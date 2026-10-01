México

“Ahora sí te pasaste”: Sheinbaum se ofende ante cuestionamiento de cómo blindó su campaña presidencial del narco

La presidenta afirma que el INE no le hizo ninguna observación en el 2024

Claudia Sheinbaum detrás de un pódium de madera con el escudo nacional y una ilustración de una bandera mexicana de fondo
Claudia Sheinbaum se dirige a los medios desde un pódium oficial con el escudo de México y un fondo con la bandera nacional. (Presidencia )
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Tras ser cuestionada por la prensa acerca de cómo blindó su campaña presidencial del financiamiento del narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se molestó por la pregunta y dijo:

“Niego rotundamente que eso sea cierto, es más, no es una falta de respeto que vengas aquí a no tener ninguna prueba. A mencionar esto con todo respeto (...) fue perfectamente documentado en el Instituto Nacional Electoral (INE), no hubo una sola observación, una sola”, dijo Sheinbaum.

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