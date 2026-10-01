Gilberto Mora entrena con la Selección Mexicana y aumenta sus posibilidades de jugar ante Estados Unidos

(REUTERS/Raquel Cunha)

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Buenas noticias por parte de Gilberto Mora de cara al partido entre México y Estados Unidos.

El mediocampista de 17 años volvió a trabajar junto al resto de sus compañeros durante la práctica de este jueves 1 de octubre, por lo que aún mantiene posibilidad de participar en el encuentro del próximo sábado en Glendale, Arizona.

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La presencia del juvenil había quedado en duda después de que presentara una molestia en el tobillo durante el partido contra Colombia. Aunque logró completar aquel encuentro y fue precisamente el autor del gol con el que México consiguió el empate, el cuerpo técnico decidió reducir sus cargas de trabajo durante los días posteriores.

De acuerdo con Claro Sports, Mora entrenó con normalidad durante la sesión realizada hoy en Nueva Jersey, antes de que la Selección Mexicana emprendiera el viaje hacia Phoenix, Arizona.

Rafael Márquez ya había explicado que el futbolista presentaba una pequeña molestia y que la decisión había sido cuidarlo para evitar que la situación se agravara. Por ese motivo, Mora no tuvo participación frente a Perú y siguió el partido desde la banca.

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Ahora, su evolución apunta en una dirección positiva, después de que en las últimas horas trascendiera que se perdería el encuentro contra Estados Unidos.

Por el momento, el mediocampista continuará bajo seguimiento médico, pero su regreso al trabajo grupal representa un avance importante en su intención de estar disponible para enfrentar a los estadounidenses.

La última palabra la tendrá el cuerpo técnico, que deberá valorar su condición en las horas previas al encuentro y determinar si Mora está en condiciones de volver a tener minutos con el Tricolor.

Gilberto Mora busca repetir su actuación ante Colombia

(@miseleccionmx)

El partido contra Colombia significó un momento especial para Gilberto Mora. El pasado 26 de septiembre, el chiapaneco marcó el gol que permitió a México rescatar el empate 1-1 en Baltimore, durante el debut de Rafa Márquez como entrenador del Tricolor.

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La anotación llegó al minuto 62, cuando Jesús Gallardo filtró un balón hacia el sector izquierdo del área. Mora controló la pelota y, con un amague y un recorte hacia el centro, dejó atrás al defensor Jhon Lucumí antes de sacar un potente disparo que terminó en el fondo de la portería defendida por Álvaro Montero.

Ese gol no solo significó el empate para México. Mora también se convirtió en el jugador más joven en marcar con la Selección Mexicana Mayor, al romper un récord nacional que permanecía vigente desde 1930.

Ahora, el mediocampista busca dejar atrás la molestia física y volver a tener participación con el Tricolor.

Rafa Márquez define el posible once de México

(REUTERS/Raquel Cunha)

Para el encuentro frente a Estados Unidos, “El Káiser” podría mantener buena parte de la estructura que utilizó durante esta Fecha FIFA.

Raúl “Tala” Rangel apunta a continuar en la portería, mientras que en defensa aparecen Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo como opciones, aunque Mateo Chávez también podría competir por un lugar en el once.

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En el mediocampo, Érik Lira, Gilberto Mora y Luis Chávez aparecen entre las alternativas, mientras que el ataque podría estar conformado por Hirving “Chucky” Lozano, Armando González y Roberto “Piojo” Alvarado.

La decisión final dependerá de la evolución de Mora y de las determinaciones que tome el cuerpo técnico antes del encuentro.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Estados Unidos?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Mexicana enfrentará a Estados Unidos este sábado 3 de octubre de 2026 en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

El partido está programado para comenzar a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo por Canal 5, TV Azteca y ViX Premium, como parte de la cobertura de la Fecha FIFA de octubre.

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El encuentro será el tercer compromiso de Rafael Márquez al frente del Tricolor y una nueva oportunidad para que México continúe con su preparación bajo el nuevo cuerpo técnico.