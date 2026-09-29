México

Autoridades cercan a Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar: UIF bloquea cuentas bancarias del empresario señalado por nexos con el Cártel de Sinaloa

El órgano adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que incorporó a los 46 individuos y compañías designados por el Departamento del Tesoro a su lista preventiva

Fotografía del exmatrimonio en el año 2023. Crédito: Facebook - Carlos Torres
Fotografía del exmatrimonio en el año 2023. Crédito: Facebook - Carlos Torres
Guardar

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, tras incorporarlo a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) este 29 de septiembre. La medida fue confirmada por autoridades mexicanas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señalara como operador político vinculado al Cártel de Sinaloa.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sostiene que Carlos Torres usó su influencia política para facilitar las actividades del cártel y proteger sus operaciones de la intervención de las autoridades en Baja California. El empresario mantuvo, según la designación estadounidense, una alianza con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, líder de la facción de Los Rusos que controla la plaza de Mexicali para Los Mayos.

PUBLICIDAD

La OFAC acusó a Torres de recibir sobornos mensuales para proteger al cártel

El Tesoro estadounidense afirmó que Calos Torres recibió pagos mensuales de Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a cambio de permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado. Ese esquema de sobornos se convirtió en el eje de la red de narcocorrupción que la autoridad estadounidense documentó en Baja California.

Los hermanos Torres fueron señalados por sus presuntos nexos con El Ruso. Crédito: OFAC
Los hermanos Torres fueron señalados por sus presuntos nexos con El Ruso. Crédito: OFAC

El hermano del empresario, Luis Alfonso Torres Torres, fue señalado como el responsable de recibir esos sobornos y de blanquear los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas. La OFAC sancionó cinco empresas vinculadas a Luis Torres: Vida Organica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF.

PUBLICIDAD

El comunicado del Tesoro precisó que el Departamento de Estado ya le había revocado la visa a Carlos Torres en mayo de 2025, medida que en ese momento citó su afiliación al cártel. La designación de este 29 de septiembre se sustentó en la Orden Ejecutiva 14059, dirigida a la proliferación de drogas ilícitas, y en la 13224 enmendada, que apuntó a terroristas y sus patrocinadores.

La UIF confirmó el bloqueo inmediato de las cuentas de Torres

El comunicado oficial emitido por la Secretaría de Hacienda no mencionó a Carlos Torres en específico, pero detalló que, en atención a los señalamientos formulados por Estados Unidos, la UIF identificó entre los 46 sujetos designados operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras. Torres formó parte de esa designación estadounidense, por lo que quedó comprendido en la medida.

Mensaje oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con relación a las sanciones. Crédito: SHCP
Mensaje oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con relación a las sanciones. Crédito: SHCP

Ese hallazgo motivó la incorporación de los 46 sujetos -personas y empresas-, entre ellos Carlos Torres, a la Lista de Personas Bloqueadas.

Una infografía de la UIF consultada por Infobae México precisó en qué consiste exactamente esa medida: la lista “suspende de forma inmediata cualquier acto, operación o servicio de instituciones financieras” con los clientes incorporados a ella. El documento amplió, con ese material técnico, lo que el comunicado oficial había anunciado en términos generales.

La misma infografía explicó además el mecanismo de integración a la lista: parte de reportes financieros y avisos de actividades vulnerables, y requiere “indicios suficientes” de una presunta cooperación con recursos de procedencia ilícita para incorporar a una persona. El documento precisa también que la lista mantiene carácter confidencial.

Infografía que detalla las medidas tras ser añadido a la LBP. Crédito: UIF
Infografía que detalla las medidas tras ser añadido a la LBP. Crédito: UIF

Hacienda subrayó en su comunicado que la inclusión en la LPB no constituye una determinación definitiva ni implicó la acreditación de responsabilidad alguna. La dependencia calificó la medida como una acción preventiva adoptada en el contexto de la designación estadounidense.

En Estados Unidos, la designación de la OFAC implicó consecuencias adicionales para Carlos Torres: todos sus bienes e intereses patrimoniales en ese país, o en posesión de personas estadounidenses, quedaron bloqueados. Las regulaciones de la OFAC prohíben además cualquier transacción de personas estadounidenses que involucre sus activos, y las instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones a su nombre podrían enfrentar sanciones secundarias.

Carlos Torres y el resto de los señalados cuentan con 10 días hábiles para presentar su defensa ante la UIF

El comunicado oficial de Hacienda estableció que las personas incorporadas a la lista, entre ellas Carlos Torres, cuentan con los medios de defensa previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la garantía de audiencia y la posibilidad de interponer recursos administrativos y jurisdiccionales. El documento no precisó el plazo exacto de ese mecanismo.

La infografía de la UIF consultada por Infobae México sí detalló el plazo: la ley establece la garantía de audiencia dentro de los 10 días hábiles siguientes a que la institución financiera notifica al cliente su inclusión en la lista. El procedimiento debe presentarse mediante escrito ante la Oficialía de Partes de la unidad.

