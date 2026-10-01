Fábrica de Inteligencia Artificial de la ATDT desarrolla soluciones para mejorar servicios públicos

ATDT crea Fábrica de Inteligencia Artificial para desarrollar tecnología pública.

Guardar

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) puso en operaciones la Fábrica de Inteligencia Artificial, un equipo integrado por especialistas en tecnología que desarrolla modelos de inteligencia artificial (IA) enfocados en atender necesidades de los servicios públicos.

Durante 2026, un grupo de 20 especialistas en IA trabajó en distintos proyectos destinados a incorporar herramientas tecnológicas en áreas de atención ciudadana, análisis de riesgos y automatización de procesos.

PUBLICIDAD

Inteligencia Artificial busca mejorar la atención a la ciudadanía

Uno de los ejes de trabajo de la Fábrica de Inteligencia Artificial está relacionado con la atención ciudadana. Entre las soluciones desarrolladas se encuentran herramientas para la Ventanilla 24/7 y el chatbot del portal Visit Mexico.

Este último sistema está diseñado para facilitar la búsqueda de experiencias de viaje, mientras que las herramientas vinculadas con la Ventanilla 24/7 forman parte de las soluciones tecnológicas destinadas a mejorar la interacción de las personas con servicios públicos.

La Fábrica también desarrolla modelos de riesgo, con aplicaciones en áreas como las aduanas y la detección de facturas.

ATDT desarrolla modelos de riesgo y automatización

El tercer eje de trabajo corresponde a la automatización de procesos, con proyectos dirigidos a agilizar procedimientos dentro de distintas instituciones.

Entre las aplicaciones desarrolladas se encuentra una solución para contribuir a la asignación oportuna de patentes en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), así como el nuevo semáforo aduanal.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información proporcionada por la ATDT, los proyectos de la Fábrica de Inteligencia Artificial buscan utilizar capacidades tecnológicas propias para atender problemas específicos relacionados con la operación de los servicios públicos.

Entre los principales proyectos y resultados señalados se encuentran:

20 especialistas en inteligencia artificial integran el equipo que trabajó durante 2026.

Los proyectos se concentran en atención ciudadana , modelos de riesgo y automatización de procesos .

Entre las herramientas desarrolladas están soluciones para la Ventanilla 24/7 y el chatbot de Visit Mexico .

Los modelos de riesgo tienen aplicaciones en aduanas y detección de facturas .

La automatización contempla procesos como la asignación de patentes en el IMPI y el semáforo aduanal.

Fábrica de Software de la ATDT suma 279 proyectos

El desarrollo de tecnología propia dentro de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones comenzó con la Fábrica de Software, integrada por 300 jóvenes egresados de universidades públicas.

Hasta julio de este año, este equipo había desarrollado 279 productos digitales, lo que representa un ritmo de aproximadamente un proyecto cada tres días.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la ATDT, estos desarrollos también han tenido un impacto en los recursos destinados a la contratación de soluciones tecnológicas. La agencia reportó que los proyectos generaron ahorros por más de 14,000 millones de pesos para el gobierno, al evitar contrataciones con empresas privadas para obtener plataformas o modelos requeridos en diferentes sectores.

Tecnología pública estará disponible para gobiernos estatales y municipales

Además de desarrollar herramientas para instituciones federales, los sistemas y plataformas públicas creados por estos equipos pueden ser utilizados por otros órdenes de gobierno.

Las soluciones están disponibles para gobiernos estatales y municipales a través del Repositorio Nacional de Tecnología Pública, con el objetivo de facilitar el acceso a los desarrollos tecnológicos generados desde el sector público.

PUBLICIDAD

Con la puesta en operaciones de la Fábrica de Inteligencia Artificial, la ATDT continúa con el desarrollo de capacidades tecnológicas propias y la creación de herramientas orientadas a distintos servicios y procesos gubernamentales.

La estrategia contempla tanto el desarrollo de modelos de inteligencia artificial como la creación de plataformas y sistemas digitales que puedan ser aprovechados por distintas instituciones públicas.