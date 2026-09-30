Feria de las Afores: estos son los trámites gratuitos que podrás realizar en la CDMX

Ciudadanos consultan módulos de instituciones públicas como IMSS, CONSAR e ISSSTE en la Feria de las AFORES 2026, celebrada en el centro de Puebla para informar sobre el ahorro para el retiro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Feria de Afores 2026 se llevará a cabo del 8 al 12 de octubre en la Explanada de la Alcaldía Iztacalco, en CDMX. En este evento organizado por el gobierno los trabajadores podrán resolver 40 trámites gratuitos relacionados con su cuenta individual, desde el registro en una administradora hasta retiros parciales por desempleo o matrimonio.

El encuentro planea reunir a las 10 Afores que operan en el país y a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

PUBLICIDAD

La sede está en avenida Río Churubusco, esquina con avenida Té, en la colonia Gabriel Ramos Millán, frente a la estación Iztacalco del Metrobús. La entrada no requiere cita previa y todos los servicios son sin costo.

Destaca que la conductora Martha Debayle asistirá el viernes 9 de octubre, de 10:00 a 13:00 horas, según el cartel oficial de la feria. Su participación forma parte de las actividades preparadas por la Consar para esta edición.

Una funcionaria explica trámites sobre el ahorro para el retiro a una ciudadana en un módulo de la Feria de Afores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los trámites que podrás realizar en la Feria del Afore

En la Feria de las Afores 2026 en CDMX se podrán realizar más de 40 trámites gratuitos en un solo lugar. Entre los principales están:

PUBLICIDAD

Registro o traspaso a una Afore.

Localización de cuentas individuales e inactivas.

Consulta de la administradora en la que está registrada la cuenta.

Solicitud e impresión de estados de cuenta y consulta de movimientos.

Corrección y actualización de datos personales, CURP, RFC, NSS y datos biométricos.

Generación o actualización del Expediente de Identificación.

Registro, designación o actualización de beneficiarios.

Unificación o separación de cuentas.

Retiros parciales por desempleo o matrimonio, cuando se cumplan los requisitos.

Orientación sobre pensión, jubilación y modalidades de retiro.

Información y apoyo para realizar ahorro voluntario.

Asesoría para usar la aplicación AforeMóvil.

Atención de módulos del IMSS, ISSSTE, Infonavit y Fovissste para dudas vinculadas con seguridad social y vivienda.

Cabe mencionar que para realizar gestiones, los trabajadores deben presentar identificación oficial vigente, CURP, RFC, número de Seguridad Social y comprobante de domicilio reciente. También se recomienda llevar el estado de cuenta de la Afore y copias de todos los documentos.

La falta de alguno de estos requisitos puede impedir que el personal concluya el movimiento el mismo día. Antes de acudir, conviene verificar que la identificación esté vigente y que el comprobante de domicilio cumpla con la antigüedad solicitada.

Quienes busquen designar o actualizar beneficiarios deben llevar actas de nacimiento o de matrimonio, según corresponda. La documentación permite acreditar el vínculo de las personas que recibirían los recursos de la cuenta individual en caso de fallecimiento del titular.

PUBLICIDAD

Entre las opciones disponibles se encuentran el registro en una Afore, la consulta de la administradora que maneja los recursos del trabajador, la solicitud o impresión del estado de cuenta y la revisión de movimientos. También es posible generar o actualizar el Expediente de Identificación.

La Consar mantiene un catálogo de 23 trámites relacionados con las cuentas individuales. Entre ellos figuran la actualización de datos personales y biométricos, la unificación o separación de cuentas y la designación o modificación de beneficiarios.

Los trabajadores que estén desempleados o próximos a contraer matrimonio también podrán solicitar un retiro parcial de los recursos acumulados. Ese servicio evita acudir de manera separada a las oficinas de cada administradora.

PUBLICIDAD

La feria además ofrecerá orientación sobre ahorro voluntario, pensión y retiro para las personas interesadas en incrementar los recursos disponibles al momento de jubilarse.

Al llegar al recinto, se recomienda pedir orientación para identificar cuál trámite debe realizarse primero, especialmente si la actualización del expediente es necesaria para completar otra gestión.

Un video informativo utiliza analogías del fútbol para explicar aspectos del sistema de Afore. A través de gráficos financieros e imágenes ilustrativas, se abordan temas como el rendimiento neto acumulado en los últimos cinco años, los servicios ofrecidos y la atención al usuario. Asimismo, se señala la posibilidad de solicitar un traspaso de Afore en caso de encontrar una opción que responda mejor a las necesidades del ahorrador.

Metrobús Línea 2 es la ruta más directa hacia la feria

La alternativa de transporte más directa es el Metrobús Línea 2, con descenso en la estación Iztacalco, ubicada a pocos metros del recinto. También se puede utilizar la estación Upiicsa de la misma línea.

Desde el Metro, la ruta indicada es llegar a Coyuya, de la Línea 8, y transbordar al Metrobús Línea 2 con dirección a Tepalcates hasta la estación Iztacalco.

PUBLICIDAD

La concentración de módulos busca evitar que los trabajadores tengan que acudir por separado a oficinas de distintas Afores e instituciones para resolver asuntos de su cuenta individual. En ediciones anteriores también han participado módulos del IMSS y otras dependencias vinculadas con semanas cotizadas, pensiones, datos personales, vivienda y retiro.

Los trámites de actualización pueden tardar hasta cinco días hábiles. Cuando el cambio debe reflejarse también en el Infonavit, el plazo puede extenderse hasta 20 días hábiles.

Una Afore es una institución financiera privada que administra la cuenta individual en la que se acumulan las aportaciones realizadas durante la vida laboral. Cada persona que cotiza ante el IMSS o el ISSSTE cuenta con una cuenta Afore a su nombre.

PUBLICIDAD

Los recursos provienen de aportaciones del trabajador, el patrón y el gobierno federal. El dinero se invierte en instrumentos financieros para generar rendimientos durante los años de cotización y puede utilizarse al llegar a la jubilación para complementar o constituir una pensión.