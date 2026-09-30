Pedro Friedeberg llega a San Miguel de Allende con más de 500 obras y una recreación de su estudio: hasta cuándo estará y dónde visitarla

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Pedro Friedeberg llega a San Miguel de Allende con más de 500 obras que recorren siete décadas de producción, una recreación de su estudio y materiales de su archivo personal. FOTO: ARCHIVO ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

Pedro Friedeberg tendrá una exposición con más de 500 obras en San Miguel de Allende, Guanajuato.

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La muestra Pedro Friedeberg. Hilaridad y Melancolía reunirá pintura, gráfica, escultura, diseño de objetos y materiales de archivo en tres recintos culturales, con entrada libre y una recreación del estudio del artista.

La exposición abrirá el 10 de octubre de 2026 y podrá visitarse hasta el 28 de febrero de 2027. La propuesta ocupará el Centro Cultural Ignacio Ramírez “El Nigromante”, la Casa del Mayorazgo de la Canal y la Galería Casa Diana, con un recorrido inaugural que conectará los tres espacios del Centro Histórico.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la exposición busca celebrar la vida y la trayectoria de Pedro Friedeberg, quien recibió un homenaje en julio en el Palacio de Bellas Artes.

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La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INBAL impulsan el proyecto junto con la Fundación Pedro Friedeberg, la Galería Casa Diana y Fomento Cultural Banamex, a través de Casa del Mayorazgo.

El 10 de octubre habrá un recorrido por tres recintos de San Miguel de Allende

La exposición abrirá el 10 de octubre de 2026 y podrá visitarse hasta el 28 de febrero de 2027. (INBAL)

La apertura tendrá un formato itinerante. El público podrá comenzar el recorrido a las 12:00 horas en la Galería Casa Diana, ubicada en Recreo 48.

En ese recinto se presentará el núcleo Privacidad y elegancia, integrado por piezas ligadas al universo personal del artista y a la casa en la que vivió con su familia.

La segunda parada será a las 13:30 en la Casa de Cultura Banamex Casa del Mayorazgo de la Canal, en Canal 4. Allí se exhibirá Líneas de fuga, un conjunto centrado en la geometría y la perspectiva presentes en la producción de Friedeberg.

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El recorrido concluirá a las 15:00 horas en el Centro Cultural Ignacio Ramírez “El Nigromante”, situado en Hernández Macías 75. Ese espacio albergará el núcleo que da nombre a la exposición.

La organización distribuyó la muestra en tres sedes para presentar distintas facetas de la obra del artista. La propuesta incluye trabajos de diversas etapas y pone atención especial en sus años finales de producción.

El conjunto permitirá acercarse a más de siete décadas de actividad artística mediante una selección que reúne medios, formatos y documentos personales.

Cartel de la exposición del artista Pedro Friedeberg en tres sedes culturales de San Miguel de Allende. (INBAL)

Más de 500 piezas mostrarán pintura, gráfica, mobiliario y objetos

La selección estará integrada por obras procedentes de la Fundación Pedro Friedeberg, las galerías CAM y Saenger de la Ciudad de México y colecciones privadas.

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El acervo incluye producción pictórica y gráfica, además de esculturas, objetos y mobiliario concebidos por el artista. También habrá materiales que permitirán conocer aspectos de su vida familiar y profesional.

El curador Michel Blancsubé señaló que la muestra recorre un universo en el que confluyen la arquitectura, la literatura, la música, la ornamentación, la erudición, el enciclopedismo, la simetría, el punto de fuga y el humor.

La exposición propone reconstruir la experiencia de entrar a la casa-taller de Friedeberg. Ese era el lugar donde pintaba, escuchaba música clásica y leía antes de trasladar sus referencias visuales e intelectuales al papel.

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La propuesta también recupera el interés del artista por el texto, la geometría y la perspectiva. Esos tres elementos atraviesan la selección exhibida en San Miguel de Allende.

La exposición reunirá una variedad de técnicas y formatos que permiten observar la amplitud de la producción de Friedeberg. La muestra incluye obra gráfica, pintura, escultura y diseño de objetos.

El acervo incluye producción pictórica y gráfica, además de esculturas, objetos y mobiliario concebidos por el artista. (INBAL)

El Nigromante recreará el estudio y el espacio íntimo de Pedro Friedeberg

Uno de los ejes de la exposición será una recreación de su estudio. La sala incorporará elementos de su ámbito personal, como una chimenea, muebles de su creación y una representación del sitio en el que trabajaba.

El público también encontrará piezas que el artista dejó inconclusas. La inclusión de esos trabajos permitirá observar aspectos de su proceso creativo.

La exposición tendrá una instalación lumínica titulada Portal multidimensional. El montaje construirá un ambiente a partir de patrones, símbolos, simetrías y otros elementos visuales asociados con el imaginario de Friedeberg.

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La experiencia incorporará un espacio preparado por la familia del artista. Allí se exhibirán fotografías, cartas, escritos y videos vinculados con su vida en San Miguel de Allende.

Entre los documentos habrá cartas enviadas por Friedeberg a amistades de la ciudad. También se mostrarán imágenes de un reportaje sobre su casa publicado por la revista Casas y Gente.

El material audiovisual incluirá Música congelada, una producción de 1998 perteneciente a la serie Los artistas por sí mismos. El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa produjo ese video.

La sala íntima contará además con collages que recuperan momentos de la vida familiar y profesional del creador. Esos materiales complementarán las obras expuestas en los tres recintos.

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Uno de los ejes de la exposición será una recreación de su estudio. (INBAL)

La exposición estará abierta hasta el 28 de febrero de 2027 con entrada libre

Las tres sedes recibirán visitantes de 10 a 18 horas durante el periodo de exhibición. El acceso tanto a los recintos como a las actividades vinculadas con la muestra será gratuito.

El programa público estará dirigido a personas de todas las edades. Entre las actividades previstas habrá recorridos nocturnos dentro de la programación de la Noche de Museos.

Las visitas escolares requerirán una reserva previa mediante el correo talleres.nigromante@inba.edu.mx. El Centro Cultural Ignacio Ramírez “El Nigromante” difundirá información adicional sobre las actividades en sus cuentas de Instagram, @ccn, y Facebook.

La muestra permitirá recorrer tres espacios del Centro Histórico y conocer una selección que abarca buena parte de la producción de Pedro Friedeberg, desde sus piezas gráficas y pictóricas hasta sus objetos, documentos personales y la reconstrucción de su lugar de trabajo.

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