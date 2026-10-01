Yuridia, Los Ángeles Azules y Banda MS tendrán conciertos en la Feria de Todos los Santos 2026: dónde y cuándo será

La feria no se limita a los conciertos. Es, ante todo, una celebración que entrelaza el folclor michoacano con el homenaje a los difuntos, una de las festividades más arraigadas de la región purépecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando octubre empieza a caer, Ciudad Hidalgo, Michoacán, se transforma en un escenario de flores de cempasúchil, calaveras de azúcar y tapetes monumentales. La Feria Regional de Todos los Santos 2026 llega como una de las citas más esperadas del calendario local, y este año combina la tradición del Día de Muertos con una cartelera musical que incluye a Yuridia, Los Ángeles Azules y Banda MS.

La feria no se limita a los conciertos. Es, ante todo, una celebración que entrelaza el folclor michoacano con el homenaje a los difuntos, una de las festividades más arraigadas de la región purépecha.

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Más allá de la música: la tradición que envuelve la feria

Ayuntamiento Hidalgo, Michoacán

La Feria de Todos los Santos es, en esencia, una fiesta de identidad. De acuerdo con información compartida en ediciones recientes por José Luis Téllez Marín, presidente municipal de Hidalgo, Michoacán, el evento integra actividades deportivas, culturales y religiosas pensadas para todas las edades.

Entre los elementos distintivos de la feria se encuentran las ofrendas y exposiciones de altares, además de un carnaval alegórico que recorre el centro de la ciudad hasta las instalaciones feriales, en el campo Tierras Coloradas. Instituciones educativas y asociaciones locales participan caracterizadas, recreando a personajes ilustres del país.

La festividad de Todos los Santos en Michoacán combina rituales prehispánicos y católicos para honrar a los difuntos.

En Ciudad Hidalgo, esta tradición se traduce en concursos de altares, catrinas y alebrijes monumentales, calaveritas literarias, recorridos de leyendas por el panteón municipal y un tapete floral de gran formato, todo acompañado de una feria con juegos mecánicos, charrería y corridas de toros.

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Entre los atractivos recurrentes de la feria también figuran exposiciones de fotografía y concursos de talento, pensados para dar espacio a la creatividad local durante las semanas que dura el evento.

Fechas y horarios de los conciertos

La cartelera del Foro de Espectáculos arranca en la última semana de octubre y se extiende hasta la primera quincena de noviembre. Salvo una excepción, todos los shows están programados a las 9:00 PM:

Sábado 24 de octubre: Matute, en el marco de su Disco Stereo Tour

Domingo 25 de octubre: Los Ángeles Azules

Viernes 30 de octubre: BXS (Bryndis por Siempre)

Sábado 31 de octubre: Alameños de la Sierra, de Salvador Moreno

Domingo 1 de noviembre:La Arrolladora Banda El Limón, de René Camacho (Foro de Espectáculos, 9:00 PM)

Domingo 1 de noviembre: Ezequiel Peña, en la Plaza de Toros, a las 12:00 PM

Lunes 2 de noviembre: Yuridia, con su gira Las Cartas Sobre la Mesa Tour 2026

Viernes 6 de noviembre: María José, con su show Respirar

Sábado 7 de noviembre: El Coyote y su Banda Tierra Santa

Domingo 8 de noviembre: Banda MS, dentro de su gira Somos MS Tour 2026

Yuridia, la voz que domina estadios

Sus presentaciones recientes, documentadas en plataformas de registro de conciertos, muestran un repertorio de más de 30 canciones divididas por bloques: temas de banda, baladas y cumbias. Entre los títulos que suele interpretar están “Tu pasado y tú”, “Brujería”, “Para que seas feliz”, “Él lo tiene todo” y “Ya es muy tarde”, (Selene Miranda/Infobae México)

Yuridia llega a Ciudad Hidalgo en plena consolidación de su gira Las Cartas Sobre la Mesa Tour, con la que agotó boletos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el 3 y 4 de septiembre. El recorrido, que mezcla baladas, pop y música regional, acumula más de 18 fechas confirmadas por distintas ciudades de México.

