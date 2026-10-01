México

La huelga en el Monte de Piedad llega a su fin luego de un año: Gobierno de Sheinbaum logra acuerdo

El sindicato firmará el levantamiento del paro en las oficinas de la Secretaría del Trabajo

monte de piedad PALABRAS CLAVE: monte de piedad; huelga
La huelga en el Monte de Piedad llega a su fin luego de un año: Gobierno de Sheinbaum logra acuerdo. CRÉDITO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO
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Este 30 de septiembre de 2026 se dio a conocer que el Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y la directiva de la institución financiera firmaron el convenio que pone fin a casi un año de huelga. El documento garantiza el pago del cien por ciento de los salarios caídos generados durante el paro de labores.

En medios de corte nacional ha trascendido que la firma se concretó este miércoles a las 17:00 horas, un día antes de que se cumpliera un año del estallamiento del conflicto laboral. El acto se realizó en la oficina del secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, con la presencia de la representación sindical.

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Secretario del Trabajo celebra termino de la huelga

A través de un mensaje en sus redes sociales, Marath Bolaños destacó la participación del gobierno para la conciliación de la huelga, donde compartió imágenes del documento firmado:

“Hoy termina una huelga que duró casi un año en el Nacional Monte de Piedad. Es una buena noticia para las personas trabajadoras, sus familias y los miles de personas usuarias de esta institución. Desde la Secretaría del Trabajo y el Centro Federal de Conciliación acompañamos el proceso con más de 70 reuniones de trabajo para acercar a las partes y construir una solución”.

Remató afirmando que tres factores fueron fundamentales para avanzar en las negociaciones, entre los que se encuentran:

  • El diálogo social
  • La conciliación
  • El respeto a los derechos laborales

En esto consiste el acuerdo firmado por la Institución

  • Garantiza el cumplimiento irrestricto del contrato colectivo de trabajo vigente en la institución financiera.
  • Contempla la cobertura del 100% de los salarios caídos generados durante el periodo de huelga.
  • Esos salarios caídos se liquidarán en dos partes: una entre el mes en curso y otra el próximo mes.
  • Incluye la regularización de las plazas laborales que formaban parte de las exigencias del sindicato.
  • Establece el respeto al tiempo de media hora destinado a los alimentos de los trabajadores.
  • Fija compromisos formales para el pago de los adeudos pendientes con la plantilla.
  • Extiende esos mismos compromisos de pago a las deudas pendientes con la organización sindical.

Monte de Piedad llevaba casi un año en huelga

El Nacional Monte de Piedad cumple este 2 de octubre un año sin prestar servicio por la huelga del sindicato mayoritario, encabezado por Arturo Sayún. Gerardo Ríos, líder del Sindicato Independiente, afirmó en entrevista con Milenio Televisión que el conflicto se originó por boletines escalafonarios para ascenso enviados a todos los trabajadores sindicalizados, que Sayún ordenó no realizar, aunque 200 integrantes de su sindicato los presentaron de todos modos, frente a 100 del sindicato independiente.

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Ríos detalló que el paro provocó la suspensión del servicio médico de primera nivel para empleados y sus padres, lo que derivó en la muerte de nueve compañeros, entre ellos seis madres y padres de trabajadores que dependían de esa prestación.

El líder sindical calcula que cada empleado dejó de percibir entre 150 mil y 400 mil pesos en salario, vales de despensa y prestaciones durante los casi doce meses de huelga, y describe que varias compañeras, incluidas madres solteras, tuvieron que emplearse en labores de limpieza doméstica para sostener a sus familias.

El dirigente explicó que, una vez notificado el acuerdo entre la administración y el sindicato mayoritario, el Sindicato Independiente someterá el convenio a votación entre sus agremiados, y anticipa un resultado favorable al retiro de la huelga.

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