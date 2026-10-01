Philadelphia Phillies vs Atlanta Braves: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 3 de la Ronda de Comodines desde México

Ambos equipos definirá al último invitado a la siguiente ronda de la postemporada en la MLB, donde el vencedor de este juego se enfrentará a los Dodgers. (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)

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Philadelphia Phillies se enfrentarán a los Atlanta Braves este jueves 1 de octubre a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Juego 3 de la Ronda de Comodines, donde el ganador clasificará a la siguiente fase de los playoffs de la MLB.

Después de los primeros dos encuentros en cada uno de los cruces de fase de Wildcard, este es el único emparejamiento que se fue a tres juegos, mientras que el resto de invitados para la Ronda Divisional ya quedaron definidos, por lo que el ganador de este duelo se medirá en la siguiente instancia a Los Angeles Dodgers.

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Resumen de lo que ha pasado en los primeros de juegos de la serie

Austin Riley le da la victoria a los Bravos de Atlanta en el primer juego. (Dale Zanine-Imagn Images)

Los dos primeros juegos de la serie han dejado dramatismo hasta el último momento. Phillies y Bravos han protagonizado encuentros cerrados, con cambios de rumbo que mantuvieron a los aficionados al borde del asiento.

En el Juego 1, Philadelphia estaba a seis outs de asegurar el triunfo con una ventaja de 3-2. Sin embargo, Austin Riley cambió el panorama en la parte baja de la octava entrada al conectar un cuadrangular de tres carreras para la darle la victoria a los Bravos de Atlanta y ponerlos con ventaja en la serie.

La tensión continuó un día después. El segundo partido se extendió hasta los extrainnings, luego de que ninguno de los dos equipos logró romper la igualdad durante las nueve entradas reglamentarias.

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Alec Bohm apareció en la décima entrada con un cuadrangular que silenció el estadio de los Bravos. El batazo dio el triunfo a los Phillies y obligó a disputar un definitivo tercer juego.

Quiénes serán los abridores del Juego 3

Aaron Nola será el pitcher abridor de los Philadelphia Phillies. (Bill Streicher-Imagn Images)

Para el juego decisivo, los Bravos de Atlanta anunciaron a Ray Kerr como su pitcher abridor. El lanzador participó en nueve encuentros durante la temporada, en los que registró marca de 0-0 y una efectividad de 1.47.

La designación anticipa un posible uso amplio del bullpen por parte de Atlanta. Kerr no ha tenido una carga extensa de trabajo como abridor, por lo que los relevistas podrían tener un papel central en la búsqueda del boleto a la siguiente fase.

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Por los Philadelphia Phillies, Aaron Nola será el encargado de iniciar en la lomita. El pitcher cuenta con experiencia en este tipo de instancias y ya ha mostrado su capacidad tanto con su organización como con la selección de Italia en el Clásico Mundial de Beisbol de este año.

A lo largo de la campaña, Nola realizó 33 aperturas y terminó con marca de 7-12, además de una efectividad de 4.67. Los Phillies confían en que su experiencia pueda marcar diferencia en el tercer y definitivo juego de la serie.

Cómo quedaron los demás cruces de la Ronda de Comodines

Así quedaron las demás series de la Ronda de Comodines. (Vincent Carchietta-Imagn Images)

El resto de las series de la Ronda de Comodines ya concluyó y quedaron definidos varios clasificados a la Serie Divisional.

En la Liga Nacional, Padres de San Diego impuso condiciones ante los Chicago Cubs. El equipo californiano ganó los dos primeros encuentros de la serie y avanzó sin necesidad de un tercer partido. Su siguiente rival serán los Milwaukee Brewers.

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Otra de las llaves más atractivas fue la que enfrentó a Yankees de Nueva York y Red Sox de Boston. La histórica rivalidad prometía una serie pareja, pero los Yankees controlaron ambos juegos.

Los abridores de Boston lograron mantener los partidos cerrados durante varios episodios. El relevo, no obstante, no pudo contener a la ofensiva neoyorquina y terminó por inclinar la balanza a favor de los Yankees. Nueva York enfrentará a los Tampa Bay Rays en la siguiente ronda.

Chicago White Sox también se convirtió en una de las sorpresas de la postemporada. El equipo regresó a los playoffs por primera vez desde 2021, luego de atravesar temporadas complicadas en las que incluso registró una marca histórica de derrotas.

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El equipo de la Ciudad de los Vientos venció con autoridad a los Houston Astros en dos juegos y avanzaron a la Serie Divisional por primera vez en 21 años. Ahora se medirán con los Cleveland Guardians en busca de mantener su camino en los playoffs.