“Ahora sí te pasaste”: Sheinbaum se ofende ante cuestionamiento de cómo blindó su campaña presidencial del narco

Tras ser cuestionada por la prensa acerca de cómo blindó su campaña presidencial del financiamiento del narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se molestó por la pregunta y dijo:
“Niego rotundamente que eso sea cierto, es más, no es una falta de respeto que vengas aquí a no tener ninguna prueba. A mencionar esto con todo respeto (...) fue perfectamente documentado en el Instituto Nacional Electoral (INE), no hubo una sola observación, una sola”, dijo Sheinbaum.
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