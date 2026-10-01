México

Embajador de México en EEUU visita centros de detención y dialoga con ICE tras polémica por jaulas para migrantes

A 100 días en Washington, Roberto Lazzeri resalta su diálogo directo con autoridades de ICE y lamenta las “familias separadas y los futuros interrumpidos”

@robertolazzeri
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La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que solicitará un reporte sobre el uso de jaulas metálicas en Alligator Alcatraz, el centro de detención migratoria de Florida. Afirmó que ni los mexicanos repatriados ni los cónsules habían informado de ese uso. El tema coincide con el balance de 100 días del embajador Roberto Lazzeri, quien visitó centros de detención y dialogó con autoridades de ICE.

Lazzeri: visitas a centros y diálogo con ICE

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En su mensaje por los primeros 100 días, publicado en X, Roberto Lazzeri dijo que la defensa de la comunidad mexicana ha sido la prioridad por instrucción de Sheinbaum. Visitó Prairieland y Montgomery, en Texas, y Caroline Detention Facility, en Virginia. Ahí escuchó a personas que, en su mayoría, cruzaron sin documentos. Calificó como “la tragedia más grande” la separación de familias.

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También sostuvo diálogo directo con autoridades federales de ICE en Dallas, Houston y Atlanta, para fortalecer la protección consular y el trato digno a connacionales.

Sheinbaum: “No lo habían reportado”

La mandataria afirma que ni los connacionales repatriados ni el personal consular notificaron el confinamiento en celdas metálicas de la instalación de Florida, clausurada este verano tras la difusión de un documento federal

En la mañanera del miércoles 30 de septiembre, la mandataria señaló que no había recibido información ni denuncias de migrantes mexicanos sobre personas detenidas en jaulas en ese centro.

Un reportero le recordó que, en una ocasión anterior, ella había dicho que los cónsules le informaron que todo estaba normal. Cuando le preguntó si pediría el reporte, respondió: “Sí, por supuesto”.

La presidenta añadió que hoy hay más información que antes. A los connacionales que llegan por México te Abraza se les pregunta si sufrieron maltratos y cuánto tiempo estuvieron detenidos. Con esos testimonios, explicó, se presentan denuncias.

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También precisó que:

  • El Gobierno ha hecho públicas denuncias por mexicanos fallecidos en centros de detención o redadas.
  • Se busca que haya investigación y responsabilidades, “si es así”.
  • Se apoya a las familias que quieran denunciar maltratos, que reconoció que en algunos casos sí ocurrieron.
  • Hoy es más fácil acceder a los centros y los cónsules mantienen sus visitas.

¿Qué encontró el informe sobre las jaulas?

Un informe del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional documenta el uso de compartimentos de 1.6 metros cuadrados con 79 migrantes detenidos, hallazgos que exponen posibles infracciones a las normas federales de custodia. DHS OIG/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
Un informe del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional documenta el uso de compartimentos de 1.6 metros cuadrados con 79 migrantes detenidos, hallazgos que exponen posibles infracciones a las normas federales de custodia. DHS OIG/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

El cuestionamiento surgió tras un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos. Según CNN, 79 detenidos pasaron entre el 17 de julio de 2025 y el 18 de enero de 2026 por pequeños encierros metálicos, por periodos de minutos a casi dos horas.

Entre los hallazgos que reportaron medios estadounidenses:

  • Los espacios tenían unos 1.6 metros cuadrados (18 pies cuadrados).
  • El personal los llamaba “áreas de calma”. La OIG indicó que tenían mecanismos de cierre.
  • La OIG halló al menos un caso en que pudieron usarse como medida disciplinaria.
  • El organismo describió la práctica como distinta a todo lo que sus equipos han observado en instalaciones de ICE.
  • El informe también encontró incumplimientos de estándares federales en higiene, atención médica, alimentos y seguridad.

La postura del DHS

Un vocero del DHS dijo a CBS News que el centro cumplía los mismos estándares federales de administraciones anteriores, incluidas las de Biden y Obama. El centro fue cerrado en junio.

¿Qué sigue?

Queda pendiente el reporte que Sheinbaum dijo que pedirá. La información en poder de la Cancillería y de los consulados será clave para saber si hubo mexicanos entre los 79 detenidos. Hasta ahora, la presidenta indicó que no hay reportes de connacionales sobre ese tema.

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