

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“Obviamente Quiñones sobresalió muchísimo en el Mundial, pero todos en general creo que hicieron un buen papel. No lo suficiente, obviamente para pasar y ganar, pero digo, hicieron un buen papel. Me gustó mucho. Me gustó mucho mi parte como aficionado de poder estar apoyando”
Un hombre con camisa estampada y gafas de sol está entre varias personas. Un individuo en primer plano sostiene un teléfono móvil
El boxeador Canelo Álvarez extiende el brazo para saludar al futbolista Harry Kane en el Azteca y el momento generó polémica (Captura redes sociales)

Canelo y su experiencia apoyando a México

El pugilista habló desde su experiencia como aficionado y aseguró que se sintió orgulloso de apoyar al representativo nacional. Reconoció que el desempeño no fue suficiente para trascender en el Mundial, pero valoró el esfuerzo mostrado por los jugadores.

La parte central de su mensaje fue el respaldo a Rafa Márquez. Canelo sostuvo que la Federación debe mantenerlo durante varios años, con el fin de que conozca a los futbolistas, adapte su sistema de juego y genere confianza dentro del grupo. Para el boxeador, esa continuidad podía permitir que México mejorara sus resultados en el futuro.

“Que lo dejen a Rafa Márquez ahí durante muchos años y él pueda adaptar todo su sistema, a los muchachos y que pueda agarrar esa confianza, pueda conocerlos a todos, creo que podemos hacer mucho mejor”
Once futbolistas de la selección mexicana posan en dos filas en la cancha de un estadio iluminado frente a un letrero de México contra Colombia
Los jugadores titulares de la selección mexicana de fútbol posan en el campo antes de disputar un partido amistoso contra Colombia en Baltimore. (X/ @miseleccionmxEN)
La Selección Mexicana empató en su segundo partido en la era de Rafa Márquez (REUTERS)
La Selección Mexicana empató en su segundo partido en la era de Rafa Márquez (REUTERS)

¿Cómo va el proyecto de Rafa Márquez?

El proyecto de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana comenzó con dos empates en sus primeros dos partidos. En su debut como técnico, el conjunto Tricolor igualó 1 a 1 frente a Colombia.

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Para el segundo encuentro, Márquez dispuso una alineación alternativa. México volvió a empatar 1 a 1, esta vez ante Perú.

El equipo todavía no consigue una victoria bajo su conducción, aunque se mantiene invicto después de sus dos primeras pruebas. La siguiente evaluación será ante Estados Unidos. El partido se jugará el sábado 3 de octubre de 2026 a las 20.00, hora del centro de México, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

¿Cuándo pelea Canelo Álvarez?

Saúl Canelo Álvarez enfrentará a Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El mexicano volverá a pelear después de una cirugía de codo, con la meta de recuperar posiciones en la división de las 168 libras.

A los 35 años, Álvarez acumula 63 victorias, tres derrotas y dos empates. Además, fue campeón mundial en cuatro categorías.

La preparación del tapatío combinará trabajo físico y técnico para asegurar su regreso al ring sin consecuencias de la operación.

Dos hombres, uno con camisa azul y otro con camiseta blanca, de pie cara a cara en un desierto, con pirámides y ruinas al fondo bajo el sol
Dos hombres se miran fijamente en el desierto de Giza, con las majestuosas pirámides como telón de fondo bajo la luz dorada del amanecer. (Canelo Álvarez @canelo/Instagram)

Canelo no combate desde la derrota por decisión unánime ante Terence Crawford, quien le quitó los cuatro cinturones de la categoría supermediana.

Aquel resultado generó interrogantes sobre su rendimiento, después de una trayectoria de más de 20 años como boxeador profesional.

Frente a Mbilli, Álvarez intentará recuperar el cinturón del CMB y confirmar que conserva condiciones para medirse con los principales nombres de la división.

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