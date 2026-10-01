Él es Anwar Hernández, el mexicano que conquistó Andorra y jugará la UEFA Conference League

El mexicano ha logrado posicionarse con el equipo andorrees en un corto periodo en Europa. (TW @primopremier2)

Guardar

En los rincones menos reflectivos del balompié del Viejo Continente se gestan historias de perseverancia y éxito que logran romper esquemas. La más reciente de ellas la protagoniza Anwar Hernández, un defensa central nacido en la Ciudad de México que ha tomado por sorpresa a los certámenes de la UEFA tras conseguir una histórica clasificación a la fase de grupos de la UEFA Conference League con el Inter Club d’Escaldes de Andorra.

El zaguero azteca se ha integrado a la selecta nómina de futbolistas mexicanos que compiten en certámenes continentales europeos durante la campaña 2026-2027.

PUBLICIDAD

Tras completar una destacada actuación en las rondas de clasificación con el conjunto andorrano —donde se consolidó como pilar inamovible en la zaga central—, Hernández alista su debut internacional programado para el próximo jueves 15 de octubre de 2026, cuando su club visite al Mjällby AIF de Suecia en la jornada inaugural de la fase de grupos.

El mexicano ha logrado posicionarse con el equipo andorrees en un corto periodo en Europa. (IG @mexeuropeos)

El camino de Anwar Hernández para llegar al futbol europeo

Nacido el 17 de marzo de 1995 en la Ciudad de México, Anwar Habib Hernández Martínez ha edificado una carrera fundamentada en el trabajo de picapiedra dentro del fútbol profesional. Con una imponente estatura de 1.86 metros y un perfil diestro de gran solvencia física y juego aéreo, el defensor de 31 años recorrió diversos circuitos del balompié azteca antes de dar el salto al balompié internacional.

PUBLICIDAD

En el ámbito nacional, Hernández dejó una huella importante en el fútbol de ascenso y la Liga Premier MX (tercera categoría del sistema de ligas en México). Su logro de mayor relieve en el país se dio al proclamarse campeón de la Liga Premier MX con el Tampico Madero, club con el que demostró liderazgo defensivo y contundencia en momentos de alta exigencia.

El paso decisivo en su carrera ocurrió en el verano de 2025, cuando tomó la determinación de embarcarse en la aventura europea al firmar con el Inter Club d’Escaldes. Durante su primera campaña completa en la Primera Divisió andorrana, Hernández se apoderó de la titularidad indiscutible, guiando al equipo a la obtención del título de liga y asegurando el boleto para las fases previas de la UEFA Champions League y la UEFA Conference League.

PUBLICIDAD

Durante el trayecto clasificatorio del verano de 2026, el mexicano disputó los 90 minutos de encuentros clave, destacando la victoria 2-0 sobre el Flora Tallinn de Estonia e importantes eliminatorias ante rivales como el Lincoln Red Imps de Gibraltar y el FC Drita de Kosovo, certámenes en los cuales su presencia física en la zaga resultó determinante para abrochar el boleto europeo.

El futbolista ya cuenta con un campeonato con su club. (IG @primopremiermx)

El calendario europeo y el esperado duelo ante Rodrigo Huescas

La clasificación del Inter Club d’Escaldes a la fase de grupos de la UEFA Conference League 2026-2027 no solo representa un hito histórico para el balompié de Andorra, sino que depara cruces de alto nivel para el zaguero mexicano.

PUBLICIDAD

El calendario de emparejamientos para Hernández y su club en la primera etapa del torneo continental contempla duelos ante equipos con recorrido internacional:

Jornada 1 (15 de octubre de 2026): Mjällby AIF (Suecia) vs. Inter Club d’Escaldes Jornada 2 (22 de octubre de 2026): Inter Club d’Escaldes vs. U Craiova 1948 (Rumania) Jornada 3: Aarhus GF (Dinamarca) vs. Inter Club d’Escaldes Jornada 4 (26 de noviembre de 2026): Inter Club d’Escaldes vs. FC Copenhague (Dinamarca) Jornada 5: Estrella Roja de Belgrado (Serbia) vs. Inter Club d’Escaldes Jornada 6: Inter Club d’Escaldes vs. Getafe CF (España)

El encuentro más atractivo en la agenda del defensor azteca tendrá lugar el jueves 26 de noviembre de 2026, cuando el Inter Escaldes reciba en suelo andorrano al FC Copenhague. Ese compromiso escenificará un inédito choque de futbolistas mexicanos en la UEFA Conference League, ya que Anwar Hernández chocará de frente contra su compatriota Rodrigo Huescas, militante del conjunto danés.

El partido contra el Copenhague será especial para el futbol mexicano. (Imagen de Gaston Szerman, FCK Media)

¿Quién es el Inter Club d’Escaldes: de la refundación al milagro europeo?

Fundado en 1991 en la parroquia de Escaldes-Engordany, el Inter Club d’Escaldes es una de las instituciones fundadoras de la Primera Divisió de Andorra tras la creación de la Federación Andorrana de Fútbol en 1995. Durante más de dos décadas, el club transitó por un perfil modesto en el balompié pirenaico, viviendo altibajos que incluyeron un descenso a la Segona Divisió en la temporada 2014-2015.

PUBLICIDAD

El verdadero punto de inflexión en la historia de la entidad ocurrió en 2015, cuando un grupo de dirigentes tomó las riendas del equipo con un proyecto de reestructuración profesional. Tras lograr el ascenso inmediato a la máxima categoría en 2017, el Inter Escaldes rompió la hegemonía histórica ejercida por clubes como el FC Santa Coloma y el UE Sant Julià.

Revolución deportiva (2019-2022): el club conquistó tres títulos consecutivos de la Primera Divisió de Andorra (2019-20, 2020-21 y 2021-22), sumados a dos Copas Constituciól y dos Supercopas andorranas, estableciéndose como la potencia dominante del país.

Proyección internacional: sus constantes participaciones en rondas previas de la UEFA Champions League y Europa League le permitieron ganar experiencia competitiva frente a clubes de mayor presupuesto.

La consolidación de 2026: son la obtención del campeonato de liga de la temporada 2025-2026 y la incorporación de refuerzos internacionales como el propio Anwar Hernández, el club alcanzó el mayor éxito de su historia al superar las fases previas y meterse de lleno a la fase de grupos de la UEFA Conference League.

Hoy en día, el equipo disputará sus encuentros internacionales en el Estadio Comunal de Andorra la Vella, sirviendo de vitrina para un futbolista mexicano que, lejos de los grandes focos mediáticos, ha escrito su nombre en las páginas del fútbol europeo.

PUBLICIDAD