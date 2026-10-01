México

Gasolinera de Hermosillo lanza inesperada promoción: regalará un tanque lleno a quienes voten por Yahir

El negocio lanzó una dinámica para respaldar al cantante sonorense en la gran final del reality; los participantes deberán comprobar su voto

Los seguidores del cantante deberán comprobar su voto mediante una captura de pantalla para quedar registrados en la rifa que se realizará el domingo. (Ilustración: Infobae México)
Los seguidores del cantante deberán comprobar su voto mediante una captura de pantalla para quedar registrados en la rifa que se realizará el domingo. (Ilustración: Infobae México)
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El respaldo para Yahir en la recta final de La Casa de los Famosos México comenzó a tomar fuerza en Sonora, especialmente en Hermosillo, donde seguidores, familiares y personas cercanas al cantante han intensificado el llamado para que el público vote por él antes de la gran final.

A pocos días de conocer al ganador del reality, la campaña de apoyo al sonorense incluso llegó al sector empresarial. Algunos establecimientos de la capital sonorense comenzaron a promover dinámicas para incentivar la participación de los seguidores de Yahir, entre ellas una particular promoción que involucra uno de los gastos más cotidianos para los automovilistas: la gasolina.

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Un grupo gasolinero de Hermosillo anunció una rifa de un tanque lleno de combustible entre las personas que demuestren haber emitido su voto a favor del cantante durante esta etapa decisiva del programa.

¿Cómo participar en la rifa por votar por Yahir?

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La mecánica anunciada para los seguidores del cantante es sencilla. Las personas interesadas deberán realizar su voto por Yahir y posteriormente comprobar que participaron mediante una captura de pantalla.

De acuerdo con la dinámica difundida, esa imagen deberá enviarse al número telefónico que aparece en el cartel de la promoción. Además, los participantes tendrán que proporcionar su nombre completo para quedar registrados.

Una vez que hayan cumplido con estos requisitos, los seguidores podrán formar parte del sorteo por el tanque lleno de gasolina, cuya realización está contemplada para este domingo 4 de octubre, precisamente el día en que se conocerá al ganador de la competencia.

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La iniciativa se suma al movimiento que se ha formado en Hermosillo durante los últimos días para respaldar al cantante en su intento por conquistar el reality.

Yahir ya está entre los seis finalistas

La Casa de los Famosos México
Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Ese Pérez y Memo Schutz llegan a la última etapa del reality tras la eliminación de Ernesto Laguardia, quien se despide en el séptimo lugar. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

El apoyo llega en un momento clave para Yahir, pues el cantante consiguió mantenerse con vida en la competencia y formar parte del grupo de seis finalistas.

La clasificación se produjo este miércoles 30 de septiembre, después de que Ernesto Laguardia quedara eliminado. El actor y conductor terminó en la zona de riesgo junto con Gema Garoa, pero no consiguió los votos suficientes para continuar dentro de la casa.

Con esa eliminación, Yahir avanzó a la última etapa de la competencia y ahora se encuentra a solamente unos días de conocer si logrará convertirse en el ganador de esta edición.

Ernesto Laguardia viste esmoquin negro con pajarita y mira hacia abajo frente a una superposición de texto en pantalla
Una publicación en redes sociales sobre la salida de Ernesto Laguardia de La Casa de los Famosos México incluye una captura del actor con esmoquin negro. (YouTube)

El premio de cuatro millones de pesos ya espera al ganador

Mientras los habitantes afrontan la recta final, dentro de la casa permanece el maletín con los 4 millones de pesos, cantidad correspondiente al premio que recibirá el vencedor del reality.

La expectativa crecerá durante los próximos días, pues será el domingo 4 de octubre cuando finalmente se conozca al participante que ocupará el primer lugar.

Alejandra Guzmán posa con un micrófono al centro junto a varias personas vestidas de fiesta en un set de televisión con luces azules y moradas
La cantante mexicana Alejandra Guzmán sostiene un micrófono junto a los integrantes del programa La Casa de los Famosos durante la transmisión. (YouTube)

En Hermosillo, entretanto, el respaldo hacia Yahir continúa creciendo. Sus seguidores no solamente buscan llevarlo hasta la última instancia de la competencia, sino que también tienen ahora un incentivo adicional: participar en una dinámica para intentar llevarse un tanque lleno de gasolina.

Así, la recta final de La Casa de los Famosos México también se vive con intensidad en Sonora, donde el llamado entre los seguidores del cantante es claro: votar por Yahir y demostrar que el apoyo de su tierra puede acompañarlo hasta el último día de competencia.

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