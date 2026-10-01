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Prensa de Países Bajos se lanza contra Isaac del Toro tras no conseguir podio en el Mundial de Ciclismo 2026: “Estaba dormido”

El mexicano se quedó a un segundo del podio y rompió en llanto tras cruzar la meta

Isaac del Toro se quedó con el quinto lugar en el Mundial de Ciclismo (REUTERS)
Isaac del Toro se quedó con el quinto lugar en el Mundial de Ciclismo (REUTERS)
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Isaac del Toro terminó quinto en el Mundial de Ciclismo de Ruta de Montreal y recibió críticas de la prensa de Países Bajos, que cuestionó su lectura de carrera ante el ataque de Mathieu van der Poel. El mexicano se quedó a un segundo del podio y rompió en llanto tras cruzar la meta.

Del Toro llegó al cierre junto con Remco Evenepoel, Tom Pidcock, Van der Poel, Matteo Jorgenson, Quinn Simmons y Michael Matthews. El grupo redujo la distancia con Brandon McNulty, ganador de la competencia, pero no alcanzó al estadounidense.

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(Conade)
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El ciclista de Ensenada encabezó el último esfuerzo de los perseguidores. Cruzó la meta 14 segundos después de McNulty, mientras Matthews y Van der Poel completaron el podio a 13 segundos del vencedor.

El ataque de Van der Poel desató los cuestionamientos

La crítica contra Del Toro surgió en In da Waaier, podcast especializado en ciclismo conducido por Thijs Zonneveld y Hidde van Warmerdam. Los analistas sostuvieron que el mexicano no respondió a tiempo a uno de los movimientos que cambió la carrera.

“Seguramente Del Toro y Seixas se empezaron a preguntar qué hacía ese tipo alto vestido de naranja por delante de ellos”, señalaron los conductores.

Los comentaristas colocaron a Mathieu van der Poel entre los rivales que no podían recibir espacio durante una prueba de esta exigencia. En su análisis también mencionaron a Wout van Aert, Remco Evenepoel y Ben Healy como ciclistas que debían mantenerse bajo vigilancia.

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La observación se concentró en el momento en que Van der Poel tomó ventaja y Del Toro permaneció en el grupo perseguidor. El neerlandés logró conservar opciones de medalla hasta la recta final y terminó tercero.

“Básicamente, estaba dormido. No puedes hacer eso cuando eres, prácticamente, un equipo de un solo hombre”, dijeron los analistas de In da Waaier.

Cycling - Tour de France - Stage 21 - Paris, France - July 26, 2026 UAE Team Emirates XRG's Tadej Pogacar wearing the yellow jersey and UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro wearing the white jersey celebrate after stage 21 REUTERS/Gonzalo Fuentes
Cycling - Tour de France - Stage 21 - Paris, France - July 26, 2026 UAE Team Emirates XRG's Tadej Pogacar wearing the yellow jersey and UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro wearing the white jersey celebrate after stage 21 REUTERS/Gonzalo Fuentes

La rivalidad con Paul Seixas habría reducido sus opciones

El podcast consideró que la disputa entre Del Toro y el francés Paul Seixas tampoco benefició a ninguno de los dos. Los conductores sostuvieron que ambos ciclistas se vigilaron mutuamente mientras otros corredores aprovecharon los movimientos de la jornada.

“Iba anulándose mutuamente con Del Toro”, remarcaron los analistas sobre Seixas. La crítica apuntó a que el mexicano perdió margen para responder ante los ataques en una competencia sin un equipo que controlara el ritmo del pelotón.

(Conade)
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Van der Poel recibió elogios por su decisión táctica. Los comentaristas afirmaron que el neerlandés entendió que la carrera se volvió difícil de controlar y ajustó su estrategia a los cortes que se formaron en el circuito.

“Mathieu consiguió el final que quería y casi luchó por la victoria”, señalaron en el programa. El neerlandés logró la medalla de bronce, mientras Del Toro quedó fuera del podio por un segundo.

Del Toro reconoció errores tras terminar a un segundo de las medallas

El mexicano se mantuvo en el grupo principal durante la primera parte de la carrera y reservó fuerzas cuando faltaban 87 kilómetros. Después tomó la iniciativa en uno de los grupos perseguidores junto con Edgar Cadena.

A 56.6 kilómetros de la meta, Del Toro rodó en el primer grupo perseguidor, a 33 segundos de Primož Roglič, Oscar Onley, Van der Poel y Quinn Simmons. En ese bloque también figuraron Van Aert, Pidcock, Jorgenson, McNulty, Matthews y Healy.

McNulty atacó en el tramo final y se colocó al frente en solitario. Del Toro quedó inicialmente a 1:05 minutos, aunque se reincorporó a los perseguidores cuando restaban 20 kilómetros. Para ese momento, la diferencia bajó a 37 segundos.

Cycling - Tour de France - Stage 21 - Paris, France - July 26, 2026 UAE Team Emirates XRG's Tadej Pogacar poses on the podium while wearing the yellow jersey after winning the Tour de France, alongside UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro wearing the white jersey and Red Bull - BORA - hansgrohe's Remco Evenepoel Pool via REUTERS/Papon Bernard
Cycling - Tour de France - Stage 21 - Paris, France - July 26, 2026 UAE Team Emirates XRG's Tadej Pogacar poses on the podium while wearing the yellow jersey after winning the Tour de France, alongside UAE Team Emirates XRG's Isaac Del Toro wearing the white jersey and Red Bull - BORA - hansgrohe's Remco Evenepoel Pool via REUTERS/Papon Bernard

Tras la competencia, Del Toro admitió que el resultado le dejó una sensación dividida. “Hicimos lo mejor que pudimos en el Mundial y eso es algo para quedar contentos con nosotros mismos”, dijo el mexicano a TUDN.

“El tema es que para ganar el Mundial se necesitan muchísimas más cosas en el ciclismo, es como la vida misma”, añadió Del Toro. El ciclista mexicano superó su séptimo lugar del Mundial de Ruanda 2025 y terminó quinto en Montreal.

Después de su participación en Canadá, Del Toro apunta a las carreras italianas de octubre. Su calendario contemplaba el Giro de Lombardía y el Gran Piamonte, aunque su presencia en esta última prueba todavía requería confirmación del UAE Team Emirates.

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