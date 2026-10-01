A dos años de Gobierno, Sheinbaum destaca su agenda feminista pese a brecha salarial, feminicidios y pendientes en acceso al aborto

Sheinbaum afirmó que se ha normalizado que una mujer gobierne. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el segundo aniversario del inicio de su gobierno destacando los avances en su agenda feminista que se han generado en el país, a partir de que se convirtió en la primera mujer en ser titular del Poder Ejecutivo Federal.

Esto a pesar de que tanto activistas como el gobierno federal han reconocido pendientes en diversos temas como la igualdad salarial, el acceso al aborto y el combate a los feminicidios, entre otros tipos de violencias contra las mujeres.

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En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria consideró que ser la primera mujer presidenta se convirtió en un “símbolo” para las infancias en general, pues anteriormente parecía “imposible” que una mujer gobernara y ahora se ha normalizado.

“Lo primero es, digamos, el símbolo y lo que significa para las nuevas generaciones. El que llegue una mujer presidenta y las niñas y los niños, porque no solo son las niñas, sino la infancia, sepa que eso es posible. Ya ese solo hecho cambia la mentalidad de los, de las niñas y los niños. Porque cuando yo crecí, pues parecía que era imposible, porque siempre eran hombres los presidentes.

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“Entonces, pensar en una mujer presidenta, pues era como que no existía esa posibilidad. Ese solo hecho es muy importante y además repetirlo y decir lo que significa”, dijo en Palacio Nacional.

Agregó que a su vez, esto último también cambia la relación de los niños con las niñas, por tener presente que ambos pueden ser lo que quieran ser.

“Lo veo en las jóvenes, en las niñas, que cambia su visión ante el mundo. Y como decimos, las mujeres podemos ser lo que queramos ser y a los niños también, porque es su relación con las niñas lo que también cambia.

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“Entonces, ese solo hecho es muy importante. Y además que haya muchas gobernadoras ahora, porque ya es normal ver a una mujer gobernando. Antes no”, puntualizó.

Sheinbaum Pardo mencionó que otro los avances son las políticas que se han implemetado a favor de las mujeres como la pensión para adultas mayores, a partir de los 60 años y el reconocimiento de las mujeres en la historia de México, por lo que incluso se añadieron al calendario cívico, al recalcar que anteriormente no se destacaban sus atribuciones en etapas como la Independencia.

“Mujeres en la historia, que ha sido muy importante, porque creo que hasta el presidente López Obrador, o no sé si antes, en el Grito de Independencia no se gritaba a las mujeres. En la educación no había el reconocimiento. Si acaso era de José Martís de Domínguez, pero era porque les había avisado a los insurgentes. Nunca se hablaba de la vida de Josefa y su dedicación por la independencia. Parecía que nada más había avisado y que ese era su gran papel en la historia.

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“¿Cuántas son? 24 mujeres en el calendario cívico. No había una sola mujer en el calendario cívico. Solo hombres, como si solo hubiera héroes y no heroínas de la patria", agregó.