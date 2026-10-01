México

Taina Pimentel y Lupillo Rivera chocan por las fechas tras su ruptura y la renuncia del cantante a un reality

La aclaración de Taina Pimentel sobre el término de su noviazgo expone contradicciones en el relato del cantante y salpicó su intempestiva salida de un reality show

Lupillo Rivera y Taína Pimentel sonriendo. Ella lleva un vestido de encaje negro con cuello alto, él un traje oscuro. Fondo con luces y follaje rojo
La aclaración de Taina Pimentel sobre el término de su noviazgo expone contradicciones en el relato del cantante. (Instagram: @tainapimentelofficial)
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El cruce de versiones por la separación entre la influencer Taina Pimentel y el intérprete Lupillo Rivera escaló tras las acusaciones de la dominicana sobre la cronología del noviazgo y la renuncia del artista a Top Chef VIP 5.

La controversia pública involucró a Erika Adriana Batres, señalada como la nueva pareja del cantante y acusada por Pimentel de revisar sus actualizaciones en redes sociales.

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La tensión creció cuando la influencer dominicana exhibió en sus historias de Instagram que la nueva pareja del cantante revisaba constantemente sus publicaciones.

Pimentel señaló dicha acción como una atención innecesaria hacia su vida privada mientras la controversia por las fechas de la ruptura permanecía en redes sociales.

Días antes de difundir la aclaración sobre las fechas, la influencer compartió un mensaje reflexivo en su cuenta oficial de Instagram que seguidores interpretaron como un mensaje dirigido a su expareja y a su entorno: “Cuando el presente es suficiente, el pasado no despierta tanta curiosidad”.

La controversia pública involucró a Erika Adriana Batres, señalada como la nueva pareja del cantante por parte de Taina.
La controversia pública involucró a Erika Adriana Batres, señalada como la nueva pareja del cantante por parte de Pimentel. (IG: lupilloriveraofficial)

Pimentel publicó una aclaración en sus plataformas para desmentir que la relación concluyó en mayo o junio, como aseguraban varios programas de espectáculos.

La modelo explicó que el vínculo se quebró en julio, aunque el contacto, los proyectos compartidos y la participación en asuntos vinculados al reality show continuaron hasta mediados de agosto.

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En la imagen difundida, la influencer cuestionó los intentos de modificar la percepción pública de la separación y aseguró que mantuvo silencio por respeto al noviazgo.

Para limpiar la imagen de una persona no es necesario crear una narrativa sobre una historia que no ocurrió de esa manera”, expresó la dominicana en su mensaje público.

La modelo solicitó un alto a las especulaciones y afirmó que existían situaciones privadas que decidió no revelar por prudencia.

taina pimentel
La modelo explicó que el vínculo se quebró en julio, aunque el contacto, los proyectos compartidos y la participación en asuntos vinculados al reality show continuaron hasta mediados de agosto. (Captura de pantalla/IG)

Lupillo Rivera renunció a Top Chef VIP 5 tras acusar traición

Las tensiones sobre la vida sentimental del cantante repercutieron de forma directa en las grabaciones del concurso gastronómico de la cadena Telemundo, donde Rivera figuraba entre los participantes principales.

Durante la emisión del 24 de septiembre, el artista tomó la palabra en la etapa de eliminación y anunció su salida definitiva del programa.

Rivera explicó que la decisión respondió a la difusión de un adelanto donde dedicó un platillo a su nueva pareja, lo cual generó especulaciones antes de la transmisión del episodio.

El intérprete denunció que la filtración buscaba generar morbo a costa de personas ajenas al medio del entretenimiento y cedió su lugar a la actriz Nailea Norvind, quien evitó la expulsión.

Yo me voy porque me hicieron una traición y no lo voy a permitir”, declaró el cantante frente a los jueces de la competencia.

El artista difundió un comunicado posterior donde reiteró que no permitía ataques contra su círculo cercano y acusó a la producción de persecución mediática.

Rivera aseguró que el adelanto de las imágenes provocó juicios sin fundamento y la invención de historias falsas sobre su vida amorosa.

El certamen culinario, que ofreció un premio de 200,000 dólares, continuó su desarrollo con la baja del cantante como la única renuncia registrada en la temporada.

Imagen en blanco y negro con el texto de un comunicado a la izquierda y la fotografía del cantante Lupillo Rivera a la derecha
El cantante Lupillo Rivera comunica su renuncia al programa de televisión Top Chef VIP tras acusar a la cadena Telemundo de persecución mediática. (Lupillo Rivera/Instagram)

De la promesa de boda al final de la relación

El noviazgo entre el cantante de música regional y la influencer inició en noviembre de 2025 y avanzó con viajes a República Dominicana en diciembre del mismo año.

La pareja participó en el programa ‘¿Apostarías por mí?’ en enero de 2026 y anunció su compromiso matrimonial el 30 de marzo.

Los primeros indicios de distanciamiento surgieron a mediados de julio, cuando los seguidores advirtieron que ambos dejaron de seguirse en plataformas digitales y eliminaron fotografías compartidas.

Primer plano de la mano de Taína Pimentel mostrando un anillo de compromiso con un gran diamante, mientras Lupillo Rivera aparece desenfocado al fondo
A pesar del anuncio del compromiso, el 22 de agosto de 2026 dieron a conocer el fin de su relación tras 8 meses de noviazgo. (Instagram: @tainapimentelofficial)

En aquel momento, Pimentel negó la cancelación de la boda y sostuvo que la pareja atravesaba por una crisis temporal.

El 22 de agosto, la modelo emitió un primer comunicado para confirmar el fin definitivo de la relación tras 8 meses de noviazgo.

Las declaraciones hechas por el artista dentro del concurso culinario sobre una nueva relación sentimental desataron interpretaciones contrapuestas sobre los tiempos exactos de la ruptura.

El cantante sostuvo en sus plataformas oficiales que la tranquilidad de su familia no tiene precio y mantuvo la postura de alejarse de producciones que expongan su vida privada.

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