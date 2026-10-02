México

Panteón Rococó lleva la búsqueda de desaparecidos en México a Tiny Desk: “Algún día nos encontraremos de nuevo”

Usuarios en redes sociales aplaudieron el mensaje que Dr. Shenka dio durante la sesión musical

panteón rococó -México- 2 octubre
(Youtube/Tiny Desk)
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Panteón Rococó llevó al Tiny Desk de NPR Music una interpretación de 1993… dedicada a las personas desaparecidas en México durante la sesión difundida el 1 de octubre. La presentación combinó canciones de su repertorio.

Te extraño, siempre te busco”, fue el mensaje que acompañó uno de los pasajes de la sesión. La frase puso el foco en la ausencia y en las familias que mantienen la búsqueda de sus seres queridos.

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La participación de la banda mexicana llegó después del anuncio que NPR Music y Panteón Rococó compartieron en redes sociales el 30 de septiembre.

La publicación informó que el grupo estaría en El Tiny, el ciclo con el que la emisora estadounidense dedica varias semanas a músicos latinoamericanos durante el Mes de la Herencia Hispana.

El aviso definió a Panteón Rococó como una banda que se ha mantenido “a la vanguardia del ska mexicano” por más de tres décadas. También adelantó que la sesión estaría disponible en la página de Tiny Desk y en el canal de YouTube de NPR Music.

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Mañana solo en npr.org/tinydesk o NPR Music’s YouTube”, decía la publicación previa al lanzamiento. La actuación quedó incorporada a un espacio reconocido por grabar conciertos en vivo dentro de las oficinas de NPR, con los artistas rodeados por discos, libros y objetos de la redacción.

panteón rococó -México- 2 octubre
(Youtube/Tiny Desk)

“1993…” llevó la búsqueda de desaparecidos a las oficinas de NPR

Durante su actuación, Panteón Rococó interpretó Arréglame el Alma, 1993…, Cha-Cha Love, La Dosis Perfecta y La Carencia. La selección recorrió distintas etapas de la banda y alternó momentos asociados al baile con letras de contenido social.

1993… ocupó un lugar distinto dentro de ese repertorio. La canción habla desde la espera de una persona que no vuelve y desde la necesidad de encontrar respuestas. La versión presentada en Tiny Desk trasladó ese planteamiento a una audiencia internacional.

La cita: “Para todos nuestros desaparecidos en México. Te extraño, siempre te busco, algún día nos encontraremos de nuevo, right here, right now” condensó el sentido de la intervención.

No se trató de un mensaje aislado de la canción: Panteón Rococó ha incluido referencias a las desapariciones y a las familias buscadoras en otras presentaciones.

panteon rococo
(Instagram)

La agrupación colocó ese tema en un concierto de formato reducido, lejos de los grandes recintos y festivales donde su música suele convocar a miles de personas. Los metales, las percusiones y los coros conservaron el pulso del ska, aunque la letra introdujo una pausa frente a la celebración que rodea buena parte de su repertorio.

La búsqueda de personas es una obligación primaria e irrenunciable de las instituciones públicas”, sostuvo la Secretaría de Gobernación en un comunicado reciente.

Más de 135 mil personas desaparecidas forman parte del contexto en México

La dedicatoria de Panteón Rococó ocurrió en medio de una crisis de desapariciones que permanece bajo observación de organismos internacionales

El Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas activó en marzo de 2026 el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en relación con México.

Ese procedimiento permite llevar un caso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando existen indicios de una práctica generalizada o sistemática.

El país acumula más de 135 mil personas desaparecidas y 72 mil restos humanos sin identificar. El promedio diario de desapariciones pasó de 25 a más de 40 personas en los dos años previos, con base en un estudio de A Dónde Van Los Desaparecidos elaborado a partir de registros oficiales.

Tres mujeres sostienen mantas con retratos impresos y consignas de protesta sobre los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa
Familiares y manifestantes realizan un pase de lista por los 43 normalistas de Ayotzinapa frente al Antimonumento.

La información disponible no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras”, afirmó la Secretaría de Gobernación.

La dependencia aseguró que cada caso se atiende con la debida diligencia y reconoció pendientes en búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia.

Expertos de las Naciones Unidas advirtieron, por su parte, sobre agresiones contra mujeres buscadoras en Sinaloa. El pronunciamiento incluyó la desaparición de una defensora, la agresión contra otra activista junto con su hija y dos menores, y el atropello de integrantes de un colectivo durante una manifestación pacífica en Mazatlán.

Las mujeres buscadoras siguen afrontando niveles alarmantes de violencia”, señalaron los especialistas de Naciones Unidas. El señalamiento se produjo en respuesta a casos ocurridos entre finales de agosto y principios de septiembre de 2026.

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