Así fue el emotivo encuentro de Yahir con su hijo Ian en La Casa de los Famosos México 2026

El cantante recibió la visita de su hijo menor tras dos meses y medio de separación y ambos rompieron en llanto durante la gala transmitida en vivo desde la casa más famosa de México. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

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Ian, hijo menor de Yahir, entra la noche de este jueves 24 de septiembre a La Casa de los Famosos México 2026 y provoca el llanto del cantante, quien ya está confirmado como finalista del reality. El reencuentro ocurrió en plena gala transmitida en vivo.

Yahir se encontraba en el jardín cuando La Jefa le avisó que su hijo había llegado. “Yahir, corre es Ian, sal por la puerta del jardín… Ve al jardín. Ah no corre al almacén; perdóname Yahir, por el jardín, corre… Ya está en el almacén, ahora sí. Ve a la otra puerta”, indicó La Jefa.

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El cantante corrió para encontrarse con el pequeño después de dos meses y medio de separación. Minutos después, Ian entró de manera formal por la puerta principal de la casa.

El cantante rompió en llanto al abrazar a su hijo

Yahir rompió en llanto al ver a Ian, quien corrió a abrazarlo. “No mames, ven… Ay Dios, te tenía que ver mi amor. Quería verte papi. Te extraño todos los días, todos los días quiero verte… Gordo estás bien grandote. Te amo”, dijo el cantante.

El actor continuó con más preguntas para su hijo frente a los demás habitantes. “¿Cómo estás? ¿Cómo va todo allá? ¿Tu mamá está bien? Te la estoy dedicando a ti, le voy a echar ganas… Te extraño, todos los días pienso en eso”, agregó.

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Ian ingresó por sorpresa al recinto y compartió con su padre detalles sobre la familia, el juego y la envidia de otros habitantes ante su paso a la final. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

El pequeño se conmovió al ver a su padre y respondió con una confesión. “Papá… Yo también te extraño. Mamá no se pudo meter, nada más podía ser una persona… Ya te extrañaba mucho. Está muy padre cuarto”, detalló Ian.

El niño también compartió detalles sobre la familia y el juego dentro de la casa. “Dice mi mamá que te ama, que te manda saludos. Te amo mucho, gana la casa… Ya viste que pasaste a las finales… Te iba a preguntar si me puedes hacer un tour… Te quería decir que por llegar a las finales el Ese Pérez y la Gema te tienen envidia”, reveló Ian.

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Esposa de Yahir envió un mensaje al cantante a través de su hijo

Christina Lliteras, esposa de Yahir, llegó junto con Ian a las afueras de la casa, aunque solo el menor pudo ingresar. Antes de que entrara, Lliteras le hizo varias preguntas a su hijo y le pidió que transmitiera un mensaje directo al cantante.

Ian respondió que estaba “infinito” de emocionado por ver a su papá. Tras la visita, Christina le preguntó a su hijo si había cumplido con darle el recado a Yahir.

Minutos después del reencuentro, padre e hijo subieron al Elevador del Destino junto con el resto de los nominados de la semana. En ese momento, Ian hizo una pregunta a La Jefa sobre un detalle del juego dentro de la casa.

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Padre e hijo subieron juntos al Elevador del Destino y el pequeño aprovechó para cuestionar a La Jefa sobre un detalle curioso dentro del juego. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

“Jefa, una pregunta, ¿por qué en este bote de basura hay un papel que dice ‘Huevos’?”, preguntó el niño. La Jefa contestó entre risas: “Porque están jugando, excelente que notaras esto”.

Tras breves minutos de convivencia, llegó el momento de que Ian saliera de la casa. Yahir volvió a quebrarse en llanto durante la despedida frente a cámaras.

“Te amo papi, gracias por venir. Me hace muy feliz verte. Me motiva y te amo con todo mi corazón, pronto voy a estar contigo… Te doy la bendición, no te quiero soltar, te quiero comer a besos”, afirmó Yahir en vivo.

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Ian tampoco contuvo el llanto en el momento de la despedida. “Yo también te amo. Adiós papá”, respondió el pequeño antes de retirarse. Tras la salida de su hijo, Yahir se quedó llorando solo en el jardín de la casa.