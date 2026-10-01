Reportera es “tragada” por una ola mientras cubría el huracán Polo desde Sonora: video se vuelve viral

Yesika Ojeda realizaba un reporte desde el malecón de San Carlos, en Guaymas, cuando el intenso oleaje terminó interrumpiendo su conexión.

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Una cobertura periodística sobre las condiciones provocadas por el huracán Polo terminó en un inesperado momento para la reportera Yesika Ojeda, quien fue alcanzada por una enorme ola mientras realizaba una transmisión desde el malecón de San Carlos, en Guaymas, Sonora.

La periodista, integrante del medio mexicano El Imparcial, se encontraba en la zona para informar sobre el comportamiento del fenómeno meteorológico y las condiciones que se registraban en la región. Vestida con un impermeable amarillo, Ojeda permanecía cerca del litoral mientras explicaba a la audiencia lo que ocurría en el lugar.

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(Captura de pantalla)

Sin embargo, mientras realizaba su reporte, una fuerte ola rompió detrás de ella y avanzó hacia el sitio donde se encontraba la comunicadora. El impacto del agua tomó por sorpresa a la reportera y provocó que el oleaje terminara cubriéndola por completo.

La transmisión se cortó prácticamente de inmediato después de que la ola alcanzó a Ojeda. Aunque la conexión terminó abruptamente, el episodio quedó registrado en video y posteriormente comenzó a difundirse a través de distintas plataformas digitales.

El video de Yesika Ojeda causa reacciones en redes

Las imágenes rápidamente llamaron la atención de los usuarios de redes sociales, quienes compartieron el momento en el que la periodista desaparece momentáneamente entre el agua.

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Una parte de los comentarios estuvo relacionada con la seguridad de la comunicadora, debido a la fuerza que mostraba el oleaje en la zona. Otros usuarios cuestionaron que la cobertura se realizara tan cerca del mar mientras las condiciones meteorológicas eran adversas.

(Captura de pantalla)

El episodio también generó comentarios en tono humorístico por la manera inesperada en la que terminó el reporte. Con el paso de las horas, la grabación comenzó a circular ampliamente y se convirtió en uno de los videos relacionados con el fenómeno meteorológico que más atención recibió en plataformas digitales.

El momento protagonizado por Ojeda también puso de manifiesto los riesgos que pueden enfrentar los periodistas que realizan coberturas directamente desde las zonas afectadas por fenómenos naturales, especialmente cuando las condiciones pueden cambiar rápidamente.

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Huracán Polo también provoca afectaciones en México

La gente evacua sus hogares mientras el huracán Polo se acerca a Puerto San Carlos, en el estado de Baja California Sur, México, el lunes 28 de septiembre de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Mientras el video de la reportera se difundía en internet, el paso del fenómeno meteorológico también provocaba afectaciones en diferentes puntos del noroeste del país.

Entre las zonas señaladas se encontraban comunidades de Sinaloa, particularmente sectores de Guasave y Navolato, donde se registraron problemas relacionados con el incremento del nivel del mar.

De acuerdo con el balance difundido por autoridades locales, más de 270 viviendas resultaron afectadas como consecuencia de las condiciones generadas por el fenómeno.

Ante esta situación, comenzaron a distribuirse distintos apoyos para las familias damnificadas, entre ellos despensas, colchas y colchonetas, mientras elementos y organismos de Protección Civil permanecían atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas.

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El caso de Yesika Ojeda ocurrió precisamente mientras la atención permanecía concentrada en los efectos del fenómeno en la región. La reportera buscaba mostrar desde San Carlos las condiciones que enfrentaba la zona cuando una ola de gran tamaño interrumpió inesperadamente su transmisión.

El video terminó convirtiéndose en un registro viral de la fuerza del oleaje durante la cobertura del huracán Polo, al tiempo que las autoridades continuaban con las labores de atención y seguimiento en las comunidades afectadas.