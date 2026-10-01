México

Audios exhiben a gestor cultural maya como presunto pederasta en Campeche y Yucatán

Las fiscalías de Campeche y Yucatán no han abierto investigación, pese a que las acusaciones involucran a menores de 11 y 15 años

Carlos S., gestor cultural y maestro de lengua maya del colectivo Wey yano’one’, fue señalado por el colectivo DLR como presunto integrante de una red de pederastia en Campeche y Yucatán. (Foto: Especial)
Carlos S., gestor cultural y maestro de lengua maya del colectivo Wey yano’one’, fue señalado por el colectivo DLR como presunto integrante de una red de pederastia en Campeche y Yucatán. (Foto: Especial)
Guardar

El colectivo hacktivista DLR exhibió a un gestor cultural de Campeche y Yucatán como presunto integrante de una red de pederastia. El señalado, identificado como Carlos S. t Claudio S., es maestro de lengua maya del colectivo Wey yano’one’ y originario de Hecelchakán, Campeche.

Los señalamientos comenzaron el 21 de septiembre de 2026, cuando DLR lo acusó de ofrecer servicios sexuales de una adolescente de 15 años en un grupo de Facebook. El 30 de septiembre, el mismo colectivo difundió audios en los que una voz atribuida al gestor habla de agredir sexualmente a una niña de 11 años que asistía a sus talleres culturales.

PUBLICIDAD

El colectivo DLR documentó audios atribuidos a Carlos S.

En una de las grabaciones difundidas por DLR, la voz atribuida al gestor dice: “la neta me quiero coger a una niña de 11 años, que es mi vecina”. El hombre agrega en el audio que le daba clases en talleres instalados en su propia casa y que ganó la confianza de la menor.

Un segundo audio, divulgado también el 30 de septiembre, registra una conversación entre el señalado y otro hombre sobre la misma niña. En ese fragmento, la voz atribuida al gestor asegura que la menor “ya se ganó la confianza” y hace referencia a un acercamiento físico hacia ella.

PUBLICIDAD

El hacktivista colectivo DLR señaló públicamente a Claudio S., vinculado al proyecto de difusión de la lengua y cultura maya Wey yano'one, de haber usado una identidad falsa para ofrecer a una adolescente de 15 años en Facebook. Crédito: Especial
El hacktivista colectivo DLR señaló públicamente a Claudio S., vinculado al proyecto de difusión de la lengua y cultura maya Wey yano'one, de haber usado una identidad falsa para ofrecer a una adolescente de 15 años en Facebook. Crédito: Especial

Antes de la difusión de esos audios, DLR ya había señalado al gestor por un episodio distinto. El colectivo documentó que el hombre usó una identidad falsa de mujer para ingresar al grupo de Facebook “Renta de Peluches CDMX y Estados”.

Dentro de ese grupo, el señalado publicó una fotografía de una mujer junto a una adolescente de 15 años y se presentó como madre soltera. En los comentarios de esa publicación, de acuerdo con la denuncia del colectivo, compartió además material de contenido sexual explícito en el que presuntamente aparece la menor.

DLR pidió a la población de Campeche y Yucatán que ayudara a identificar al señalado. “Este tipo tiene un colectivo que se dedica a difundir la cultura y lengua maya”, expuso el colectivo en el video reportado por Infobae el 22 de septiembre.

Tras la primera denuncia, el perfil de Facebook del gestor y la página del colectivo Wey yano’one’ dejaron de estar disponibles en esa plataforma. Una cuenta de TikTok y un perfil de Instagram del señalado, en cambio, permanecían activos al momento de los primeros reportes.

celulares - penales
celulares - penales

Las fiscalías de Yucatán y Campeche no han abierto investigación

A pesar de la gravedad de los señalamientos, ninguna fiscalía estatal había iniciado una investigación formal hasta el 30 de septiembre. La Fiscalía General del Estado de Yucatán, consultada por Proceso, se limitó a señalar que verificaría si existía alguna denuncia previa.

La Fiscalía General del Estado de Campeche respondió de forma distinta ante la misma consulta. El organismo argumentó que no se trata de un delito que se persiga de oficio.

