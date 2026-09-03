Banamex advierte riesgo para las finanzas públicas: Paquete Económico 2027 debe reducir el déficit sin recortar inversión

Que Paquete Económico 2027 reduzca el déficit sin afectar la inversión | Cámara de Diputados

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El Paquete Económico 2027 será clave para fortalecer la confianza de los mercados financieros y dar certidumbre a los inversionistas, por lo que debe incluir estimaciones económicas realistas y una estrategia clara para reducir el déficit fiscal, consideró Banamex.

Los economistas del banco señalaron que el gobierno mexicano enfrenta el reto de mejorar los ingresos públicos sin recurrir a un aumento generalizado de impuestos, por lo que será necesario fortalecer la fiscalización, combatir la evasión y hacer más eficiente el cobro de las contribuciones.

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De acuerdo con el análisis incluido en su Reporte Económico Diario, se espera que el gobierno mantenga formalmente su compromiso de reducir el déficit y estabilizar la deuda pública; sin embargo, advirtieron que el escenario podría complicarse debido a la ausencia de una reforma tributaria integral que permita atender las presiones estructurales de las finanzas públicas.

Banamex ve difícil reducir el déficit fiscal en 2027

Especialistas consideran difícil que el déficit público pueda ubicarse por debajo de 4 por ciento en 2027

Banamex anticipó que la estrategia fiscal podría apoyarse nuevamente en una mayor fiscalización, ajustes administrativos y medidas destinadas a incrementar la recaudación, además de una reducción del gasto respecto a los niveles previstos para 2026.

No obstante, los especialistas consideraron difícil que el déficit público pueda ubicarse por debajo de 4 por ciento, como fue planteado en los Pre-Criterios Generales de Política Económica.

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El problema, explicaron, radica en la creciente rigidez del presupuesto, que limita el margen de maniobra del gobierno para realizar recortes en distintos rubros del gasto.

Ante este escenario, uno de los principales riesgos es que el ajuste fiscal termine concentrándose nuevamente en la inversión pública, situación que podría tener consecuencias negativas sobre el crecimiento económico durante los próximos años.

Para Banamex, reducir el déficit mediante menores niveles de inversión no sería una solución adecuada, debido a que la infraestructura y el gasto productivo pueden contribuir al crecimiento y a mejorar las condiciones para la inversión privada.

Mercados estarán atentos al Paquete Económico 2027

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá entregar el Paquete Económico 2027 a más tardar el 8 de septiembre, en un contexto marcado por la necesidad de reducir las necesidades de financiamiento del sector público y fortalecer la confianza de los mercados.

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Banamex consideró que no será suficiente con presentar nuevamente una meta de reducción del déficit. La dependencia deberá acompañar sus objetivos fiscales con supuestos macroeconómicos plausibles y medidas concretas que permitan demostrar que el ajuste es viable.

Entre los elementos que estarán bajo observación se encuentran las estimaciones de crecimiento económico, inflación, tipo de cambio, precio del petróleo, tasas de interés y los ingresos públicos previstos para el próximo año.

Los analistas también advirtieron que existen obstáculos importantes para cumplir con una reducción significativa del déficit en 2027.

Banamex cuestiona meta de déficit de 3.5%

Banamex señaló que el gobierno deberá encontrar mecanismos para incrementar la recaudación sin afectar de manera generalizada a los contribuyentes

De manera particular, el banco consideró poco factible que el déficit fiscal pueda reducirse hasta 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027.

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Entre los factores que dificultarían alcanzar esa meta se encuentran la rigidez presupuestaria, las presiones relacionadas con el ciclo electoral y un costo financiero que, de acuerdo con sus estimaciones, podría disminuir menos de lo previsto.

En este contexto, Banamex señaló que el gobierno deberá encontrar mecanismos para incrementar la recaudación sin afectar de manera generalizada a los contribuyentes.

La apuesta, de acuerdo con el análisis, debería centrarse en mejorar la eficiencia recaudatoria, cerrar espacios para la evasión fiscal y fortalecer la fiscalización.

El reto para Hacienda será presentar un Paquete Económico 2027 creíble, capaz de convencer a los mercados de que México puede avanzar hacia una reducción sostenible del déficit y estabilizar su deuda, pero sin sacrificar la inversión pública necesaria para mantener el crecimiento económico.

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