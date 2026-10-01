Hermano del gobernador de Oaxaca es investigado por presuntos vínculos con grupo criminal

Noé Jara Cruz es hermano del actual gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. (X @noejaracruz)

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Noé Jara Cruz, hermano del gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz, es investigado por autoridades federales por presuntamente tener vínculos con la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), organización relacionada con delitos como extorsión, cobro de piso, secuestro, homicidios, narcomenudeo y despojo de terrenos en 90 municipios de la región de Valles Centrales.

De acuerdo con el medio N+, la relación del hermano de Salomón Jara se da derivado de trabajos de investigación e inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública federal.

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En enero de 2025, Noé Jara Cruz rindió protesta como secretario de Gobierno y Territorio del municipio de Oaxaca, pero el 7 de noviembre de ese mismo año, o sea, 11 meses después, dejó el cargo en medio de acusaciones de corrupción y nepotismo.

El 7 de noviembre de 2025, en un evento, aún como secretario de Gobierno del municipio y territorio, dijo que iba a continuar recorriendo el territorio como lo venía haciendo desde hacía ya 28 años.

Jara continuó gobernando la capital oaxaqueña y la zona metropolitana con el respaldo de los líderes de la ASAEO, misma que es dirigida por los hermanos Ríos: Carlos Abraham “El Oaxaco”; Iván “El Cuquis” e Indira Janet “La Contadora” con carpetas de investigación.

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Salomón Jara pertenece al partido Morena. Crédito: X/ @salomonj

Noé Jara participó, hace seis meses, con líderes de la ASAEO en el registro de mototaxistas a sus filas, a pesar de que esta organización no contaba con registro legal.

El 27 de marzo pasado, cuando ya no era secretario de gobierno del municipio y territorio, expresó su respaldo a la organización. En esa ocasión, declaró que “me es muy grato acompañar a mis amigos, la familia Ríos, encabezada ahorita por Iván a nuestra amiga Sharon. Saben que cuentan con las autoridades estatales, las autoridades municipales”.

Entre agosto y septiembre, elementos federales y de la Fiscalía de Oaxaca detuvieron a 17 integrantes de la ASAEO, a quienes se les incautaron drogas, armas, dinero y vehículos robados.

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Salomón Jara, gobernador del estado, dijo sobre esto que en Oaxaca nadie tenía privilegios ni estaba por encima de la ley.

Entre los detenidos se encuentran Sharon Italia Curiel Hernández, secretaria de Organización de ASAEO; un síndico del ayuntamiento de Oaxaca Ricardo Ramírez Pérez, “El Duck”, y una regidora del municipio de San Antonio de la Cal, Erika Suliana Muñoz, acusados extorsión, cobro de piso y homicidio doloso.

Integrantes de la organización ASAEO han sido detenidos. Foto: Fiscalía de Oaxaca

El fiscal del estado, declaró el 31 de agosto que “Si hay personas, políticos o servidores públicos inmiscuidos, miren, la carpeta está abierta y lo que les puedo decir (es) que cualquier persona que tuviera o tenga algún vínculo ahí va a hacer investigado; no nos interesa su particularidad o calidad específica si es servidor público o político. Es un trabajo que traemos con la Federación y en la intención es tal cual”.

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Agentes de inteligencia de las Fuerzas Federales también investigan las presuntas conexiones de Noé Jara con Ricardo Estéves Colmenares, alias “Saúl Bogar Soto Rodríguez”, “El Bogar”, jefe de plaza del Cártel de la Costa y Valles Centrales de Oaxaca, célula de los Beltrán Leyva.

Además, la Fiscalía estatal dio a conocer que la ASAEO se habría aliado con El Bogar para el trasiego y venta de drogas en la zona de Valles Centrales. “Choferes de taxis, pipas, volteos y mototaxis son usados para esta actividad y quienes se niegan son golpeados o asesinados”.

Cabe señalar que El Bogar es identificado como pareja sentimental de Indira Janet Ríos Suárez, alias “La Contadora” de la ASAEO.

El pasado 9 de septiembre, tras la detención de varios integrantes de la ASAEO, Noé Jara acudió a declarar a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Ese mismo día, Noé Jara declaró que “este tema que me involucran... es el fuego político.. buscan hacer daño, no, no sólo a mi persona sino también a nuestro gobernador”.