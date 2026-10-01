Audios exhiben a gestor cultural maya como presunto pederasta en Campeche y Yucatán

Carlos S., gestor cultural y maestro de lengua maya del colectivo Wey yano’one’, fue señalado por el colectivo DLR como presunto integrante de una red de pederastia en Campeche y Yucatán. (Foto: Especial)

Guardar

El colectivo hacktivista DLR exhibió a un gestor cultural de Campeche y Yucatán como presunto integrante de una red de pederastia. El señalado, identificado como Carlos S. t Claudio S., es maestro de lengua maya del colectivo Wey yano’one’ y originario de Hecelchakán, Campeche.

Los señalamientos comenzaron el 21 de septiembre de 2026, cuando DLR lo acusó de ofrecer servicios sexuales de una adolescente de 15 años en un grupo de Facebook. El 30 de septiembre, el mismo colectivo difundió audios en los que una voz atribuida al gestor habla de agredir sexualmente a una niña de 11 años que asistía a sus talleres culturales.

PUBLICIDAD

El colectivo DLR documentó audios atribuidos a Carlos S.

En una de las grabaciones difundidas por DLR, la voz atribuida al gestor dice: “la neta me quiero coger a una niña de 11 años, que es mi vecina”. El hombre agrega en el audio que le daba clases en talleres instalados en su propia casa y que ganó la confianza de la menor.

Un segundo audio, divulgado también el 30 de septiembre, registra una conversación entre el señalado y otro hombre sobre la misma niña. En ese fragmento, la voz atribuida al gestor asegura que la menor “ya se ganó la confianza” y hace referencia a un acercamiento físico hacia ella.

PUBLICIDAD

El hacktivista colectivo DLR señaló públicamente a Claudio S., vinculado al proyecto de difusión de la lengua y cultura maya Wey yano'one, de haber usado una identidad falsa para ofrecer a una adolescente de 15 años en Facebook. Crédito: Especial

Antes de la difusión de esos audios, DLR ya había señalado al gestor por un episodio distinto. El colectivo documentó que el hombre usó una identidad falsa de mujer para ingresar al grupo de Facebook “Renta de Peluches CDMX y Estados”.

Dentro de ese grupo, el señalado publicó una fotografía de una mujer junto a una adolescente de 15 años y se presentó como madre soltera. En los comentarios de esa publicación, de acuerdo con la denuncia del colectivo, compartió además material de contenido sexual explícito en el que presuntamente aparece la menor.

DLR pidió a la población de Campeche y Yucatán que ayudara a identificar al señalado. “Este tipo tiene un colectivo que se dedica a difundir la cultura y lengua maya”, expuso el colectivo en el video reportado por Infobae el 22 de septiembre.

PUBLICIDAD

Tras la primera denuncia, el perfil de Facebook del gestor y la página del colectivo Wey yano’one’ dejaron de estar disponibles en esa plataforma. Una cuenta de TikTok y un perfil de Instagram del señalado, en cambio, permanecían activos al momento de los primeros reportes.

celulares - penales

Las fiscalías de Yucatán y Campeche no han abierto investigación

A pesar de la gravedad de los señalamientos, ninguna fiscalía estatal había iniciado una investigación formal hasta el 30 de septiembre. La Fiscalía General del Estado de Yucatán, consultada por Proceso, se limitó a señalar que verificaría si existía alguna denuncia previa.

La Fiscalía General del Estado de Campeche respondió de forma distinta ante la misma consulta. El organismo argumentó que no se trata de un delito que se persiga de oficio.

PUBLICIDAD

Qué pasó con la investigación institucional del caso es una de las preguntas centrales que rodean al señalamiento. Hasta el 30 de septiembre de 2026, ninguna autoridad de Campeche ni de Yucatán había abierto una carpeta de investigación, pese a que el colectivo DLR difundió audios y publicaciones desde el 21 de septiembre que vinculan al gestor con menores de 11 y 15 años.

Ante esa inacción, el abogado y maestro en Amparo Moisés Velázquez advirtió sobre las carencias de las fiscalías locales. “Las fiscalías no tienen ni el personal ni la capacitación para procesar la evidencia digital”, dijo el especialista a Proceso.

PUBLICIDAD

Colectivo acusa a promotor de cultura maya de ofrecer servicios sexuales de una menor de 15 años en Facebook. Crédito: Especial

Velázquez amplió ante el diario que, ante una publicación en Facebook, la autoridad se limita a tomar una captura de pantalla. El abogado explicó que ninguna fiscalía investiga a quién pertenece el perfil, desde qué dirección IP se conectó el usuario ni solicita información a la empresa Meta.

El especialista señaló que las conductas atribuidas al gestor podrían encuadrarse en delitos de trata de personas y explotación sexual infantil. Velázquez ha representado a madres de víctimas de Tenorio N., un pederasta detenido en Yucatán en 2024 tras una alerta de Google por almacenamiento y distribución de material de abuso infantil.

PUBLICIDAD

El abogado lamentó la indefensión en la que quedan las víctimas de este tipo de casos. Según explicó, los departamentos de ciencias forenses y policía cibernética se limitan a un registro fotográfico superficial, lo que permite que basta con borrar una publicación para que la evidencia desaparezca del proceso.

Vínculos de Carlos S. con la gobernadora Layda Sansores y la familia Sulub

En sus redes sociales, el gestor exhibe fotografías junto a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Usuarios de plataformas digitales también lo señalan como presunto sobrino de Miguel Sulub, exdiputado federal del PRI en 2015 y secretario técnico de esa bancada en la Cámara de Diputados en 2021.

Qué pasó con el estado de salud de Layda Sansores, Gobierno de Campeche niega hospitalización por desvanecimiento. (Foto: redes sociales)

El perfil de Instagram del señalado, documentado por Infobae, incluía además publicaciones vinculadas a retiros de la organización religiosa La Luz del Mundo. En esa misma cuenta se describía como licenciado en lengua y cultura maya, fotógrafo, dibujante, cineasta y maestro del colectivo Wey yano’one’.

PUBLICIDAD

Otras personas acusaron a la Universidad Intercultural de Campeche de proteger al señalado. Según esos señalamientos, el gestor ya tenía acusaciones previas por acoso sexual y la institución pidió no compartir la denuncia del colectivo DLR.

La trayectoria cultural del señalado incluye además un cortometraje incluido en un festival infantil. La producción “Wey yano’one’ ti’ Hecelchakán”, dirigida por el gestor, formó parte de la selección oficial 2025 del Festival de Cine Infantil Churumbela, según documentó el portal lainoticias.com.

Ese mismo cortometraje se programó también en diciembre de 2025 durante una muestra realizada en Mérida, Yucatán. La ficha técnica del festival acredita al señalado en dirección, guion, fotografía, edición y música de una producción con clasificación A y una duración de ocho minutos, centrada en una fiesta religiosa y en la elaboración de huipiles en Hecelchakán.

PUBLICIDAD

Un agente examina un teléfono celular con contenido censurado digitalmente junto a un expediente de evidencia penal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gestor registra además actividades dentro de la Universidad Intercultural de Campeche, donde impartió un taller de Photoshop en el marco del programa “Viernes de Saberes”. Esa participación institucional se suma al historial de proyectos culturales dirigidos a niñas y niños que hoy rodean al caso.

El caso continúa sin una respuesta oficial de las fiscalías de Campeche y Yucatán. Los señalamientos que vinculan al gestor con una presunta red de pederastia siguen sustentados, hasta el momento, en el material difundido por el colectivo DLR.