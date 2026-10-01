México

Sheinbaum condena ‘vandalismo’ contra estatua de Felipe Calderón en Los Pinos y critica su presentación en foro de derecha

El expresidente se presentó en el Foro América Libre el pasado 30 de septiembre en la Ciudad de México

Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este 1 de octubre. (Presidencia) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum condenó los actos de vandalismo registrados el día de ayer contra la estatua del exmandatario Felipe Calderón en las instalaciones de Los Pinos.

“Yo no estoy de acuerdo en lo que hicieron con la estatua y que entraran como entraron a Los Pinos. No estoy de acuerdo con ningún acto que represente violencia, ninguno. No estoy de acuerdo con eso”, expresó durante la mañanera del pueblo de este 1 de octubre en Palacio Nacional.

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De la misma forma aseguró que la entrada que hicieron los exempleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría pasar como una provocación. “Puedo entender el enojo que tienen trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas por la barbaridad que hizo Calderón de cerrar Luz y Fuerza del Centro como la cerró, sin ningún derecho para los trabajadores. Además la cerró por razones políticas, ese realmente, porque el SME se oponía a cualquier privatización. Pero no está bien los actos violentos, eso no debe ser bajo ningún motivo”.

Sheinbaum critica la participación de Felipe Calderón en el Foro América Libre

El pasado 30 de septiembre, el expresidente Felipe Calderón participó en el Foro América Libre donde rechazó las acciones de Morena tras llegar al poder, habló sobre el caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y pidió la unión de las bancadas opositoras.

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