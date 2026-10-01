México

Morena respalda candidatura de Jasmine Bugarín a Nayarit pese a doble nacionalidad y abre puerta a excepciones “por lealtad a México”

El partido guinda respaldó que Bugarín ha jurado lealtad a México y reiteró que su caso representa a millones de familias mexicanas migrantes

Imagen ZMJTQ6L5P5CN5FE4RORTCJTTUA
Guardar

Morena y el Partido Verde respaldaron a Jasmine Bugarín Rodríguez como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Nayarit, pese a la polémica por su nacimiento en Estados Unidos y su doble nacionalidad. Ambos partidos sostuvieron que la aspirante acreditó lealtad a México y prometieron acompañar los trámites para que conservara únicamente la nacionalidad mexicana.

El posicionamiento abrió una ruta de excepción política para perfiles que, aun con vínculos jurídicos con otro país, acreditaran ser mexicanos por nacimiento y expresaran su adhesión a las leyes nacionales. Morena y el PVEM colocaron la decisión de Bugarín como un caso relacionado con la historia migratoria de su familia.

PUBLICIDAD

La dirigencia partidista informó que Bugarín nació en Estados Unidos porque sus padres, campesinos nayaritas, migraron en busca de trabajo. El comunicado sostuvo que su caso reflejaba el de familias mexicanas que salieron del país para sostener a sus hijas e hijos sin romper sus vínculos con las comunidades de origen.

La defensa partidista llegó después de que la aspirante fue designada coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. El cargo la colocó entre los perfiles con mayor visibilidad de Morena rumbo a la definición de la candidatura por la gubernatura de Nayarit.

Morena sostuvo que Bugarín ya había iniciado trámites para renunciar a vínculos con Estados Unidos

Bugarín informó que desde hace años realizó trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para manifestar “su renuncia a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, especialmente a Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

Según el posicionamiento, esa determinación fue certificada de nuevo en 2024. Morena y el PVEM señalaron que la aspirante se comprometió a completar los procedimientos necesarios para conservar únicamente la nacionalidad mexicana.

La defensa de Bugarín retomó la discusión sobre la lealtad exigida a quienes buscaron gobernar una entidad o encabezar el Poder Ejecutivo federal. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que una persona que aspirara a la Presidencia debía tener “una bandera, un pueblo, una patria”.

Morena y el Partido Verde trasladaron ese argumento a la situación de su coordinadora en Nayarit. Los partidos sostuvieron que la lealtad a México no dependió solo del lugar de nacimiento, sino de la filiación familiar, la residencia política y la decisión de sujetarse a las leyes nacionales.

El comunicado evitó presentar su caso como una contradicción con la reforma sobre doble nacionalidad. En cambio, argumentó que Bugarín tenía derecho a ser considerada mexicana por nacimiento y que su eventual candidatura se resolvería bajo las normas vigentes para el proceso electoral de 2027.

Temas Relacionados

Jasmine María Bugarín RodríguezMorenaPVEMPartido VerdeElecciones 2027Política Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Embajador de México en EEUU visita centros de detención y dialoga con ICE tras polémica por jaulas para migrantes

A 100 días en Washington, Roberto Lazzeri resalta su diálogo directo con autoridades de ICE y lamenta las “familias separadas y los futuros interrumpidos”

Embajador de México en EEUU visita centros de detención y dialoga con ICE tras polémica por jaulas para migrantes

Credencial INAPAM: cómo tramitarla para acceder a los descuentos de fin de año 2026

Las personas de 60 años o más pueden tramitar su tarjeta del INAPAM que ofrece descuentos en tiendas se calzado, servicios, asesoría legal y recreación

Credencial INAPAM: cómo tramitarla para acceder a los descuentos de fin de año 2026

A dos años de Gobierno, Sheinbaum destaca su agenda feminista pese a brecha salarial, feminicidios y pendientes en acceso al aborto

La presidenta destacó el cambio de mentalidad en la sociedad sobre que una mujer encabece el gobierno

A dos años de Gobierno, Sheinbaum destaca su agenda feminista pese a brecha salarial, feminicidios y pendientes en acceso al aborto

Anuncian cartel de la Feria de Querétaro 2026: Grupo Firme, Edén Muñoz y Alfredo Olivas encabezan la lista

La celebración prepara una amplia oferta musical con figuras de regional mexicano, pop y otros géneros

Anuncian cartel de la Feria de Querétaro 2026: Grupo Firme, Edén Muñoz y Alfredo Olivas encabezan la lista

Prensa de Países Bajos se lanza contra Isaac del Toro tras no conseguir podio en el Mundial de Ciclismo 2026: “Estaba dormido”

El mexicano se quedó a un segundo del podio y rompió en llanto tras cruzar la meta

Prensa de Países Bajos se lanza contra Isaac del Toro tras no conseguir podio en el Mundial de Ciclismo 2026: “Estaba dormido”
MÁS NOTICIAS

NARCO

De una puñalada en Saltillo a un tiroteo en Torreón: los ataques que han sacudido a escuelas en Coahuila

De una puñalada en Saltillo a un tiroteo en Torreón: los ataques que han sacudido a escuelas en Coahuila

Hermano del gobernador de Oaxaca es investigado por presuntos vínculos con grupo criminal

Todo a la luz, el libro que reavivó la batalla de Gloria Trevi y desató su reacción contra la editorial

Muere subdirectora de secundaria tras ataque armado dentro de plantel en Torreón: hay tres estudiantes heridos

Arrestan a encargado de negocio por presunto abuso sexual contra una trabajadora menor de edad en Monterrey

ENTRETENIMIENTO

Día internacional del café: beber esta cantidad de tazas diarias reduce la inflamación del hígado y frena la fibrosis

Día internacional del café: beber esta cantidad de tazas diarias reduce la inflamación del hígado y frena la fibrosis

Anuncian cartel de la Feria de Querétaro 2026: Grupo Firme, Edén Muñoz y Alfredo Olivas encabezan la lista

Todo a la luz, el libro que reavivó la batalla de Gloria Trevi y desató su reacción contra la editorial

Quién es Roberto Banchik, hombre acusado por Gloria Trevi de lucrar con ella y generar ingresos de una editorial “difamando”

Salón Victoria llevará el ritmo del SKA al Zócalo de la Ciudad de México con concierto gratis: fecha, horario y posible setlist

DEPORTES

Gilberto Mora entrena con la Selección Mexicana y aumenta sus posibilidades de jugar ante Estados Unidos

Gilberto Mora entrena con la Selección Mexicana y aumenta sus posibilidades de jugar ante Estados Unidos

Raoni Barcelos es dado de alta tras su dramático desplome en el octágono frente a Raúl Rosas Jr. en UFC Vegas 121

Prensa de Países Bajos se lanza contra Isaac del Toro tras no conseguir podio en el Mundial de Ciclismo 2026: “Estaba dormido”

CMLL Grand Prix de Amazonas 2026 toma forma: revelan a seis nuevas participantes del torneo internacional

Philadelphia Phillies vs Atlanta Braves: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 3 de la Ronda de Comodines desde México