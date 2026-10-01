López Obrador hace un recuento de los embajadores de EEUU en México, excluye a Ken Salazar y Ronald Johnson. (Foto: REUTERS/Raquel Cunha/Presidencia/REUTERS/Raquel Cunha)

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El expresidente Andrés Manuel López Obrador volvió a aparecer este 30 de septiembre de 2026, durante la presentación de su libro Pueblo. En el evento, transmitido por YouTube, el exmandatario recordó a los diferentes embajadores de Estados Unidos en México a lo largo de la historia bilateral, pero dejó fuera a Ken Salazar, el diplomático que estuvo al frente durante su gobierno, y a Ronald Johnson, el actual embajador en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

López Obrador ubica a Henry Lane Wilson como “el peor embajador”

Durante la presentación de su libro, López Obrador hizo un repaso de dos siglos de relación diplomática entre México y Estados Unidos. Señaló que el primer embajador estadounidense en el país fue Joel Roberts Poinsett y afirmó que, desde entonces, “ninguno tan siniestro como Wilson”, en referencia a Henry Lane Wilson, embajador durante el gobierno de Francisco I. Madero.

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El expresidente acusó a Wilson de haber participado en el golpe de Estado contra Madero junto con Victoriano Huerta y Félix Díaz. “Fue el que con Huerta y con otros militares traidores, con Félix Díaz, tomó el acuerdo de derrocar, de dar un golpe de Estado, encarcelar al presidente”, declaró.

Omite a Ken Salazar y Ronald Johnson

En su repaso, López Obrador mencionó a Abraham Lincoln y a Franklin Delano Roosevelt como los dos presidentes estadounidenses que, según su interpretación, “se portaron muy bien con México” en momentos de decisiones soberanas como la expropiación petrolera.

Sin embargo, no incluyó ninguna mención a Ken Salazar, quien fungió como embajador de Estados Unidos en México durante casi la totalidad de su sexenio, entre 2021 y 2025.

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Ken Salazar, quien fungió como embajador de Estados Unidos en México durante el gobierno de AMLO. (Foto: Gobierno de México)

Tampoco se refirió a Ronald Johnson, quien rindió protesta como embajador en mayo de 2025 y presentó sus cartas credenciales ante Claudia Sheinbaum ese mismo mes. El libro Pueblo, de acuerdo con el propio autor, dedica su capítulo décimo a la Cuarta Transformación, periodo que coincide con la gestión de ambos diplomáticos, pero la mención directa a los representantes estadounidenses no llegó hasta el relato.

Antecedentes de tensión marcaron la gestión de Salazar

La omisión ocurre después de episodios de fricción pública entre López Obrador y Ken Salazar. En agosto de 2024, el entonces presidente anunció una “pausa” en la relación con la embajada estadounidense luego de que el diplomático cuestionara la reforma al Poder Judicial. “Mientras yo esté aquí no lo vamos a permitir”, dijo López Obrador en ese momento.

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Salazar respondió entonces que Estados Unidos “desea continuar su estrecha colaboración” con México, aunque mantuvo su postura sobre los riesgos de la elección popular de jueces.

Más recientemente, en su libro “Borderlands: Mi lucha por una América inclusiva”, publicado en julio de 2026, Salazar acusó al gobierno de López Obrador de haber contribuido a la crisis migratoria en Estados Unidos tras la reasignación de presupuesto destinado a infraestructura fronteriza hacia obras como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.

Ronald Johnson ha destacado cooperación con México. REUTERS/Luis Cortes

Por su parte, Ronald Johnson, exagente de la CIA, ha centrado su gestión en la cooperación en seguridad con el gobierno de Claudia Sheinbaum. En julio de 2026 informó que, desde enero de 2025, las autoridades estadounidenses detuvieron a más de 450 prófugos buscados por la justicia mexicana, de los cuales más de 300 ya fueron entregados a México.

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