México

A dos años de Gobierno, Sheinbaum destaca su agenda feminista pese a brecha salarial, feminicidios y pendientes en acceso al aborto

La presidenta destacó el cambio de mentalidad en la sociedad sobre que una mujer encabece el gobierno

Sheinbaum afirmó que se ha normalizado que una mujer gobierne. | Presidencia
Sheinbaum afirmó que se ha normalizado que una mujer gobierne. | Presidencia
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el segundo aniversario del inicio de su gobierno destacando los avances en su agenda feminista que se han generado en el país, a partir de que se convirtió en la primera mujer en ser titular del Poder Ejecutivo Federal.

Esto a pesar de que tanto activistas como el gobierno federal han reconocido pendientes en diversos temas como la igualdad salarial, el acceso al aborto y el combate a los feminicidios, entre otros tipos de violencias contra las mujeres.

PUBLICIDAD

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria consideró que ser la primera mujer presidenta se convirtió en un “símbolo” para las infancias en general, pues anteriormente parecía “imposible” que una mujer gobernara y ahora se ha normalizado.

“Lo primero es, digamos, el símbolo y lo que significa para las nuevas generaciones. El que llegue una mujer presidenta y las niñas y los niños, porque no solo son las niñas, sino la infancia, sepa que eso es posible. Ya ese solo hecho cambia la mentalidad de los, de las niñas y los niños. Porque cuando yo crecí, pues parecía que era imposible, porque siempre eran hombres los presidentes.

PUBLICIDAD

“Entonces, pensar en una mujer presidenta, pues era como que no existía esa posibilidad. Ese solo hecho es muy importante y además repetirlo y decir lo que significa”, dijo en Palacio Nacional.

Agregó que a su vez, esto último también cambia la relación de los niños con las niñas, por tener presente que ambos pueden ser lo que quieran ser.

“Lo veo en las jóvenes, en las niñas, que cambia su visión ante el mundo. Y como decimos, las mujeres podemos ser lo que queramos ser y a los niños también, porque es su relación con las niñas lo que también cambia.

“Entonces, ese solo hecho es muy importante. Y además que haya muchas gobernadoras ahora, porque ya es normal ver a una mujer gobernando. Antes no”, puntualizó.

Sheinbaum Pardo mencionó que otro los avances son las políticas que se han implemetado a favor de las mujeres como la pensión para adultas mayores, a partir de los 60 años y el reconocimiento de las mujeres en la historia de México, por lo que incluso se añadieron al calendario cívico, al recalcar que anteriormente no se destacaban sus atribuciones en etapas como la Independencia.

“Mujeres en la historia, que ha sido muy importante, porque creo que hasta el presidente López Obrador, o no sé si antes, en el Grito de Independencia no se gritaba a las mujeres. En la educación no había el reconocimiento. Si acaso era de José Martís de Domínguez, pero era porque les había avisado a los insurgentes. Nunca se hablaba de la vida de Josefa y su dedicación por la independencia. Parecía que nada más había avisado y que ese era su gran papel en la historia.

“¿Cuántas son? 24 mujeres en el calendario cívico. No había una sola mujer en el calendario cívico. Solo hombres, como si solo hubiera héroes y no heroínas de la patria", agregó.

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaumfeminismobrecha salarialfeminicidioabortomexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Morena respalda candidatura de Jasmine Bugarín a Nayarit pese a doble nacionalidad y abre puerta a excepciones “por lealtad a México”

El partido guinda respaldó que Bugarín ha jurado lealtad a México y reiteró que su caso representa a millones de familias mexicanas migrantes

Morena respalda candidatura de Jasmine Bugarín a Nayarit pese a doble nacionalidad y abre puerta a excepciones “por lealtad a México”

Embajador de México en EEUU visita centros de detención y dialoga con ICE tras polémica por jaulas para migrantes

A 100 días en Washington, Roberto Lazzeri resalta su diálogo directo con autoridades de ICE y lamenta las “familias separadas y los futuros interrumpidos”

Embajador de México en EEUU visita centros de detención y dialoga con ICE tras polémica por jaulas para migrantes

Credencial INAPAM: cómo tramitarla para acceder a los descuentos de fin de año 2026

Las personas de 60 años o más pueden tramitar su tarjeta del INAPAM que ofrece descuentos en tiendas se calzado, servicios, asesoría legal y recreación

Credencial INAPAM: cómo tramitarla para acceder a los descuentos de fin de año 2026

Anuncian cartel de la Feria de Querétaro 2026: Grupo Firme, Edén Muñoz y Alfredo Olivas encabezan la lista

La celebración prepara una amplia oferta musical con figuras de regional mexicano, pop y otros géneros

Anuncian cartel de la Feria de Querétaro 2026: Grupo Firme, Edén Muñoz y Alfredo Olivas encabezan la lista

Prensa de Países Bajos se lanza contra Isaac del Toro tras no conseguir podio en el Mundial de Ciclismo 2026: “Estaba dormido”

El mexicano se quedó a un segundo del podio y rompió en llanto tras cruzar la meta

Prensa de Países Bajos se lanza contra Isaac del Toro tras no conseguir podio en el Mundial de Ciclismo 2026: “Estaba dormido”
MÁS NOTICIAS

NARCO

De una puñalada en Saltillo a un tiroteo en Torreón: los ataques que han sacudido a escuelas en Coahuila

De una puñalada en Saltillo a un tiroteo en Torreón: los ataques que han sacudido a escuelas en Coahuila

Hermano del gobernador de Oaxaca es investigado por presuntos vínculos con grupo criminal

Todo a la luz, el libro que reavivó la batalla de Gloria Trevi y desató su reacción contra la editorial

Muere subdirectora de secundaria tras ataque armado dentro de plantel en Torreón: hay tres estudiantes heridos

Arrestan a encargado de negocio por presunto abuso sexual contra una trabajadora menor de edad en Monterrey

ENTRETENIMIENTO

Día internacional del café: beber esta cantidad de tazas diarias reduce la inflamación del hígado y frena la fibrosis

Día internacional del café: beber esta cantidad de tazas diarias reduce la inflamación del hígado y frena la fibrosis

Anuncian cartel de la Feria de Querétaro 2026: Grupo Firme, Edén Muñoz y Alfredo Olivas encabezan la lista

Todo a la luz, el libro que reavivó la batalla de Gloria Trevi y desató su reacción contra la editorial

Quién es Roberto Banchik, hombre acusado por Gloria Trevi de lucrar con ella y generar ingresos de una editorial “difamando”

Salón Victoria llevará el ritmo del SKA al Zócalo de la Ciudad de México con concierto gratis: fecha, horario y posible setlist

DEPORTES

Gilberto Mora entrena con la Selección Mexicana y aumenta sus posibilidades de jugar ante Estados Unidos

Gilberto Mora entrena con la Selección Mexicana y aumenta sus posibilidades de jugar ante Estados Unidos

Raoni Barcelos es dado de alta tras su dramático desplome en el octágono frente a Raúl Rosas Jr. en UFC Vegas 121

Prensa de Países Bajos se lanza contra Isaac del Toro tras no conseguir podio en el Mundial de Ciclismo 2026: “Estaba dormido”

CMLL Grand Prix de Amazonas 2026 toma forma: revelan a seis nuevas participantes del torneo internacional

Philadelphia Phillies vs Atlanta Braves: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 3 de la Ronda de Comodines desde México