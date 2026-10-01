AMLO cuestiona el gasto militar de EEUU y anuncia un nuevo libro al respecto: "Eso tiene que cambiar"

Trump con Andrés Manuel López Obrador en el ala oeste de la Casa Blanca en 2020.

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El expresidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció que preparará un nuevo libro enfocado en hacer una propuesta a Estados Unidos sobre el presupuesto que ese país destina a la industria bélica. El planteamiento lo hizo durante un mensaje grabado desde Palenque, Chiapas, en el que también abordó lo que consideró una relación entre ese gasto militar y la crisis social estadounidense.

“La mitad del presupuesto de Estados Unidos está destinado a la industria bélica. Eso tiene que cambiar”, afirmó López Obrador. El exmandatario explicó que su próxima obra buscará dirigirse a ese país bajo el argumento de la cercanía geográfica entre ambas naciones. “Voy a escribir un libro, el próximo va a ser para hacerles una propuesta, porque somos vecinos, somos amigos. Además, si a ellos les va mal, nos va a ir mal a nosotros”, sostuvo.

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En ese contexto, recordó que hay 40 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, lo que, según planteó, refuerza la interdependencia entre ambos países.

El diagnóstico de AMLO sobre la crisis en Estados Unidos

Para López Obrador, el gasto militar estadounidense forma parte de un proceso más amplio que calificó como decadencia. Según su exposición, ese país se enfocó en lo material hasta convertirse en una potencia económica y bélica, lo que derivó en problemas de desintegración familiar.

El expresidente mexicano vinculó directamente el gasto en industria bélica de Estados Unidos con la crisis social que atraviesa ese país: considera que la prioridad presupuestaria puesta en lo militar explica, en parte, el deterioro de las condiciones de vida de la población estadounidense, sobre todo entre los jóvenes afectados por el consumo de drogas.

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AMLO cuestiona el gasto militar de EEUU y anuncia un nuevo libro al respecto: "Eso tiene que cambiar" Crédito: Amlo

“Tienen muchos problemas de desintegración de las familias. Por eso es la pandemia del consumo de las drogas”, expuso López Obrador. Añadió que esa situación “duele” porque, según sus palabras, entre 70 mil y 80 mil jóvenes pierden la vida cada año en Estados Unidos por sobredosis.

Como comparación, el expresidente señaló que en México el número de fallecimientos anuales por la misma causa se ubica entre 500 y mil personas.

Crítica a la estrategia antidrogas de Washington

López Obrador cuestionó que los gobernantes estadounidenses busquen resolver el problema del consumo de drogas principalmente a través de políticas de mano dura. Consideró que esa estrategia no ataca el origen del fenómeno.

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AMLO cuestiona el gasto militar de EEUU y anuncia un nuevo libro al respecto: "Eso tiene que cambiar" (Foto: REUTERS/Raquel Cunha/Presidencia/REUTERS/Raquel Cunha)

“Los gobernantes, con todo respeto, no quieren atender las causas. Piensan que van a resolver todo con la mano dura”, planteó. Sostuvo además que, aunque se lograra erradicar el fentanilo, el problema persistiría bajo otra forma: “Aunque se acabara el fentanilo, no lo resolverían el problema. Porque crearían otras sustancias, como ya ha pasado”.

Como antecedente, mencionó que en el pasado se desarrolló en Estados Unidos un medicamento para evitar el dolor que terminó por volverse adictivo y que, según dijo, costó la vida de numerosas personas en ese país.

Para López Obrador, el verdadero origen de la crisis está en la desintegración familiar, no en una sustancia específica. En ese punto, contrastó la situación estadounidense con la mexicana, a la que describió como una sociedad donde la familia continúa funcionando como una institución de contención social.

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Las cifras de felicidad de la ONU como respaldo del planteamiento

Como parte de su argumento, López Obrador citó mediciones de felicidad elaboradas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según explicó, cuando asumió la presidencia de México, el país ocupaba el lugar 21 en ese ranking; al concluir su mandato, había avanzado hasta la posición 10 entre los pueblos más felices del mundo.

El exmandatario remarcó que los nueve países que superan a México en esa medición, entre ellos Noruega, Dinamarca, Finlandia y Luxemburgo, tienen, en conjunto, poblaciones que no alcanzan ni la mitad de los 130 millones de habitantes de México.

AMLO cuestiona el gasto militar de EEUU y anuncia un nuevo libro al respecto: "Eso tiene que cambiar"

En el caso de Estados Unidos, López Obrador señaló que ese país retrocedió en la misma medición. Atribuyó esa caída a dos factores: el consumo de drogas y el tiempo que los jóvenes pasan en internet, al que calificó como un espacio de “información tóxica”. También mencionó un giro social que, según su lectura, llevó a esa sociedad del individualismo al egoísmo.

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El exmandatario situó este diagnóstico dentro de la comparación más amplia que planteó entre ambos países: mientras describió a México como una potencia cultural por haber mantenido valores morales y espirituales heredados de sus civilizaciones originarias, caracterizó a Estados Unidos como una potencia económica y militar, pero con fracturas sociales profundas vinculadas al gasto que prioriza en el ámbito bélico.