126 multas en menos de 6 meses: un automovilista debe $111 mil pesos por invadir el carril confinado del Mexibús

El historial registra infracciones durante 139 días, entre el 24 de abril y el 10 de septiembre de 2026. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

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Un automovilista acumuló 126 infracciones en menos de seis meses por circular de manera indebida en carriles confinados para el transporte público, con un adeudo de $111 mil 148 pesos entre el 24 de abril y el 10 de septiembre de 2026. La mayoría de las sanciones corresponden a invasiones del carril destinado al Mexibús, aunque el registro también incluye infracciones por exceso de velocidad dentro de esa misma vía.

De las 126 multas, 105 fueron emitidas por invasión del carril confinado del Mexibús. Cada una tiene un valor de $938 pesos, por lo que este grupo de infracciones representa $98 mil 490 pesos del monto total. Los registros abarcan prácticamente todo el periodo analizado, desde el 24 de abril hasta el 10 de septiembre.

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El segundo grupo está integrado por 20 infracciones por exceso de velocidad en el carril confinado del Mexibús. Estas sanciones fueron registradas entre el 7 de mayo y el 7 de agosto y tienen un costo individual de $586 pesos, con lo que representan otros $11 mil 720 pesos.

A esas 125 infracciones relacionadas con el Mexibús se suma una más, registrada el 24 de agosto por invasión del carril confinado del Trolebús. Esa multa tiene un valor de $938 pesos y completa el monto de $111 mil 148 pesos asociado al vehículo durante el periodo revisado.

El registro concentra 125 infracciones relacionadas con el Mexibús y una más correspondiente al carril confinado del Trolebús. (Crédito: Secretaría de Movilidad del Estado de México)

Una infracción aproximadamente cada día

La frecuencia de las sanciones permite dimensionar el historial más allá de la cantidad acumulada. Entre el 24 de abril y el 10 de septiembre transcurrieron 139 días, durante los cuales se registraron 126 infracciones. En términos promedio, equivale a una multa aproximadamente cada 1.1 días.

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El comportamiento no se concentró en una sola fecha ni corresponde exclusivamente a una modalidad de infracción. Las sanciones por invasión del carril aparecen durante varios meses, mientras que las relacionadas con exceso de velocidad se distribuyen entre mayo y agosto. La única infracción al margen del Mexibús ocurrió en agosto, cuando el vehículo fue sancionado por ingresar al carril confinado del Trolebús.

El registro identifica al automóvil como un Chevrolet Beat Hatchback modelo 2019. Las infracciones están asociadas a esa unidad, por lo que el historial permite establecer la cantidad de sanciones registradas para el vehículo, pero no permite afirmar por sí mismo que una misma persona haya estado al volante en cada uno de los casos.

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Las infracciones de tránsito fueron captadas por cámaras de la Secretaría de Movilidad. (Crédito: Secretaría de Movilidad Estado de México)

Las multas ya representan buena parte del valor del auto

El monto del adeudo también puede dimensionarse frente al precio de un Chevrolet Beat Hatchback 2019. La Guía de Precios de Autocosmos ubica las distintas versiones de ese modelo en un rango aproximado de entre $107 mil 600 y $135 mil 400 pesos, dependiendo de la configuración del vehículo.

Con esa referencia, los $111 mil 148 pesos correspondientes a las infracciones representan entre 82% y poco más de 100% del valor estimado del automóvil. Es decir, para algunas de las versiones del Beat Hatchback 2019, el monto de las sanciones acumuladas en menos de cinco meses supera incluso el precio de referencia del propio vehículo.

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La comparación permite dimensionar el tamaño del adeudo, aunque no significa que las multas hayan sido pagadas ni que el automóvil tenga actualmente exactamente el valor señalado en la guía. El precio de un vehículo usado depende de factores como versión, kilometraje, estado de conservación y condiciones particulares de la unidad.

La invasión del carril del Mexibús también ha dejado accidentes, lesionados y una víctima mortal

Entre el 21 de diciembre de 2025 y el 22 de enero de 2026 se registraron 64 accidentes en las cuatro líneas del Mexibús relacionados con el ingreso de vehículos particulares y motocicletas al carril confinado, de acuerdo con información del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM), obtenida mediante una solicitud de transparencia. El saldo de esos hechos fue de 20 personas lesionadas y una fallecida.

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El monto acumulado de las sanciones equivale a una parte considerable del valor de referencia de un Chevrolet Beat Hatchback 2019. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

Los registros muestran que en 21 de los 64 percances —35 por ciento— estuvieron involucrados directamente una unidad del Mexibús y un vehículo particular. En otro 20 por ciento de los casos participó una motocicleta. El resto correspondió a hechos contra la infraestructura, dos accidentes con ciclistas y tres atropellamientos provocados por vehículos particulares.

El único fallecimiento de ese periodo ocurrió el 15 de enero en el corredor de la Línea 1, que conecta Ciudad Azteca, en Ecatepec, con Ojo de Agua, en Tecámac. De acuerdo con el registro citado por SITRAMYTEM, se trató de un accidente entre un ciclista y un vehículo particular. Esa línea reportó 16 accidentes durante el periodo analizado, aunque no tuvo personas lesionadas.

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La Línea 2, entre Las Américas, en Ecatepec, y La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli, concentró también 16 hechos y registró ocho personas lesionadas, mientras que la Línea 4, que comunica Los Héroes Tecámac con Indios Verdes, tuvo 16 accidentes y seis lesionados. La Línea 3, de Chimalhuacán a Pantitlán, completó el registro con otros 16 percances y seis personas lesionadas.

El registro permite dimensionar que el carril confinado no sólo representa una vía reservada para el transporte masivo: cuando otros vehículos ingresan a ese espacio, los hechos pueden involucrar colisiones con las propias unidades del sistema, motocicletas, ciclistas, infraestructura y peatones.

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