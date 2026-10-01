Morena respalda candidatura de Jasmine Bugarín a Nayarit pese a doble nacionalidad y abre puerta a excepciones “por lealtad a México”

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Morena y el Partido Verde respaldaron a Jasmine Bugarín Rodríguez como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Nayarit, pese a la polémica por su nacimiento en Estados Unidos y su doble nacionalidad. Ambos partidos sostuvieron que la aspirante acreditó lealtad a México y prometieron acompañar los trámites para que conservara únicamente la nacionalidad mexicana.

El posicionamiento abrió una ruta de excepción política para perfiles que, aun con vínculos jurídicos con otro país, acreditaran ser mexicanos por nacimiento y expresaran su adhesión a las leyes nacionales. Morena y el PVEM colocaron la decisión de Bugarín como un caso relacionado con la historia migratoria de su familia.

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La dirigencia partidista informó que Bugarín nació en Estados Unidos porque sus padres, campesinos nayaritas, migraron en busca de trabajo. El comunicado sostuvo que su caso reflejaba el de familias mexicanas que salieron del país para sostener a sus hijas e hijos sin romper sus vínculos con las comunidades de origen.

La defensa partidista llegó después de que la aspirante fue designada coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. El cargo la colocó entre los perfiles con mayor visibilidad de Morena rumbo a la definición de la candidatura por la gubernatura de Nayarit.

Morena sostuvo que Bugarín ya había iniciado trámites para renunciar a vínculos con Estados Unidos

Bugarín informó que desde hace años realizó trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para manifestar “su renuncia a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, especialmente a Estados Unidos”.

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Según el posicionamiento, esa determinación fue certificada de nuevo en 2024. Morena y el PVEM señalaron que la aspirante se comprometió a completar los procedimientos necesarios para conservar únicamente la nacionalidad mexicana.

La defensa de Bugarín retomó la discusión sobre la lealtad exigida a quienes buscaron gobernar una entidad o encabezar el Poder Ejecutivo federal. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que una persona que aspirara a la Presidencia debía tener “una bandera, un pueblo, una patria”.

Morena y el Partido Verde trasladaron ese argumento a la situación de su coordinadora en Nayarit. Los partidos sostuvieron que la lealtad a México no dependió solo del lugar de nacimiento, sino de la filiación familiar, la residencia política y la decisión de sujetarse a las leyes nacionales.

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El comunicado evitó presentar su caso como una contradicción con la reforma sobre doble nacionalidad. En cambio, argumentó que Bugarín tenía derecho a ser considerada mexicana por nacimiento y que su eventual candidatura se resolvería bajo las normas vigentes para el proceso electoral de 2027.