El Festival de Pan de Muerto llega a la CDMX con verisiones exóticas y sabores clásicos para todos los gustos, durante el fin de semana

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El pan de muerto vuelve a tomar la terraza del Café del Museo Kaluz, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con una edición que promete más proyectos gastronómicos que nunca y sabores que se alejan de la receta clásica: lavanda, guayaba, cacao, hoja santa y calabaza se suman este año a la oferta tradicional de azahar y naranja.

La cita reúne a 13 expositores, el número más alto desde que el festival nació, y combina degustaciones de pan con bebidas como mezcal, pulque y vino. También habrá un taller para boletear el propio pan de muerto y llevárselo recién horneado, una estación de aromas y una dinámica de evaluación que convierte a los asistentes en jueces improvisados de cada propuesta.

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La cita reúne a 13 expositores, el número más alto desde que el festival nació, y combina degustaciones de pan con bebidas como mezcal, pulque y vino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué esperar en esta edición

El Festival de Pan de Muerto está organizado por el Café del Museo Kaluz y se desarrolla en la terraza del recinto. Según se informó, esta sexta edición llega con “nuevas experiencias, colaboraciones y sorpresas”.

Entre los 13 proyectos gastronómicos confirmados están Meyvi Helados, M.A.N.S.I.O., El Gringo Naco, Pastelería Mallorca México, Elizondo Pastelerías, Le Crois, Mater, Miel Me Sabe, Consuelo Panadería, Restaurante Matisse, Legión de Pan, Kuchen x Las Reliquias y El Pan de María – María 138.

Cada expositor presenta una interpretación distinta del pan de muerto. Las propuestas van desde recetas tradicionales hasta versiones que incorporan ingredientes poco habituales en este dulce de temporada.

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Además de probar el pan, los visitantes pueden participar en el taller de boleado, donde elaboran su propio mini pan de muerto y se lo llevan recién horneado para compartirlo en casa. El festival también incluye una estación de aromas pensada para conectar con las tradiciones del Día de Muertos a través de los sentidos.

Una de las novedades de esta edición es el regreso del Pasaporte, ahora en formato digital. Con él, los asistentes recorren los distintos stands y califican a cada expositor según sabor, presentación, innovación y decoración. Quien complete el recorrido recibe un reconocimiento como Catador Oficial de Pan de Muerto del Museo Kaluz.

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En cuanto a bebidas, el programa contempla degustaciones de Mezcal Destreza, Las Espirituosas, Terramelier, Museo del Pulque y Vinos La Yedra, además de una colaboración especial con Nestlé que se dará a conocer durante el propio festival.

El Festival de Pan de Muerto del Museo Kaluz se trata de un evento gastronómico que reúne cada año a distintas panaderías y proyectos culinarios de la Ciudad de México para exhibir y ofrecer degustaciones de pan de muerto, con actividades complementarias como talleres, catas de bebidas y dinámicas de evaluación entre el público asistente.

Hamburguesas, helados y otras propuestas fuera de lo tradicional

Un festival gastronómico presenta platillos adaptados con pan de muerto, como hamburguesas, helados y bebidas tradicionales decoradas con flores de cempasúchil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gringo Naco presenta la Ofrenda Burger, elaborada con pan de muerto, carne, cebollas caramelizadas, queso suizo y mermelada de tocino con maple, bourbon y balsámico. El mismo expositor suma la Ofrenda Calabaza, con carne Wagyu, chutney de calabaza con piloncillo y Dr. Pepper, tocino y queso de cabra con ceniza.

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Le Crois también se suma al formato salado: además de su pan elaborado con masa madre, ofrece una versión en hamburguesa.

Las propuestas que se alejan de la receta clásica no se limitan a lo salado. Meyvi Helados convierte el pan de muerto en helado, coronado con una miniatura horneada encima. M.A.N.S.I.O. trabaja desde la alta cocina con dos creaciones bautizadas Xibalbá y Mictlán, preparadas con guayaba, papaya, hoja santa, cacao y chile.

Miel Me Sabe infusiona su pan con café de olla y lo rellena de guayaba y camote, mientras que Legión de Pan combina ingredientes de temporada en versiones con guayaba y queso crema, mascarpone con fresas, y camote con pinole rosado. Consuelo Pan de Madre incorpora calabaza de Castilla horneada en la masa, con un glaseado ligero de dulce de calabaza. Elizondo Pastelerías, por su parte, resolvió su propuesta desde el empaque: una caja con forma de ataúd.

