“Ahora sí te pasaste”: Sheinbaum se ofende ante cuestionamiento de cómo blindó su campaña presidencial del narco

Claudia Sheinbaum se dirige a los medios desde un pódium oficial con el escudo de México y un fondo con la bandera nacional. (Presidencia )

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Tras ser cuestionada por la prensa acerca de cómo blindó su campaña presidencial del financiamiento del narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se molestó por la pregunta y dijo:

“Niego rotundamente que eso sea cierto, es más, no es una falta de respeto que vengas aquí a no tener ninguna prueba. A mencionar esto con todo respeto (...) fue perfectamente documentado en el Instituto Nacional Electoral (INE), no hubo una sola observación, una sola”, dijo Sheinbaum.

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