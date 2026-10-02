Gobierno obligará a plataformas prohibir contenido violento tras ataque en secundaria de Torreón: así buscarán proteger entornos escolares

(Presidencia)

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Luego de que el pasado jueves se registrara un ataque con arma blanca dentro de una escuela secundaria en Torreón, Coahuila, donde murió una mujer que tenía el cargo de subdirectora, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch dijo, en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se tomarán algunas medidas para tratar de evitar estos hechos.

Harfuch recordó el caso de la secundaria General Número 13 en Torreón, Coahuila, y dijo que las investigaciones premilinares señalaron que dos jóvenes mayores de edad identificados como hermanos y ex alumnos del plantel, ingresaron a la escuela y atacaron con armas blancas al personal educativo y estudiantes en distintos puntos de las instalaciones.

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Durante el ataque, la subdirectora resultó gravemente lesionada y, posteriormente, murió.

Harfuch expresó sus condolencias a la familia de la mujer, a sus compañeros de trabajo, a sus alumnos y a toda la comunidad escolar. Además, señaló, cuatro personas, de los cuales dos eran docentes, resultaron lesionadas. Uno de los docentes fue reportado como grave.

Se creará un grupo de trabajo

Como parte de la estrategia para evitar estos hechos y por órdenes de Sheinbaum, dijo Harfuch, se está integrando un grupo de trabajo con la Consejería Jurídica, la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Educación Pública, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como instituciones académicas.

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El fiscal del estado, Federico Fernández Montañez, informó que los agresores eran exalumnos de la escuela secundaria. (Redes sociales X/@martin_warrior1)

Harfuch señaló que para avanzar en esta ruta de prevención, se plantean las siguientes acciones para actuar de manera anticipada, reducir los riesgos y contar con mecanismos más eficaces de detección, acompañamiento y respuesta ante contenidos o conductas que puedan derivar en situaciones de violencia.

“Un grupo coordinado por la Consejera Jurídica, la maestra Luisa María Alcalde, para la próxima semana se prevé trabajar en un decreto que establezca obligaciones para las plataformas digitales en materia de detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia, así como mecanismos de coordinación con las autoridades competentes”, señaló el secretario de Seguridad.

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También mencionó el fortalecimiento del programa ABC de las emociones, con asambleas con padres de familia y la incorporación de buzones confidenciales para la detección temprana de situaciones de riesgo, mecanismos de orientación y acompañamiento para adolescentes y jóvenes y una mayor participación de madres, padres y personas cuidadoras en la prevención y atención oportuna.

Además, se hará un llamado a madres y padres de familia para mantenerse cercanos y atentos a sus hijos e hijas, fortalecer la comunicación y ante cualquier situación o conducta que genere preocupación, acercarse a la línea de la vida para recibir orientación, acompañamiento y apoyo psicológico.

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“Impulsar las reformas necesarias para fortalecer la regulación del acceso y uso a redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes con énfasis en su protección frente a contenidos violentos o nocivos, mecanismos de verificación y protección acordes con la edad, y mayores responsabilidades para las plataformas digitales”.

Gobierno federal anuncia estrategia tras el ataque en una secundaria de Torreón Omar García Harfuch presenta un grupo de trabajo interinstitucional de prevención 4 Personas lesionadas, dos docentes 18 años Edad de los dos agresores 6 Instituciones en el grupo de trabajo 1 semana Plazo previsto para un decreto Grupo de trabajo interinstitucional Haz clic en cada institución para ver su función dentro de la estrategia. Coordinación: Consejería Jurídica (Luisa María Alcalde) Hoja de ruta de acciones anunciadas ¿Expresión en redes o amenaza concreta? Mueve el control para ver cómo distingue la autoridad entre un contenido de riesgo y una amenaza que requiere atención inmediata. Expresión / consulta de contenido Amenaza concreta Fuente: conferencia matutina, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Señaló que un componente central de este trabajo es el entorno digital. “Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Centro Nacional de Inteligencia, se ha fortalecido el monitoreo permanente de redes sociales, servicios de mensajería, foros, y otros espacios digitales para identificar de manera temprana contenidos, conductas o personas que pudieran representar un riesgo relacionado con expresiones de extremismo violento. También se han fortalecido las capacidades de investigación en fuentes abiertas para reconstruir la actividad digital relacionada con una amenaza, identificar patrones y establecer posibles relaciones entre usuarios”.

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Dijo que con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se incrementará el seguimiento de comunidades y contenidos con estas características, con el objetivo de identificar patrones, amenazas creíbles o posibles llamados a cometer actos de violencia.

Señaló que era importante precisar que consultar determinados contenidos o realizar una expresión en redes sociales, no significa por sí mismo que una persona pudiera cometer un delito, y precisamente, el trabajo de Inteligencia consistía en distinguir entre una expresión, un contenido de riesgo, y una amenaza concreta que requiera atención inmediata.

Cabe destacar que el ataque registrado el pasado jueves, fue llevado a cabo por dos sujetos que fueron identificados como hermanos gemelos, ambos de 18 años y ex alumnos de la escuela secundaria en la que llevaron a cabo el ataque. Tras el hecho, los agresores fueron retenidos y golpeados por las personas que se encontraban en el lugar.

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