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Frente a estas versiones experimentales, otros expositores defienden la receta tradicional. Matisse lleva un pan de miga esponjosa con mantequilla, azahar y naranja. Mallorca presenta un brioche de doble capa de mantequilla, y Mater trabaja con fermentación natural de masa madre.

En el terreno de las bebidas, Terramelier suma La Catrina, su licor de pan de muerto, mientras que el Museo del Pulque y las Pulquerías ofrece degustaciones de pulques curados de pan de muerto, tuna roja y otras variedades de temporada.

Ediciones anteriores: cómo ha crecido el festival

La edición 2026 adelanta el calendario respecto a años anteriores, que solían realizarse a mediados o finales de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival nació en el Museo Kaluz como un espacio para mostrar la diversidad de interpretaciones del pan de muerto, en un contexto donde esta tradición aparece cada vez más temprano en panaderías, cafeterías y restaurantes de la ciudad.

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Algunos datos de ediciones previas permiten dimensionar el crecimiento del evento:

Tercera edición (2023): se realizó el 21 y 22 de octubre, con ocho expositores , entrada general de 20 pesos y un pasaporte de degustación con costo de 120 pesos.

Cuarta edición (2024): tuvo lugar el 19 y 20 de octubre, con un horario de 10:00 a 19:00 horas, costo de entrada de 125 pesos y un aforo de 750 personas. El pasaporte de degustación permitía probar los panes de nueve proyectos participantes.

Quinta edición (2025): operó en un horario de 10:00 a 18:00 horas, con un costo de entrada de 180 pesos. Incluyó degustaciones de vino y mezcales, la experiencia de armar el mini pan y una Coffee Party con premiación de aforo limitado.

La edición 2026 adelanta el calendario respecto a años anteriores, que solían realizarse a mediados o finales de octubre. Con 13 expositores, esta sexta edición supera en número de participantes a todas las anteriores registradas.

Participantes y qué se podrá degustar

Un festival culinario exhibe hamburguesas, helados y bebidas elaboradas a partir de pan de muerto en un entorno decorado con flores de cempasúchil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de proyectos gastronómicos confirmados para esta edición incluye:

Meyvi Helados

M.A.N.S.I.O.

El Gringo Naco

Pastelería Mallorca México

Elizondo Pastelerías

Le Crois

Mater

Miel Me Sabe

Consuelo Panadería

Restaurante Matisse

Legión de Pan

Kuchen x Las Reliquias

El Pan de María – María 138

En el apartado de bebidas y colaboraciones especiales participan:

Mezcal Destreza

Las Espirituosas

Terramelier

Museo del Pulque

Vinos La Yedra

Una colaboración especial con Nestlé, anunciada durante el festival

Fechas, horarios, precios y cómo llegar

El sexto Festival de Pan de Muerto se realiza el sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026, con cuatro horarios de ingreso disponibles:

10:00 a 12:00 horas

12:00 a 14:00 horas

14:00 a 16:00 horas

16:00 a 18:00 horas

Cada experiencia tiene una duración aproximada de dos horas. El costo de entrada general es de $190 pesos para todas las edades, e incluye el acceso al festival, el taller de boleado y las activaciones del programa. Los alimentos, bebidas y productos de los expositores se adquieren por separado.

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La experiencia está pensada para un público familiar, aunque se sugiere una edad mínima de cuatro años para participar en las actividades; los menores de esa edad tienen acceso gratuito. El recinto cuenta con acceso para personas usuarias de silla de ruedas.

El festival se desarrolla en la terraza del Café del Museo Kaluz, ubicado en avenida Hidalgo 85, Centro Histórico de la Ciudad de México, código postal 06300, a unos pasos de la Alameda Central y del Palacio de Bellas Artes.

Venta de boletos y qué incluye el Pasaporte Digital

Los boletos para el sexto Festival de Pan de Muerto salieron a la venta el martes 22 de septiembre. La compra puede realizarse a través del sitio web oficial del Museo Kaluz o en la plataforma Fever.

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El boleto de entrada general, con costo de $190 pesos, da acceso al festival, al taller de boleado y a las activaciones del programa. El Pasaporte Digital de Cata, que permite calificar a los 13 expositores y optar al reconocimiento de Catador Oficial, se adquiere de forma separada.

Según se informó, algunos expositores ofrecerán degustaciones gratuitas, aunque estarán sujetas a disponibilidad durante los dos días del evento.