El exesposo de la gobernadora negó vínculos con el crimen organizado

Este mismo martes 29 de septiembre, Carlos Torres respondió a las acusaciones del Departamento del Tesoro con un comunicado público en el que rechazó de forma tajante cualquier nexo con el crimen organizado. “Niego cualquier relación con grupo o actividad criminal alguna, dentro y fuera de México”, afirmó, y anunció que iniciará gestiones ante la OFAC para revertir la designación.

El exfuncionario honorario en la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda acotó su participación empresarial a un solo negocio de los señalados por el Tesoro estadounidense: posee el 30% de las acciones de Vida Orgánica Tijuana, empresa que opera el mercado de productos orgánicos “Vive Orgánico” en la colonia Lomas de Agua Caliente. El negocio reporta, según sus propias cifras, ventas mensuales cercanas a los 570 mil pesos.

Carlos Torres y Marina del Pilar. Crédito: Facebook- Carlos Torres
Carlos Torres y Marina del Pilar. Crédito: Facebook- Carlos Torres

Torres atribuyó el origen de las acusaciones a denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República desde 2025, y reclamó que ninguna autoridad lo ha citado a comparecer para desmentir lo que calificó de mentiras. Se dijo el principal interesado en que las diligencias avancen, con el objetivo de demostrar que no tiene relación con los hechos que investiga el gobierno estadounidense.

El exfuncionario ocupó hasta el año pasado el cargo de coordinador de Proyectos Estratégicos de Baja California, un puesto sin sueldo al que llegó en octubre de 2024. Militó en el PAN antes de integrarse a Morena en 2019, año en el que también contrajo matrimonio con Marina del Pilar Ávila Olmeda, unión que la gobernadora dio por disuelta en octubre de 2025.

Temas Relacionados

Carlos TorresMayito FlacoMarina del PilarLos MayosCártel de SinaloaUIFHaciendaBloqueo cuentasLos RusosNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

Las telenovelas donde brilló Otto Sirgo: de “Lazos de amor” a “Los ricos también lloran”

El actor trabajó en cerca de cincuenta melodramas y fue por muchos años exclusivo de Televisa

Las telenovelas donde brilló Otto Sirgo: de “Lazos de amor” a “Los ricos también lloran”

Por qué las mujeres deben regalar Hot Wheels a sus novios el 30 de septiembre: la historia detrás de esta tendencia viral

La elección de los carritos conecta con la nostalgia de quienes crecieron con estos juguetes

Por qué las mujeres deben regalar Hot Wheels a sus novios el 30 de septiembre: la historia detrás de esta tendencia viral

Quién fue la esposa de Otto Sirgo, la actriz con quien compartió el amor por 45 años y con la que tuvo dos hijas

La actriz mexicana Maleni Morales, recordada por producciones como Los ricos también lloran y Rosa salvaje, compartió 45 años de matrimonio con Otto Sirgo

Quién fue la esposa de Otto Sirgo, la actriz con quien compartió el amor por 45 años y con la que tuvo dos hijas

Belinda cambia de look y sorprende a sus fans con un nuevo tono pelirrojo, así luce la cantante

A través de un carrusel de fotografías, la cantante mexicana revela un nuevo tono capilar con reflejos rojizos y dorados, acompañado de la frase “pelirroja era”

Belinda cambia de look y sorprende a sus fans con un nuevo tono pelirrojo, así luce la cantante
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de septiembre: EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de septiembre: EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

Capturan a 57 personas en Chiapas, 34 por el ataque armado en una cancha de futbol que dejó tres muertos en Tuxtla Gutiérrez

Gobierno de Baja California está corroído por el narco, según el vocero del Departamento de Estado de EEUU

Procesan a tres miembros de “Los Vallarta” por el asesinato, con machetes, de un hombre en Ecatepec

“El Mayito Flaco” nació en California e intentó cambiar su nombre en 2001 para ocultar sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, afirma EEUU

ENTRETENIMIENTO

Las telenovelas donde brilló Otto Sirgo: de “Lazos de amor” a “Los ricos también lloran”

Las telenovelas donde brilló Otto Sirgo: de “Lazos de amor” a “Los ricos también lloran”

Quién fue la esposa de Otto Sirgo, la actriz con quien compartió el amor por 45 años y con la que tuvo dos hijas

Belinda cambia de look y sorprende a sus fans con un nuevo tono pelirrojo, así luce la cantante

Conoce los precios oficiales para Niall Horan, ex One Direction, en el Palacio de los Deportes

Quién es Bettyna Salazar, comediante de Televisa que fue diagnosticada con cáncer de mama

DEPORTES

México vs Perú EN VIVO: Óscar García y Denzell son las novedades de la alineación de Rafa Márquez

México vs Perú EN VIVO: Óscar García y Denzell son las novedades de la alineación de Rafa Márquez

Keylor Navas deja a Pumas de emergencia y se incorpora a la Selección de Costa Rica

Gaby “La Bonita” Sánchez se baja de la Secretaría del Deporte para pelear por candidatura en Puebla

Mariachis entonan el himno de Estados Unidos previo al partido de la NFL Green Bay vs Atlanta

Mariachis en la NFL: músicos mexicanos interpretaron el himno de EEUU previo al Chicago vs Filadelfia