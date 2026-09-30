CFE anuncia nueva estructura: qué cambia en generación, transmisión, distribución y política comercial

La CFE aprobó una nueva estructura para reorganizar sus principales áreas de operación. REUTERS/Daniel Becerril/File Photo

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) modificó su estructura orgánica para reorganizar distintas áreas relacionadas con la generación, transmisión, distribución, comercialización y suministro de electricidad, así como los servicios de conectividad.

El cambio fue aprobado por el Consejo de Administración durante su Sesión 15 Extraordinaria. De acuerdo con la empresa, la nueva organización busca fortalecer su operación y la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, bajo un enfoque de justicia energética, desarrollo sustentable y transición energética ordenada.

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La reestructura divide las principales funciones de la CFE en tres grandes ámbitos: generación, redes eléctricas y política comercial.

CFE transforma su Dirección de Operación y crea una nueva área de generación

Uno de los principales cambios es la transformación de la Dirección de Operación en la Dirección de Generación y Productores Externos, que estará encabezada por Francisco Javier Maldonado Ramos.

Esta nueva dirección concentrará diferentes actividades relacionadas con la generación de electricidad y estará integrada por la Subdirección de Generación, la Subdirección de Seguridad Física, una Coordinación Técnica y la Coordinación de Contratos de Producción Externa de Energía.

La Subdirección de Generación contará con varias áreas especializadas:

Coordinación Nacional de Generación Termoeléctrica y Energías Renovables Variables .

Coordinación Nacional de Energía Hidroeléctrica y Geotérmica .

Coordinación de Energéticos y Gestión de la Energía .

Cinco Coordinaciones Regionales de Producción.

Con esta modificación, la CFE concentra dentro de una misma dirección distintas actividades vinculadas con sus procesos de generación y con los productores externos de energía.

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Transmisión y distribución se integran en la nueva Dirección de Redes Eléctricas

Otro de los cambios centrales es la creación de la Dirección de Redes Eléctricas, que reunirá los procesos de transmisión y distribución de electricidad.

La CFE señaló que esta nueva área tendrá como objetivo atender y fortalecer la confiabilidad de la Red Nacional de Transmisión y de la Red General de Distribución, ambas consideradas componentes esenciales del Sistema Eléctrico Nacional.

La Dirección de Redes Eléctricas estará integrada por la Subdirección de Transmisión, con tres coordinaciones, y la Subdirección de Distribución, con una coordinación.

Como titular de esta nueva dirección fue nombrado Guillermo Nevárez Elizondo, quien anteriormente ocupó la titularidad de la entonces empresa productiva subsidiaria CFE Distribución durante la administración de Manuel Bartlett Díaz.

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De acuerdo con la información difundida sobre la reestructura, Nevárez Elizondo regresa así a ocupar un puesto directivo dentro de la empresa eléctrica.

La CFE separa las funciones comerciales de la distribución

La tercera modificación importante corresponde al área comercial. La antigua Dirección de Servicios Especializados y Estrategia Comercial se transforma en la Dirección de Política Comercial.

Esta nueva dirección estará encabezada por José Martín Mendoza Hernández y contará con la Subdirección de Estrategia Comercial, integrada por la Coordinación Comercial y la Coordinación del Mercado Eléctrico Mayorista.

Además, la Coordinación TELECOM se transforma en la Subdirección de Servicios de Conectividad.

Mendoza Hernández también tiene antecedentes directivos dentro de la CFE. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador fue director general de la entonces empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, bajo la dirección general de Manuel Bartlett Díaz.

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De esta manera, tanto Mendoza Hernández como Nevárez Elizondo regresan a puestos directivos dentro de la CFE con la nueva estructura aprobada por su Consejo de Administración.

Servicios especializados y Recursos Humanos también tendrán cambios

La reestructura contempla modificaciones adicionales dentro de la organización.

La Coordinación de Servicios Especializados cambia su adscripción a la Dirección General. Esta área está encargada de los servicios de laboratorio para pruebas de equipos y materiales, así como de actividades relacionadas con ahorro y eficiencia energética.

Además, el Consejo de Administración designó a Pedro Castillo Porter como nuevo Subdirector de Recursos Humanos.

Con estos cambios, la CFE establece una distribución distinta de sus principales funciones: la generación y los productores externos quedan concentrados en una dirección; transmisión y distribución se integran en otra; mientras que las actividades comerciales y de conectividad adquieren una estructura propia.

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La empresa señaló que la modificación forma parte de una reorganización de sus procesos sustantivos y que busca fortalecer su operación y la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

La nueva estructura también incorpora dentro de sus áreas funciones relacionadas con energías renovables variables, generación hidroeléctrica, geotérmica, eficiencia energética, conectividad y participación en el Mercado Eléctrico Mayorista.

En este nuevo esquema, la CFE queda organizada alrededor de tres grandes áreas funcionales: generación, redes eléctricas y política comercial, con nuevos responsables al frente de cada una.