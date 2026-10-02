Ante crisis de desaparecidos, México recibirá apoyo de España para fortalecer labores de búsqueda

Personas desaparecidas en México Crédito: X / @ELDEBATE

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España reforzará su cooperación con México para fortalecer las labores de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, en un contexto marcado por más de 130 mil casos registrados en el país.

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Eva Granados abordó esta colaboración durante una visita a Ciudad de México, donde sostuvo una reunión de trabajo con Alejandra del Moral, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid).

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De acuerdo con la información proporcionada, el respaldo estará dirigido principalmente a fortalecer las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), pero hasta el momento no se han detallado los recursos, mecanismos ni los plazos que tendrá estas acciones.

España brinda apoyo a las labores de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en México

El acuerdo anunciado se da ante el panorama de desapariciones que enfrentan diversas entidades de México. Tan solo en marzo pasado, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabilizó 132 mil 534 personas que permanecían bajo alguna de estas dos categorías, de acuerdo con cifras presentadas por el Gobierno mexicano.

Del total registrado, 2 mil 356 casos correspondían a desapariciones ocurridas entre 1952 y 2005, mientras que 130 mil 178 estaban relacionados con registros a partir de 2006. Autoridades nacionales también señalaron que existen diferencias en la calidad y cantidad de información disponible dentro de los expedientes.

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El comportamiento de los documentos también mostró un aumento durante 2025, donde se reportaron 20 mil 621 personas desaparecidas y no localizadas, frente a las 17 mil 82 contabilizadas en 2024, lo que representó un incremento de 3 mil 539 casos.

Marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en CDMX. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Fondo Mixto España-México impulsará nuevos proyectos

El apoyo en materia de desapariciones forma parte de una nueva etapa en la relación bilateral entre ambas naciones que se busca desarrollar mediante la reactivación del Fondo Mixto España-México.

Actualmente, la Cooperación Española mantiene 35 proyectos en territorio mexicano, cuyo valor supera los 29 millones de euros. Según el Gobierno español, los recursos destinados a estas iniciativas aumentaron 20.8% respecto al año anterior.

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A través de esta iniciativa se podrán financiar programas bilaterales, así como planes de cooperación triangular con otros países de América Latina y el Caribe. Entre las áreas contempladas se encuentran la igualdad de género, cohesión social, medioambiente, cambio climático, agua potable y saneamiento.

Cooperación también contempla agua y sargazo en Yucatán

Durante su estancia en México, Granados también agradeció la participación del país en los preparativos de la próxima Cumbre Iberoamericana de Madrid. Entre los objetivos centrales del encuentro se encuentra la aprobación de la Estrategia de Cooperación Iberoamericana 2027-2030.

Como parte de su agenda, la secretaria de Estado viajará posteriormente a Yucatán para conocer proyectos respaldados por la cooperación española.

En esa entidad revisará iniciativas relacionadas con el acceso al agua y saneamiento en comunidades indígenas. Asimismo, conocerá proyectos enfocados en la investigación, recolección y aprovechamiento del sargazo.

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Con estas acciones, España y México buscan ampliar su colaboración en distintos ámbitos, principalmente con la implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.