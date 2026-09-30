Gustavo Adolfo Infante defiende a Paty Cantú y María José tras acusación de Gala Montes por plagio: “Hay niveles”

Gustavo Adolfo Infante hizo lo propio con Paty Cantú por supuesto plagio a canción de Gala Montes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Nuevamente, Gala Montes se encuentra en el ojo de la polémica por acusar a las cantantes mexicanas: Paty Cantú y María José de plagiar su canción “La Mala”, en uno de sus vigentes proyectos donde La Josa comparte su voz y lleva por título “La Mala Del Cuento”.

Sin embargo, hoy en el programa matutino, Sale el Sol, el periodista, Gustavo Adolfo Infante, salió en defensa de Paty Cantú y María José por ser dos de las artistas “más importantes de México” y con una carrera que no se compara con la de Gala Montes en este momento.

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“¿En serio? O sea, Paty Cantú, que es una de las compositoras más importantes en este momento en América Latina, tiene la necesidad de plajearle algo a ella (a Gala Montes), y la Josa (María José), que es una de las intérpretes más importantes de todo México, tiene necesidad de", cuestionó Gustavo Adolfo Infante.

Al no creer por lo que escuchó de Gala Montes, el periodista de 61 años sentenció que “hay niveles”, colocando a la exparticipante de La Casa de los Famoso México muy por debajo de Paty Cantú y María José en su carrera como cantante.

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“Perdón, tú (Gala Montes) apenas vas a empezar, discúlpame, pero creo que hay niveles y hay una escalera muy larga, tú (vas en dos, tres escalones, ellas ya tienen un tramo mucho más recorrido”, respondió de manera contundente Gustavo Adolfo Infante.

¿Qué dijo Gala Montes sobre la nueva canción de Paty Cantú y María José que sería un plagio?

Gala Montes acusa a Paty Cantú y María José de plagiar su canción “La Mala” (Redes Sociales)

Gala grabó desde sus historias de Instagram un mensaje directo para Paty Cantú, María José y también al productor Stefano Vieni de plagiar su canción “La Mala”, en el tema “La Mala del Cuento”, publicada en plataformas digitales el 24 de septiembre.

Montes asegura que esa melodía se parece mucho a su primer single de su disco La hija de nadie y asevera contar con las “pruebas” para defender la autoría de su composición e ir contra la nueva canción de María José, la cual tachó de ser una “copia totalmente de lo que yo llevo trabajando ya mucho tiempo”.

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“Oigan, pues chisme de último momento. En esta ocasión le va a tocar su media hora de karate a La Josa (María José) y a Paty Cantú y a Stefano Vieni: ustedes saben que yo con Paty me llevaba muy bien, al parecer, yo he estado hablando con Paty, he intentado hablar con ella muchas veces, no me contesta”, comenzó a decir Gala Montes.

“Como saben, la novia de mi hermana trabaja con Paty, entonces, bueno, yo creo que por eso Paty me dejó de contestar, etcétera, y ahora se unió con La Josa cuando a mí Paty me había dicho que La Josa no quería que yo cantara, “Prefiero ser su amante”, destapó la actriz.

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“Hicieron una canción que se llama “La Mala Del Cuento”, la cual se parece mucho a “La Mala”, que es el primer single de mi disco La hija de nadie, y pues la verdad sí me saca de onda, porque también conozco a Stefano Vieni, Stefano y yo intentamos trabajar, pero pues nunca coincidimos y ahora sí me parece una copia totalmente de lo que yo llevo trabajando ya mucho tiempo y pues yo con pruebas, con pruebas", manifestó Gala Montes.

Inclusive, en otra filmación, la actriz y cantante, Gala Montes, arremetió contra María José por afirmar que “nunca la apoyó” de forma auténtica y, según ella, “se aprovechó de mi nombre” y La Josa “habló mal de mí” después de convertirse en un target para la comunidad LGBT.

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La cantante también es acusada de plagio por la exparticipante de La Casa de los Famosos (Instagram/@lajosa)

“Bueno, ya saben que yo soy, que si lo hago, lo voy a hacer bien. Y es que a mí La Josa (María José) la verdad nunca me apoyó”, aseveró Gala Montes en sus redes sociales.

“Yo sé que lo que ustedes vieron fue que ella fue a La Casa de Los Famosos y tal vez fue con lo que se quedaron, pero ella, pues se aprovechó de mi nombre, después habló mal de mí, porque después salió otra cara y ya no era digna de su admiración”, externó la actriz de 26 años.

“Cuando fui un target para la comunidad LGBT para ella, sí, pero después de eso ya no y empezó a hablar mal de mí y dijo que no tenía talento, lo cual me parece horrible entre artistas, menospreciarnos de esa forma. Sobre todo ella siendo una cantante ya con tanta trayectoria y siendo la compositora, la directora creativa y productora y doña Ve***, pues digo:

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“Hostia, pero qué p***, ¿yo qué te he hecho?”. Y ahora sacan esta canción que yo digo: “Es igual a la mía, hostia, p***, finalizó Gala Montes tras la acusación de plagio contra Paty Cantú y María José después del lanzamiento de la canción “La Mala Del Cuento”.