Qué pasó con la investigación institucional del caso es una de las preguntas centrales que rodean al señalamiento. Hasta el 30 de septiembre de 2026, ninguna autoridad de Campeche ni de Yucatán había abierto una carpeta de investigación, pese a que el colectivo DLR difundió audios y publicaciones desde el 21 de septiembre que vinculan al gestor con menores de 11 y 15 años.

Ante esa inacción, el abogado y maestro en Amparo Moisés Velázquez advirtió sobre las carencias de las fiscalías locales. “Las fiscalías no tienen ni el personal ni la capacitación para procesar la evidencia digital”, dijo el especialista a Proceso.

Colectivo acusa a promotor de cultura maya de ofrecer servicios sexuales de una menor de 15 años en Facebook. Crédito: Especial
Colectivo acusa a promotor de cultura maya de ofrecer servicios sexuales de una menor de 15 años en Facebook. Crédito: Especial

Velázquez amplió ante el diario que, ante una publicación en Facebook, la autoridad se limita a tomar una captura de pantalla. El abogado explicó que ninguna fiscalía investiga a quién pertenece el perfil, desde qué dirección IP se conectó el usuario ni solicita información a la empresa Meta.

El especialista señaló que las conductas atribuidas al gestor podrían encuadrarse en delitos de trata de personas y explotación sexual infantil. Velázquez ha representado a madres de víctimas de Tenorio N., un pederasta detenido en Yucatán en 2024 tras una alerta de Google por almacenamiento y distribución de material de abuso infantil.

El abogado lamentó la indefensión en la que quedan las víctimas de este tipo de casos. Según explicó, los departamentos de ciencias forenses y policía cibernética se limitan a un registro fotográfico superficial, lo que permite que basta con borrar una publicación para que la evidencia desaparezca del proceso.

Vínculos de Carlos S. con la gobernadora Layda Sansores y la familia Sulub

En sus redes sociales, el gestor exhibe fotografías junto a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Usuarios de plataformas digitales también lo señalan como presunto sobrino de Miguel Sulub, exdiputado federal del PRI en 2015 y secretario técnico de esa bancada en la Cámara de Diputados en 2021.

Qué pasó con el estado de salud de Layda Sansores, Gobierno de Campeche niega hospitalización por desvanecimiento. (Foto: redes sociales)
Qué pasó con el estado de salud de Layda Sansores, Gobierno de Campeche niega hospitalización por desvanecimiento. (Foto: redes sociales)

El perfil de Instagram del señalado, documentado por Infobae, incluía además publicaciones vinculadas a retiros de la organización religiosa La Luz del Mundo. En esa misma cuenta se describía como licenciado en lengua y cultura maya, fotógrafo, dibujante, cineasta y maestro del colectivo Wey yano’one’.

Otras personas acusaron a la Universidad Intercultural de Campeche de proteger al señalado. Según esos señalamientos, el gestor ya tenía acusaciones previas por acoso sexual y la institución pidió no compartir la denuncia del colectivo DLR.

La trayectoria cultural del señalado incluye además un cortometraje incluido en un festival infantil. La producción “Wey yano’one’ ti’ Hecelchakán”, dirigida por el gestor, formó parte de la selección oficial 2025 del Festival de Cine Infantil Churumbela, según documentó el portal lainoticias.com.

Ese mismo cortometraje se programó también en diciembre de 2025 durante una muestra realizada en Mérida, Yucatán. La ficha técnica del festival acredita al señalado en dirección, guion, fotografía, edición y música de una producción con clasificación A y una duración de ocho minutos, centrada en una fiesta religiosa y en la elaboración de huipiles en Hecelchakán.

Manos con guantes tácticos sostienen un celular con pantalla pixeleada frente a una carpeta etiquetada Evidencia Penal.
Un agente examina un teléfono celular con contenido censurado digitalmente junto a un expediente de evidencia penal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gestor registra además actividades dentro de la Universidad Intercultural de Campeche, donde impartió un taller de Photoshop en el marco del programa “Viernes de Saberes”. Esa participación institucional se suma al historial de proyectos culturales dirigidos a niñas y niños que hoy rodean al caso.

