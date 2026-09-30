Alito Moreno sobre el exesposo de Marina del Pilar sancionado por EEUU: “Las acusaciones deben ser investigadas por las autoridades mexicanas”

El dirigente del PRI solicitó auditar todos los nombres, vínculos y recursos económicos relacionados con el caso. Crédito: X/ @alitomorenoc

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El presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, exigió que México investigue las sanciones de Estados Unidos contra 21 personas y 25 empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa.

En un tuit publicado este 29 de septiembre, Moreno señaló que entre los sancionados está Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

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Moreno sostuvo que las autoridades estadounidenses ubican a Carlos Alberto Torres y a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, en el centro de una presunta trama de narcocorrupción, cuya protección habría alcanzado altos niveles del gobierno de Baja California. El dirigente priista pidió revisar todos los nombres, vínculos y recursos relacionados con el caso.

La red de protección vinculada al caso habría alcanzado altos niveles del gobierno de Baja California. (Especial)

En ese sentido, Moreno señaló que “¡MORENA está plagado de narcopolíticos dispuestos a destruir el país para seguir protegiendo el pacto criminal que los llevó al poder!"

Entre las personas sancionadas también aparecen Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”; Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, y Rafael Buenrostro Marín, exfuncionario de Aduanas y exasesor legislativo. Moreno afirmó que las acusaciones deben ser investigadas por las autoridades mexicanas.

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Gobierno de Estados Unidos sanciona a 21 personas y 25 empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa

La OFAC bloqueó los bienes bajo jurisdicción estadounidense de los incluidos y prohibió transacciones con ciudadanos de ese país. (Crédito: Departamento del Tesoro de Estados Unidos)

Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 empresas que vinculó con el Cártel de Sinaloa, entre ellas Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, y Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California Marina del Pilar.

Dichas medidas bloquean sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohíben operaciones con personas de ese país, como parte de una estrategia contra las redes financieras y logísticas del narcotráfico.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, incluyó a casi 50 personas y compañías en la nueva acción. Desde principios de 2025, el Departamento del Tesoro ha realizado más de 30 medidas similares contra más de 400 personas y entidades, de acuerdo con la dependencia estadounidense.

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El listado abarca líderes de Los Mayos, operadores de células en Tijuana y Mexicali, presuntos lavadores de dinero, facilitadores políticos y funcionarios o exfuncionarios mexicanos a quienes Washington atribuye nexos con la organización criminal.

Mayito Flaco encabeza a Los Mayos tras la detención de El Mayo

Ismael Zambada Sicairos asumió el liderazgo de Los Mayos tras la detención de Ismael "El Mayo" Zambada en julio de 2024. (X @DEAHQ)

El Tesoro identificó a Ismael Zambada Sicairos como líder de Los Mayos, una de las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa junto con Los Chapitos. La dependencia sostuvo que asumió esa posición después de la detención de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024.

La captura de “El Mayo” desató una disputa interna entre ambas facciones, la cual ha provocado violencia en Sinaloa y otros estados del país. Los Mayos y Los Chapitos se mantienen en un enfrentamiento prolongado, de acuerdo con Washington.

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Zambada Sicairos nació en Anaheim, California, en 1982, cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense, y enfrenta desde 2014 acusaciones en Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero.

Entre las personas de su círculo cercano sancionadas aparece Hildegardo Gastelum García, “Aldo”, a quien Estados Unidos ubica como asesor y traficante de drogas. También figuran Jorge Luis Mendoza Uriarte, “Güero Chompas”, señalado como jefe de seguridad de Los Mayos, así como su hermano Francisco Mendoza Uriarte.

La medida alcanzó a Lorenzo Castillo Maldonado, identificado como colaborador de “Güero Chompas” y responsable de proteger a “Mayito Flaco”. El Tesoro afirmó que habría utilizado una red criminal para acciones relacionadas con sicarios, tráfico de drogas y lavado de dinero.

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Hermanos Arzate García son señalados por controlar la plaza de Tijuana

Los hermanos Alfonso y René Arzate García son señalados por controlar la plaza de Tijuana y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. (Crédito: Departamento del Tesoro )

La dependencia estadounidense consideró que Tijuana y Mexicali son rutas para las operaciones de Los Mayos hacia la frontera con Estados Unidos. En Tijuana sancionó a los hermanos Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”, a quienes identifica como responsables del control de la plaza desde hace aproximadamente una década.

El Tesoro sostuvo que ambos habrían recurrido a la violencia, alianzas y vínculos con actores políticos y policiales para mantener su estructura en la ciudad. Los dos fueron acusados en Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de dinero; “La Rana” enfrenta además una acusación por narcoterrorismo.

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También fueron incluidos Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “El Cabezón”, y Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero”. Washington los vincula con la estructura de René Arzate García y con hechos violentos, así como con la producción y traslado de fentanilo desde Tijuana hacia Estados Unidos.

La OFAC sancionó además a Ilia Elizabeth Felix Rivera, pareja de “Gordo Flubber”, a quien ubicó como facilitadora financiera. Según el Tesoro, una casa de cambio ligada a ella recibió grandes cantidades de dinero procedente del narcotráfico y realizó operaciones para llevar esos recursos a México.

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En Mexicali, la autoridad estadounidense señaló a Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, como dirigente de Los Rusos, una facción de Los Mayos que, según el documento, controla la plaza en esa ciudad.

El Tesoro señala a Carlos Torres y a un exmando de Mexicali

El Departamento del Tesoro señaló a Carlos Alberto Torres Torres por usar su influencia política para proteger operaciones criminales en Baja California. Foto: IG/carlostorresnews

Dentro de la estructura de Los Rusos, el Departamento del Tesoro sancionó a Carlos Alberto Torres Torres y a su hermano Luis Alfonso Torres. La dependencia describió al exesposo de Marina del Pilar como un operador político relacionado con el Cártel de Sinaloa y afirmó que mantenía una alianza con “El Ruso”.

Washington sostuvo que Carlos Torres habría usado su influencia política para facilitar las actividades del grupo criminal y proteger sus operaciones ante posibles intervenciones en Baja California. El Departamento de Estado le revocó la visa estadounidense en mayo de 2025 por su presunta afiliación con el Cártel de Sinaloa y su trabajo para la organización.

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El exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, también fue incluido en las sanciones. El Tesoro aseguró que habría mantenido una alianza con “El Ruso” y recibido sobornos a cambio de permitir que el grupo controlara a la Policía Municipal para facilitar el narcotráfico y acciones de represión.

De acuerdo con el documento, Carlos Torres habría recibido pagos mensuales de Mendívil. Luis Torres, por su parte, habría recibido sobornos y utilizado empresas y campañas políticas para lavar recursos ilícitos.