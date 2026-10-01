Festival del perro xoloitzcuintle: cuándo y dónde será el primer evento alusivo a esta raza prehispánica mexicana

Varias personas caminan con sus perros xoloitzcuintles entre puestos de artesanías durante la celebración del Festival del Xoloitzcuintle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Bajo el nombre Campo de Xolos: Bienvenidos a Itzcuintlán, se llevará a cabo el primer festival de razas de Perro Xoloitzcuintle organizado por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México.

El programa busca explicar el vínculo de esta raza con la cosmovisión mexica y el tránsito de las almas hacia el Mictlán en un evento que se extenderá durante siete días y permitirá a los asistentes acudir acompañados de su propio xoloitzcuintle.

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El Festival del Perro Xoloitzcuintle se realizará del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026 en varias sedes de la Ciudad de México, con entrada gratuita y actividades culturales ligadas al Día de Muertos. La inauguración está prevista para este domingo 25 de octubre, a las 17:00 horas.

Varias personas recorren con sus perros xoloitzcuintles un festival temático que incluye estantes con artesanías y decoraciones alusivas a la raza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Habrá exposiciones, música y conferencias sobre la raza

La programación contempla exposiciones artísticas y educativas acerca del origen biológico del xoloitzcuintle, su presencia en las culturas prehispánicas y su relación con las ofrendas de Día de Muertos.

Entre las propuestas adelantadas se encuentran un altar vivo, una exposición colectiva, charlas sobre preservación de la raza y bienestar animal, además de conferencias dedicadas a la historia y el significado cultural de los xolos.

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El festival también prevé un Tianguis Xolero, con venta de souvenirs, piezas de arte y artículos relacionados con estos perros. La entrada a las actividades principales será libre, aunque aún falta conocer si algunos talleres o encuentros requerirán registro previo.

El sábado 31 de octubre se presentará el concierto XOLO MIXTAPE en el Centro Cultural El Rule. La cartelera anunciada incluye a Roco Pachukote, Líber Terán y Valentina Barrios, con una selección de ritmos tropicales, urbanos y tradicionales.

La SEPI todavía no publica los horarios por recinto ni el orden definitivo de las actividades. Los visitantes deberán revisar sus canales oficiales antes de salir, sobre todo si buscan acudir a una conferencia, un concierto o una exposición en particular.

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Un perro xoloitzcuintle permanece junto a su dueño en una calle del Centro Histórico de la Ciudad de México decorada con flores de cempasúchil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival tendrá sedes en el Centro Histórico

Las actividades se repartirán entre el Atrio de San Francisco, el Centro Cultural El Rule y la Plaza Seminario, en el Centro Histórico. También fue anunciado el Museo Soumaya como sede, aunque los organizadores todavía no precisan qué recinto del museo recibirá actividades ni la distribución final del programa.

El Atrio de San Francisco está sobre Francisco I. Madero, cerca de Eje Central Lázaro Cárdenas. El Centro Cultural El Rule se ubica en Eje Central Lázaro Cárdenas 6, primer piso, frente a la Torre Latinoamericana.

La Plaza Seminario se localiza junto a la Catedral Metropolitana, en la zona de las calles Seminario y Moneda. Estos tres espacios permiten recorrer una parte del festival a pie, pues se encuentran a pocos minutos de distancia entre sí.

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El Museo Soumaya de Plaza Carso está en Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 303, en la colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo. Esa sede se ubica fuera del Centro Histórico, por lo que quienes planeen visitar todos los recintos deben considerar un traslado adicional y esperar la confirmación de la agenda.

Itzayani Gutiérrez acaricia a su perro de raza Xoloitzcuintle llamado Pilón, durante una conferencia de prensa sobre el Xoloitzcuintle en el arte, en la Ciudad de México, el miércoles 25 de enero de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte)

Cuál es la historia del origen del Xoloitzcuintle

El xoloitzcuintle, también llamado xolo, es una raza canina originaria de México cuya historia se remonta a la época prehispánica. Su nombre proviene del náhuatl: Xólotl, deidad vinculada con el ocaso, la muerte y el inframundo, e itzcuintli, que significa perro. Por ello suele interpretarse como “el perro de Xólotl”.

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Las culturas mesoamericanas lo consideraban un animal de compañía, guardián y figura ritual. En la cosmogonía nahua, el perro ayudaba a las personas fallecidas a cruzar los obstáculos del Mictlán, el mundo de los muertos. La tradición indicaba que no cualquier perro podía cumplir esa tarea: debía reconocer a su dueño y acompañarlo en el tránsito después de la muerte.

La evidencia arqueológica muestra representaciones de perros sin pelo en cerámicas y figuras prehispánicas, en especial de regiones del occidente de México. El INAH señala que los xolos y los tlalchichis —perros de patas cortas— formaban parte de procesos de domesticación y convivencia humana en Mesoamérica.

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Además de su dimensión religiosa, el xolo tuvo usos cotidianos. Su temperatura corporal y la ausencia de pelo hicieron que fuera empleado como fuente de calor para personas con dolores musculares o articulares, una práctica tradicional que aún persiste en algunas comunidades.

También fue criado para consumo ceremonial en ciertos contextos prehispánicos; eso no significa que todos los xolos tuvieran ese destino, pues su relación con las familias también era afectiva, doméstica y simbólica.

Tras la Conquista, la raza perdió presencia. El cambio de costumbres, el mestizaje de perros y la falta de registros pusieron al xoloitzcuintle cerca de la desaparición durante los siglos posteriores.

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En el siglo XX, la Federación Canófila Mexicana impulsó su rescate; el xolo aparece en su logotipo desde 1940 y, en la década de 1950, se realizaron expediciones en la cuenca del río Balsas para localizar ejemplares y reconstruir la crianza de la raza.

Hoy el xoloitzcuintle es reconocido como una de las razas originarias de México y un símbolo de la continuidad entre las culturas prehispánicas y el país actual. Existe en tres tamaños —estándar, mediano y miniatura— y en variedades con o sin pelo.

Unas manos acarician la cabeza de un perro xoloitzcuintle ataviado con un collar bordado tradicional sobre un fondo de flores de cempasúchil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la sede del Museo Soumaya, en Plaza Carso, el público puede llegar desde la estación Polanco de la Línea 7 y continuar en transporte de conexión o taxi de sitio. La ubicación definitiva de las actividades en ese recinto deberá confirmarse antes del festival.

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