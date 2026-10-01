México

“Todo libro es político”: Sheinbaum agradece reconocimiento de AMLO y compara reaparición de expresidente con opinión de Calderón

La presidenta afirmó que le sorprendió la reaparición de López Obrador y calificó como emotivo su mensaje

Sheinbaum consideró emotivo el mensaje de AMLO. | Presidencia
Sheinbaum consideró emotivo el mensaje de AMLO. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció el reconocimiento a su gobierno por parte de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien ayer reapareció en un video publicado en redes sociales, en el que presentó su nuevo libro: ‘Pueblo’.

En la conferencia mañanera, la mandataria afirmó que le sorprendió la reaparición del expresidente y consideró emotivo su mensaje, en el cual habló sobre diversas etapas de la historia de México, los gobiernos que encabezaron Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, así como de la actual administración.

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“Ayer nos sorprendió el presidente López Obrador con su nuevo libro. Todavía no lo tengo. Espero irlo a comprar hoy. Sí, vi el video. Pues muy emotivo, la verdad, lo que dijo. Le agradezco mucho sus palabras. Y todo el mensaje es muy bueno. Pone en contexto lo que estamos viviendo. Y hay algunos que se pusieron, pero muy molestos, enojados.

“Está presentando su libro. Él dijo, ¿no? Que iba a retirarse de la política para escribir libros, pero todo libro es político. Por eso yo siempre sostengo que no es que necesariamente se haya retirado de la política. Se retiró de la vida pública y del actuar político cotidiano, de la acción política, pero se está dedicando a reflexionar y a escribir, que también es una forma distinta de hacer política”, dijo en Palacio Nacional.

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