Javier Corral se revela contra Morena y tacha de “imposición” a Cruz Pérez Cuéllar: “Es aliado de Maru Campos”. (Fotos: redes sociales)

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Javier Corral Jurado vuelve a arremeter contra Morena y sus decisiones en el marco del proceso electoral 2026-2027, esta vez, refutó la designación del alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien será el candidato del oficialismo en los próximos comicios que definirán la gubernatura del estado.

A través de un breve mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), el exgobernador de Chihuahua rechazó el nombramiento dada a conocer por la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, y por la presidenta de Elecciones, Citlalli Hernández Mora.

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La postura del senador deja ver la presunta cercanía de Pérez Cuéllar con los panistas de la entidad:

“Morena impone a Cruz Pérez Cuéllar, cómplice de la corrupción de César Duarte y aliado de María Eugenia Campos, como candidato en Chihuahua”.

Los señalamientos que pesan sobre Cruz Pérez Cuéllar

Las acusaciones que hace Corral Jurado no son nuevas, ya que el presidente municipal con licencia formó parte del PAN de 1988 hasta 2015, cuando saltó a Movimiento Ciudadano (MC) para buscar, sin éxito, la gubernatura por Chihuahua.

Fue hasta 2018, cuando el candidato virtual llegó al Senado de la República de la mano de Morena, de quien también fue cobijado en 2021 y 2024, en el primero logró ganar la alcaldía por Ciudad Juárez, y en el segundo, fue reelecto.

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Cruz Pérez Cuéllar fue el aspirante designado para la gubernatura de Chihuahua. (Captura de pantalla)

En 2020, la Fiscalía de Chihuahua solicitó y ratificó ante la Cámara de Diputados el desafuero de Pérez Cuéllar, quien fungía como senador, ya que lo acusaba de haber recibido recursos del exgobernador César Duarte.

Cruz Pérez Cuéllar también ha enfrentado acusaciones de peculado por más de 100 millones de pesos, además de señalamientos por conflictos de interés y de usar recursos públicos con fines partidistas.

El PAN reacciona a la designación de su exmilitante

El PAN en Chihuahua no dejó pasar el momento y destacó la designación de Cruz Pérez Cuéllar como una decisión “cupular”, que son tomadas desde el centro de Chihuahua.

“Hace apenas unos días fue aprehendido un empresario gasolinero, acusado de huachicol, y es el socio principal de Cruz Pérez”, acusó Mario Vázquez, senador del PAN y aspirante a la gubernatura en Chihuahua.

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El legislador comentó que “Lo conocemos perfectamente, conocemos sus deficiencias, sus fallas, su forma de actuar. Le hemos ganado otras competencias a Pérez en Chihuahua y yo en lo personal como expresidente del Comité Directivo Estatal”.

Andrea Chávez, la aspirante descartada por Morena

La senadora con licencia trató de contener el llanto durante el anuncio y, al salir del evento, evitó pronunciar el nombre de Cruz Pérez Cuéllar ante los medios que le preguntaron sobre su respaldo al nuevo coordinador de Morena en Chihuahua. (X/@bereaguilarv)

La designación de Pérez Cuéllar dejó a más de uno disgustado, molestia a la que se sumó Andrea Chávez, senadora con licencia que aspiraba a la coordinación estatal de Morena en Chihuahua. La encuesta interna del partido favoreció al alcalde con licencia de Ciudad Juárez, resultado que dejó fuera a Chávez del proceso rumbo al siguiente año.

Durante el anuncio, realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México, la senadora permaneció de pie en el templete con los ojos entrecerrados, sin lograr sostener la compostura ante las cámaras.

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Al salir del recinto, Chávez evitó nombrar a Pérez Cuéllar y respondió con una frase que sus simpatizantes corearon después: “Cabeza en alto, frente clara, corazón ardiendo, porque los pitufos de la aldea se van despidiendo”.

Parte de sus seguidores abandonaron el salón gritando “fraude” y protagonizaron una disputa de porras con los simpatizantes del alcalde con licencia. La escena, capturada en video, mostró muecas y un llanto reprimido que se volvió tema de burla en redes sociales.

La senadora con licencia agradeció al "pueblo chihuahuense" y a los partidos aliados de Morena, pero evitó en todo momento pronunciar el nombre del ganador de la encuesta interna, Cruz Pérez Cuéllar. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

Ante la prensa, la senadora evitó pronunciarse sobre el resultado de la encuesta o respaldar de forma directa la candidatura de su contrincante. En su lugar, dirigió el discurso hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como “la líder más querida del mundo”, y aseguró que continuará recorriendo el estado.

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No respondió si regresará al Senado ni si buscará una alianza con el PT en caso de que este partido rompa con Morena en Chihuahua.