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Sus presentaciones recientes, documentadas en plataformas de registro de conciertos, muestran un repertorio de más de 30 canciones divididas por bloques: temas de banda, baladas y cumbias. Entre los títulos que suele interpretar están “Tu pasado y tú”, “Brujería”, “Para que seas feliz”, “Él lo tiene todo” y “Ya es muy tarde”, además de covers de artistas como Rocío Jurado, Dulce y Selena.

Los Ángeles Azules, embajadores de la cumbia

Los Ángeles Azules debutan en la Monumental Plaza de Toros La México el 6 de junio, marcando un hito en su carrera musical (Ocesa)

Los Ángeles Azules, originarios de Iztapalapa, atraviesan uno de los años más activos de su carrera. En 2026 participaron en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA en México junto a Belinda, con quien lanzaron el tema “Por Ella”, y se presentaron en el concierto de cuenta regresiva del torneo.

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La agrupación promueve actualmente su gira Cumbia Sin Fronteras, que incluye un recorrido musical por sus grandes éxitos como “Mis Sentimientos” y “17 Años”, además de colaboraciones recientes como “Si sabes contar”, con Yami Safdie y Luck Ra, “El despertador”, con Manuel Turizo, y “Pa’ Él”, a dueto con la cantante argentina Tini.

El grupo cerró en junio una gira por Argentina con tres funciones agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires, y en 2023 recibió el premio a la Trayectoria Artística de los Premios Billboard de la Música Latina.

Banda MS, el cierre de la feria con Somos MS Tour

Según registros de sus shows recientes, como el del 30 de mayo en la nueva Arena Guadalajara, el grupo liderado por Alan Ramírez y Walo Silva suele desplegar un repertorio de hasta 48 canciones que combina romance, nostalgia y temas de fiesta (Ocesa)

Banda MS de Sergio Lizárraga pondrá el cierre a la cartelera el 8 de noviembre, dentro de su gira Somos MS Tour 2026, que arrancó el 31 de enero en el Domo Care de Monterrey, Nuevo León, y continuó con fechas en Estados Unidos, incluidas dos presentaciones en el Crypto Arena de Los Ángeles.

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Según registros de sus shows recientes, como el del 30 de mayo en la nueva Arena Guadalajara, el grupo liderado por Alan Ramírez y Walo Silva suele desplegar un repertorio de hasta 48 canciones que combina romance, nostalgia y temas de fiesta. Entre los títulos habituales están “Me gustas mucho”, “La casita”, “El color de tus ojos”, “Háblame de ti” y “Mi razón de ser”.

El resto de la cartelera: de Matute a El Coyote

Matute, sexteto de pop formado en 2007 por Jorge D’Alessio, abre la cartelera el 24 de octubre con su Disco Stereo Tour, conocido por sus medleys bilingües que reviven éxitos de los años 80, con temas como “La Matutera” y covers de clásicos como “Stayin’ Alive” y “Suavecito”. La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho llega el 1 de noviembre tras un año de lanzamientos, entre ellos su versión de “Tu Falta De Querer”, original de Mon Laferte, y los sencillos “Descuidé” y “Morena”. La agrupación sinaloense también apoyó este año la segunda edición del concurso binacional México Canta, junto a Los Tigres del Norte.

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El Coyote y su Banda Tierra Santa, liderada por José Ángel Ledesma Quintero, se presentará el 7 de noviembre. El músico, originario de Mazatlán, Sinaloa, fundó su agrupación en 1997 tras pasar por La Original Banda El Limón y Banda Los Recoditos. En 2026 estrenó el álbum “Nacimos Pa’ Ser Historia”, con 15 canciones producidas por Jesús Tirado y composiciones de Joss Favela, entre ellas “Llévate” y “Ranchero Enamorado”.

María José cierra su participación en la feria el 6 de noviembre con el show “Respirar”, nombre de su más reciente sencillo. La canción forma parte de su próximo álbum, “Alma de Mujer”, y llega después de que la cantante agotara dos funciones en el Auditorio Nacional el 6 y 7 de agosto, con 10 mil asistentes por noche dentro de su gira “Ahora o Nunca”.

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