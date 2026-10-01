Periodistas responden a AMLO tras llamarlos “achichincles” en la presentación de Pueblo

Desde Palenque, Chiapas, AMLO reflexionó sobre el rol de las redes sociales en la sociedad. Crédito: Captura de Video

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Tras la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador para presentar su libro Pueblo, periodistas como Luis Cárdenas y Manuel López San Martín cuestionaron al exmandatario en redes sociales. El videomensaje, grabado el 30 de septiembre de 2026 en su quinta La Chingada, en Palenque, Chiapas, también provocó reacciones de políticos y figuras públicas de Morena y de la oposición.

Comentarios de AMLO sobre los periodistas y los medios

El videomensaje del expresidente para presentar su nuevo libro desató una confrontación pública entre figuras del periodismo, la política y el mundo empresarial, cuyas reacciones ilustran la profundidad de las fracturas que dejó su mandato

Mencionó a los dueños de Televisa, TV Azteca, Reforma y El Universal , así como a programas de radio. Dijo que quienes se trasladan en auto escuchan en Radio Fórmula a Ciro Gómez Leyva , Pepe Cárdenas o Azucena , y en W Radio a Carlos Loret de Mola . Afirmó que “todos, todos” están en contra.

Mencionó también a Joaquín López-Dóriga , a Marín y a Carmen Aristegui . De ella dijo que “engañó a la gente”, que “no se quitó la máscara” y que es “vocera de la derecha”.

Relató que, cuando fue jefe de Gobierno, el jefe de Loret de Mola en Televisa le dijo que este era su “hombre de ataque”. Aclaró que estaba parafraseando.

Sostuvo que no se trata de derecha ni de ultraderecha, sino de “neofascismo” . Comparó su manejo de la comunicación con el de Hitler y su jefe de propaganda, Goebbels : decir mentiras, repetirlas muchas veces y calumniar. Los calificó de “calumniadores”.

Dijo que la responsabilidad no es solo de conductores y columnistas, aunque “tienen responsabilidad” y les pagan muy bien. Opinó que Loret de Mola “debe estar recibiendo” entre 3 y 5 millones de pesos mensuales, y que algunos ganan más.

Los llamó “voceros” y “achichincles”, y agregó que “arriba de ellos están los machuchones”.

Salinas Pliego: “Reapareció el viejo corrupto”

@RicardoBSalinas

El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, publicó en X un mensaje con insultos y acusaciones contra el expresidente. Escribió que “reapareció el viejo corrupto” y que debe sentir “tristeza” al “defender al ratero que tiene por hijo”. Agregó que López Obrador se ve “acabado” y que “lo celebro”.

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El mensaje se publicó pocas horas después de difundirse el video. La publicación no presenta documentos ni pruebas sobre las acusaciones.

Luis Cárdenas y Manuel López San Martín cuestionan a López Obrador tras su reaparición

Cárdenas afirmó que trabajó “con total libertad” en MVS Noticias y agradece a la estación por su etapa profesional. Crédito: Instagram/luiscardenasmx

El periodista Luis Cárdenas publicó en X un mensaje en el que calificó al expresidente Andrés Manuel López Obrador como “una de las peores cosas que le ha sucedido a este país”. Según su publicación, el exmandatario aprovechó la pobreza para debilitar los contrapesos de su gobierno, y afirmó que la historia lo condenará a él y a la 4T. Cárdenas sostuvo que durante el sexenio el gobierno pactó con el crimen organizado, y planteó que a Estados Unidos no le preocuparía el mensaje del expresidente. También cuestionó el valor de la “clase de historia” que ofreció López Obrador.

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López San Martín fue propuesto por la oposición y aprobado por el INE (Cuartoscuro)

Por su parte, Manuel López San Martín calificó al exmandatario de “cínico” y enumeró el huachicol fiscal, las actividades atribuidas a Andy López Beltrán y los presuntos negocios del “Cártel de Tabasco”. Señaló que, pese a ello, López Obrador reapareció para insistir en que, “digan lo que digan, se acabó la corrupción”.

El contexto: el reportaje sobre su hijo

La reaparición ocurrió un día después de que el New York Times publicara que dos agencias de seguridad de EU analizan señalamientos sobre presuntos vínculos de Andrés Manuel López Beltrán con el crimen organizado y el huachicol fiscal. El diario precisó que ninguna de esas agencias ha iniciado una investigación formal.

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López Beltrán no ha sido acusado formalmente de ningún delito y ha negado tener vínculos con actividades delictivas. Este año le fue revocada la visa estadounidense, medida que calificó de política.

La respuesta desde Morena

Del lado oficialista hubo mensajes de apoyo:

Clara Brugada , jefa de Gobierno de la CDMX, dijo que le da alegría verlo compartir sus ideas.

Citlalli Hernández escribió que “nos da gusto verlo bien”.

Ariadna Montiel , presidenta de Morena, citó la frase “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Beatriz Gutiérrez Müller escribió: “¡Felicidades, mucho trabajo detrás!”. Su hijo José Ramón López Beltrán también publicó un mensaje de apoyo.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “muy emotivo” el video de más de una hora y agradeció las palabras que López Obrador le dedicó. Aclaró que aún no tenía el libro y que esperaba comprarlo ese jueves.

Libro, reaparición y reacción mediatica

Pueblo forma parte de la serie con la que López Obrador, tras Grandeza, desarrolla lo que denomina “humanismo mexicano”. El expresidente anunció que prepara otro libro con propuestas dirigidas a Estados Unidos. Mientras tanto, la reaparición continúa generando reacciones entre periodistas, políticos y figuras públicas.