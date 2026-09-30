México

Gema Garoa cuestiona los tiempos al aire tras visita de Las Perdidas en La Casa de los Famosos y la acusan de envidiar a Karina Torres

Tras recibir a Sofía Castro, la participante recriminó la diferencia de minutos en pantalla comparados con la llegada de Las Perdidas a la casa

Gema Garoa cuestionó la duración de las visitas familiares en la recta final de La Casa de los Famosos México.
Gema Garoa cuestionó la duración de las visitas en la recta final de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )
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La actriz Gema Garoa cuestionó la distribución de tiempos al aire durante las visitas familiares en la etapa culminante de La Casa de los Famosos México.

La participante expresó su molestia tras recibir a su amiga Sofía Castro, al considerar que su encuentro tuvo una duración menor frente al reencuentro de Karina Torres con Las Perdidas.

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El reclamo surgió en la cocina del inmueble mientras Garoa conversaba con su compañero Ese Pérez.

Durante el intercambio, la actriz calificó de desigual la atención otorgada por la producción a los diferentes habitantes durante la gala nocturna.

La inconformidad de la concursante ocurrió a pocos días de la gran final de La Casa de los Famosos México 2026.

La presencia de invitados externos generó tensiones entre los finalistas que buscaban asegurar mayor visibilidad ante el público votante.

Gema externó su inconformidad en la cocina

Garoa entabló una conversación directa con Ese Pérez para manifestar su descontento sobre la duración de los enlaces transmitidos.

En la plática, la actriz enfatizó que sintió una preferencia hacia otras participaciones dentro de la emisión en vivo.

“Lo que no entiendo es por qué unos tiempo de hacerlo cabr*n y otros no”, sostuvo Garoa durante el diálogo.

La concursante cuestionó de manera explícita la duración que tuvo la entrevista de su compañera en comparación con su momento en pantalla.

Ante la falta de comprensión inicial de Ese Pérez, la actriz insistió en que la producción otorgó más relevancia a ciertos momentos.

“Tiempo al aire, tiempo, ¿sí entiendes lo que es eso o no?”, agregó durante la charla en el área del comedor.

Garoa añadió que la diferencia en la exposición televisiva afectó la percepción del público.

“Como que sentí que las demás eran más importantes”, afirmó al referirse a la cobertura brindada a las visitas de otros competidores.

La actriz expresó su molestia con la producción durante una conversación con Ese Pérez.
La actriz expresó su molestia con la producción durante una conversación en la cocina con Ese Pérez. (Captura de pantalla )

La diferencia de minutos frente a otras visitas

El detonante del malestar fue la llegada de Paola Suárez y Wendy Guevara, integrantes del colectivo Las Perdidas, quienes ingresaron al foro para apoyar a Karina Torres.

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La dinámica entre las creadoras de contenido captó una fracción amplia de la transmisión.

Karina Torres compartió con el resto de los habitantes la trayectoria de su amistad con las invitadas.

La influencer destacó que conocía a Paola y Wendy desde la infancia, lo que generó un momento extenso de conversación en la sala principal.

De manera simultánea, la producción permitió la entrada de los hijos del conductor Memo Schutz para reencontrarse con su padre. Este evento también recibió una cobertura prolongada durante la gala del lunes.

En contraste, el encuentro entre Garoa y la actriz Sofía Castro se percibió más breve por la propia participante. Aunque se mostró agradecida por la presencia de su amiga, la actriz centró su atención en el conteo de los minutos otorgados.

Las Perdidas ingresaron al foro para apoyar a Karina Torres, lo que generó momentos de amplia cobertura.
Las Perdidas ingresaron al foro para apoyar a Karina Torres, lo que generó momentos de amplia cobertura en vivo. (Captura de pantalla )

Señalan presunta envidia hacia Karina Torres

Las declaraciones de Garoa provocaron reacciones inmediatas entre los seguidores del programa en plataformas digitales.

Distintos usuarios difundieron los fragmentos en video donde la actriz contabilizaba el tiempo en pantalla de sus compañeros.

La audiencia rememoró roces previos entre las concursantes y calificó la actitud de Garoa como un acto de envidia hacia Karina Torres.

Los espectadores cuestionaron que la actriz priorizara los minutos en televisión sobre el valor afectivo de la visita.

El publico en redes sociales señaló que Gema Garoa recibió beneficios adicionales durante el reencuentro con Castro. Entre los datos mencionados por la audiencia destacó la revelación de cifras sobre sus seguidores en redes sociales y muestras de apoyo externo.

Usuarios en redes afirmaron que Castro transmitió información sobre la cantidad de 800,000 seguidores que la actriz acumulaba en su perfil de Instagram.

Pese a este intercambio de datos del exterior, el descontento de la participante persistió.

Usuarios en redes sociales criticaron las declaraciones de la actriz y señalaron supuesta rivalidad dentro del programa.
Usuarios en redes sociales criticaron las declaraciones de la actriz y señalaron una supuesta rivalidad, (Captura de pantalla )

La recta final de La Casa de los Famosos México

La visita de Castro representó para Garoa el segundo contacto con personas cercanas desde el inicio del proyecto. La actriz acumulaba 68 días en aislamiento casi total dentro de La Casa de los Famosos México.

Anteriormente, la concursante solo recibió la visita de su tía durante una dinámica de la competencia. El largo periodo sin contacto incrementó la sensibilidad de los habitantes ante cualquier interacción con el exterior.

La etapa final del reality show intensificó las estrategias y la competencia por el interés de la audiencia.

La Casa de los Famosos México
La tensión entre los concursantes aumentó tras superar más de dos meses de aislamiento continuo. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Cada minuto de transmisión al aire se volvió un elemento determinante para la permanencia y el respaldo en las votaciones.

La discrepancia en los tiempos de exposición continuó como tema de conversación entre los integrantes de la casa.

Los participantes evaluaron el impacto que cada visita podía generar en el público de cara a la votación decisiva.

El ambiente dentro de la residencia reflejó la presión acumulada tras más de dos meses de encierro.

La competencia entró en su fase definitiva con opiniones divididas entre los concursantes sobre la equidad del formato.

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