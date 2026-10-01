Arrestan a encargado de negocio por presunto abuso sexual contra una trabajadora menor de edad en Monterrey

La Agencia Estatal de Investigaciones detuvo al acusado en la colonia Valle de Santa Lucía, en Monterrey. Crédito: Especial

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Un hombre de 26 años fue detenido en la colonia Valle de Santa Lucía, en Monterrey, por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de una adolescente de 16 años que trabajaba bajo sus órdenes en un negocio de comida. La Agencia Estatal de Investigaciones capturó a Bayron “N”, quien ejercía funciones de mando sobre la víctima.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los hechos ocurrieron en marzo de 2026. El acusado habría comenzado a acosar y hostigar a la menor directamente en su centro de trabajo.

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Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acusa a Bayron “N” de violación y hostigamiento sexual

El investigado enfrenta cargos por tres delitos: violación, acoso sexual y hostigamiento sexual. Las autoridades sostienen que la presión laboral fue el mecanismo utilizado para cometer la agresión.

Las investigaciones señalan que Bayron “N” amenazó a la adolescente con despedirla si no lo acompañaba fuera del negocio. Bajo esa amenaza, la trasladó a un motel, donde presuntamente ocurrió el abuso sexual.

Unas esposas metálicas reposan sobre una mesa de acero en un recinto de detención iluminado por luz fluorescente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detenido quedó internado en un Centro de Reinserción Social estatal tras su captura. Un Juez de Control determinará su situación jurídica en las próximas horas, de acuerdo con el reporte de la fiscalía.

La AEI efectuó el arresto en calles de la colonia Valle de Santa Lucía, en Monterrey. El procedimiento se realizó luego de que las autoridades reunieran elementos suficientes para solicitar la detención del acusado.

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Nuevo León concentra 638 carpetas por abuso sexual durante 2026, según la Fiscalía estatal

Entre enero y mayo de 2026, la Fiscalía General de Justicia registró 638 carpetas de investigación por ese delito, con un repunte en mayo, cuando se abrieron 144 denuncias, la cifra mensual más alta del año.

El conjunto de delitos sexuales en la entidad sumó mil 893 carpetas de investigación en ese mismo periodo. El diario señaló que mayo representó el mes con mayor incidencia de abuso sexual, hostigamiento, acoso sexual y pornografía de persona privada de la voluntad en todo 2026.

El tribunal de la provincia Espaillat condenó a Juan Pérez a veinte años de prisión por violación reiterada de una menor de 14 años en República Dominicana. (Cortesía: Periódico CLARIDAD)

Nuevo León también encabeza otro indicador preocupante a nivel nacional. El estado concentró 91 casos de pornografía infantil entre enero y agosto de 2026, equivalentes al 31.27% del total registrado en México, de acuerdo con el mismo medio.

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Quintana Roo, la Ciudad de México y Baja California siguieron a Nuevo León en esa lista. Las cifras muestran una tendencia nacional al alza en delitos de explotación sexual infantil durante el año en curso.

REDIM documenta un aumento del 21% en delitos sexuales contra menores en México en 2023

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) documentó un crecimiento sostenido de los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes a nivel nacional. Según datos difundidos por la organización y retomados por Infobae, las carpetas de investigación por estos delitos pasaron de 21.717 en 2020 a 22.410 en 2021.

El incremento se aceleró en los años siguientes. De 2021 a 2022 la cifra subió 32% hasta alcanzar 29.726 casos, y en 2023 llegó a 35.866, un alza del 21% respecto al año anterior, precisó la REDIM.

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El proceso continuará conforme a la legislación aplicable a menores infractores. (FOTO: Proceso HN)

El mismo organismo ubicó a Nuevo León entre las entidades con los indicadores más altos de vulneraciones hacia la infancia en 2024. La red clasificó al estado como la tercera entidad con más víctimas de extorsión entre 0 y 17 años, la cuarta en homicidios con arma de fuego y la quinta en violencia sexual durante 2023, con base en reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del sector Salud.

La CNDH ordenó al DIF de Nuevo León aceptar una recomendación por un caso de abuso sexual infantil

Un caso distinto expuso fallas institucionales en la atención a víctimas menores de edad en la entidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 147/2025 al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León, luego de que la dependencia se negara a aceptar un pronunciamiento estatal previo.

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El origen del expediente se remonta a diciembre de 2022, cuando un familiar de la víctima presentó una queja contra personal del DIF estatal. El denunciante señaló que a la persona implicada le fueron encontradas conversaciones e imágenes inadecuadas en una tableta, tras interactuar con el menor de edad.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió en mayo de 2024 una recomendación dirigida al DIF por posibles actos constitutivos de abuso sexual. La dependencia estatal no la aceptó, lo que motivó a la Comisión Estatal a dar vista al Congreso de Nuevo León.

La sentencia de 104 años busca enviar un mensaje contundente en la lucha contra la explotación infantil y la protección de la infancia en El Salvador. (Cortesía: CBS)

Familiares de la víctima presentaron después un recurso de impugnación ante la instancia federal. La CNDH determinó que los argumentos del DIF Nuevo León para rechazar la recomendación no eran congruentes con el principio pro persona, que exige la protección más amplia para la persona afectada.

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El organismo nacional ordenó al DIF estatal aceptar en su totalidad la Recomendación 010VG/2024. También instruyó dar seguimiento a la denuncia administrativa contra las personas servidoras públicas señaladas en los hechos.

La CNDH emitió además la Recomendación 148/2025 al mismo DIF estatal por un caso similar, relacionado con agravios cometidos contra dos personas menores de edad. En ese expediente, el organismo también invocó la inobservancia al principio del interés superior de la niñez.

Los dos episodios, el de Monterrey y el del DIF estatal, reflejan un patrón de riesgo para menores en espacios donde ejercen autoridad adultos a cargo de su cuidado o empleo. Las autoridades estatales y federales mantienen abiertos procesos judiciales y administrativos derivados de ambos casos.

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