El caso continúa sin una respuesta oficial de las fiscalías de Campeche y Yucatán. Los señalamientos que vinculan al gestor con una presunta red de pederastia siguen sustentados, hasta el momento, en el material difundido por el colectivo DLR.

Temas Relacionados

CampecheYucatánpederastiadenunciaNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Huracán Rachel se intensifica a categoría 2 en el Pacífico: pronostican lluvias intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Jalisco

Su circulación también provocará fuerte oleaje en Nayarit durante las próximas horas de este jueves

Huracán Rachel se intensifica a categoría 2 en el Pacífico: pronostican lluvias intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Jalisco

La millonaria fortuna en dólares que recibiría Fernando Marón Kahwagi, posible heredero de Jorge Kahwagi Macari

El patrimonio del también exdiputado ha generado especulaciones por sus actividades empresariales, sus propiedades en Tulum y su participación en compañías de tecnología

La millonaria fortuna en dólares que recibiría Fernando Marón Kahwagi, posible heredero de Jorge Kahwagi Macari

México apuesta por más exportaciones ante el G20 mientras continúan las negociaciones comerciales con EEUU

Durante su participación en un foro global, Marcelo Ebrard destacó que la industria mexicana del acero no recibe subsidios y cuenta con bajas emisiones contaminantes

México apuesta por más exportaciones ante el G20 mientras continúan las negociaciones comerciales con EEUU

Jasmine Bugarín renunció a su nacionalidad estadounidense en 2018, afirma Luisa María Alcalde tras controversia

La intervención directa de la Consejería Jurídica del Ejecutivo para aclarar la situación de la coordinadora de Nayarit revela la sensibilidad que se genera al interior del partido gobernante

Jasmine Bugarín renunció a su nacionalidad estadounidense en 2018, afirma Luisa María Alcalde tras controversia

“No le cae bien a nadie”: Alejandra Guzmán lanza fuerte comentario contra Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos

La cantante sorprendió durante su visita al reality con una declaración que provocó risas y encendió la conversación en redes

“No le cae bien a nadie”: Alejandra Guzmán lanza fuerte comentario contra Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alcaldesa de Mexicali defiende a exdirector de la policía acusado por EEUU de nexos con Los Mayos: “No podemos dar por hecho culpabilidades”

Alcaldesa de Mexicali defiende a exdirector de la policía acusado por EEUU de nexos con Los Mayos: “No podemos dar por hecho culpabilidades”

DEA afirma que EEUU enfrenta al Cártel de Sinaloa con acciones “urgentes y decisivas”

Violencia en las aulas: un menor de 13 años atacó a cuatro personas en una secundaria de Querétaro

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 1 de octubre: audios exhiben a gestor cultural maya como presunto pederasta en Campeche y Yucatán

Delitos con armas y explosivos fueron los más registrados por la FGR en 2025, de acuerdo con el INEGI

ENTRETENIMIENTO

Feria Aztlán en Chapultepec se une a las celebraciones de los 200 años de amistad entre Francia y México con actividades gratis en octubre

Feria Aztlán en Chapultepec se une a las celebraciones de los 200 años de amistad entre Francia y México con actividades gratis en octubre

La millonaria fortuna en dólares que recibiría Fernando Marón Kahwagi, posible heredero de Jorge Kahwagi Macari

“No le cae bien a nadie”: Alejandra Guzmán lanza fuerte comentario contra Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos

El Centro Histórico de la CDMX se prepara para recibir el Bazar Cultural por el Día de Muertos: tendrá talleres y presentaciones gratis

Panteón Rococó llega a Tiny Desk: así podrás ver su sesión en México

DEPORTES

México regresa al calendario de la UCI: estas son las posibilidades de ver a Isaac del Toro competir en su país

México regresa al calendario de la UCI: estas son las posibilidades de ver a Isaac del Toro competir en su país

Rubén Omar Romano recomienda a los mexicanos no ir a ligas de bajo perfil solo para cumplir el ‘sueño europeo’: “No sirve de nada”

Jana Gutiérrez, jugadora del América Femenil rompe en llanto tras ser convocada por primera vez a la Selección Mexicana Femenil: “Es un sueño cumplido”

Grecia vs Países Bajos: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Nations League desde México

Canelo Álvarez se sincera y señala quiénes han sido mejores que él