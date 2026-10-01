¿Por qué el GP de Bahréin 2026 se correrá en Malasia? Checo Pérez se dice confundido por la situación

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sergio “Checo” Pérez compartió este jueves 1 de octubre una publicación en su cuenta de Instagram en la que, entre bromas y risas, mostró su confusión por encontrarse en Malasia para disputar el Gran Premio de Bahréin 2026.

“Un poco confundido de dónde estoy este fin de semana”, escribió el piloto mexicano, quien recordó que en este mismo circuito consiguió su primer podio en la Fórmula 1.

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“De vuelta en Malasia donde obtuve mi primer podio… ¡Compitiendo en el GP de Bahréin donde obtuve mi primera victoria!”, agregó Checo.

(@schecoperez / Instagram)

El Gran Premio de Bahréin 2026 no se celebrará en el país de Medio Oriente, sino en Malasia, donde el evento se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre en el Sepang International Circuit, cerca de Kuala Lumpur.

La carrera está programada para el domingo 4 de octubre y su nombre oficial es “Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia”.

¿Por qué el Gran Premio de Bahréin se corre en Malasia?

(REUTERS/Annice Lyn)

El traslado del Gran Premio de Bahréin está relacionado con el conflicto en Medio Oriente. La carrera originalmente estaba programada del 10 al 12 de abril de 2026, como la cuarta ronda de la temporada, pero tuvo que ser cancelada.

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El 14 de marzo de 2026, la Fórmula 1 y la FIA anunciaron que tanto la carrera de Bahréin como la de Arabia Saudí no se disputarían en abril.

La decisión se tomó en el contexto de la guerra que involucraba a Irán, que había comenzado a finales de febrero. Ataques iraníes alcanzaron objetivos en Bahréin, incluidas instalaciones de combustible ubicadas a pocos kilómetros del circuito. Además, el tráfico aéreo en la región estaba severamente restringido.

“Aunque fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en esta etapa teniendo en cuenta la situación actual en Oriente Medio”, dijo en aquel momento el presidente y CEO de la F1, Stefano Domenicali.

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No hubo carreras de reemplazo durante la primavera debido a que no existía suficiente tiempo de preparación para trasladar un evento a Europa.

¿Por qué eligieron Malasia?

(REUTERS/Annice Lyn)

Los planes para organizar una carrera de reemplazo comenzaron a tomar forma en julio. El 26 de julio de 2026, la F1 y la FIA confirmaron oficialmente que la categoría regresaría a Malasia después de nueve años.

La elección de Sepang estuvo relacionada con el calendario y la logística. La carrera se encuentra entre el Gran Premio de Azerbaiyán del 26 de septiembre y el Gran Premio de Singapur del 11 de octubre. Sepang y Singapur están separados por aproximadamente 320 kilómetros, lo que permite organizar un triplete sin representar un gran desvío logístico para los equipos.

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Además, el Sepang International Circuit ya cuenta con experiencia en la organización de Grandes Premios. El trazado fue una cita fija de la Fórmula 1 entre 1999 y 2017.

“Una vez más, el deporte ha demostrado su capacidad para adaptarse, encontrar soluciones y cumplir, creando un momento emocionante para todos los que siguen Formula 1”, señaló Domenicali.

¿Por qué sigue llamándose Gran Premio de Bahréin?

(REUTERS/Annice Lyn)

Aunque la carrera se disputa en Malasia, el evento mantiene el nombre de Gran Premio de Bahréin debido a un acuerdo entre la Fórmula 1, la FIA y los gobiernos de Bahréin y Malasia.

Bahréin continúa como el anfitrión nominal del Gran Premio, mientras que la competencia se desarrolla en el Sepang International Circuit. Además, Gulf Air, la aerolínea nacional del país del Golfo Pérsico, permanece como patrocinador principal.

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Bahréin también determina los precios de las entradas y, de acuerdo con el Circuito de Sepang, recibe los ingresos por la venta de entradas.

Checo Pérez y sus recuerdos en Sepang y Bahréin

(@schecoperez / Instagram)

La visita de Checo Pérez a Sepang también tiene un significado especial para el piloto mexicano. El tapatío consiguió allí su primer podio en la Fórmula 1, durante el Gran Premio de Malasia de 2012, cuando competía para Sauber.

La carrera se disputó el 25 de marzo de 2012 y Checo terminó en el segundo lugar, detrás de Fernando Alonso.

Ocho años después, Pérez consiguió su primera victoria en la máxima categoría en el Gran Premio de Sakhir de 2020, celebrado en el circuito exterior de Bahréin, el 6 de diciembre de ese año, cuando competía para Racing Point.

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Por ello, la publicación del piloto mexicano hizo referencia a sus dos recuerdos dentro de la Fórmula 1: su primer podio en Malasia y su primera victoria en Bahréin.

El regreso de la Fórmula 1 a Sepang

La última carrera de Fórmula 1 disputada en Sepang fue en 2017 y la ganó Max Verstappen. Sebastian Vettel es el piloto con más victorias en el circuito, con cuatro.

La carrera de 2026 se disputará a 56 vueltas y tendrá una distancia de 310.418 kilómetros.

El regreso de la Fórmula 1 a Malasia permitirá que el Gran Premio de Bahréin se dispute finalmente en el calendario de 2026, aunque en una sede distinta a la originalmente prevista.

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