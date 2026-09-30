Pulso GNP 2026: horarios oficiales y cartelera completa para el festival en Quéretaro

El Festival Pulso GNP 2026 se prepara para regresar al Autódromo de Querétaro el próximo sábado 10 de octubre con una jornada que reunirá propuestas de rock, pop, electrónica y música alternativa.
La organización ya compartió la cartelera oficial por horarios, que comenzará a las 14:30 horas y concluirá a las 00:55 del domingo 11 de octubre.
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La edición contará con 17 artistas repartidos entre el escenario Vivir es increíble, el escenario Bacardí y la Carpa Tecate. Robbie Williams encabezará el cierre en el escenario principal, mientras que bandas como Caifanes, Fobia, José Madero, DLD y NSQK completarán los nombres de la jornada.
Pulso GNP reunirá propuestas variadas y obras de artistas locales e internacionales
La séptima edición de Pulso GNP reunirá a 17 proyectos en el Autódromo de Querétaro, ubicado en el municipio de El Marqués:
- La programación abarcará más de 10 horas de música en los escenarios Vivir es increíble, Bacardí y la Carpa Tecate.
- El mapa oficial contempla zonas de hidratación, áreas de comida, módulos sanitarios en la zona general y servicios para tarjetahabientes Banamex.
- La Secretaría de Cultura de Querétaro anunció un corredor cultural con 10 obras, piezas de autores locales e internacionales y un jardín escultórico de la artista francesa Claire Becker.
- Electrify representará a Querétaro dentro del cartel. La agrupación tocará de 15:45 a 16:25 en la Carpa Tecate y adelantó que estrenará una canción inédita durante su actuación.
Así, con propuestas locales y artistas consolidados como Robbie Williams y Caifanes, el encuentro reunirá artistas de distintas generaciones y géneros en una misma jornada.
Escenario Bacardí y Carpa Tecate concentrarán los shows simultáneos
El escenario Bacardí y la Carpa Tecate tendrán programación paralela desde el inicio de la jornada. Kevis & Maykky y La Texana abrirán ambos espacios a las 14:30.
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Escenario Bacardí:
- Kevis & Maykky: 14:30 a 15:05
- Bruses: 15:45 a 16:25
- DLD: 17:15 a 18:05
- José Madero: 19:15 a 20:05
- Fobia: 21:40 a 22:40
- NSQK: 00:05 a 00:55
Carpa Tecate:
- La Texana: 14:30 a 15:05
- Electrify: 15:45 a 16:25
- Malcriada: 17:20 a 18:00
- Los Claxons: 19:15 a 20:05
- La Gusana Ciega: 21:40 a 22:40
- Deorro: 00:05 a 00:55
De esta manera, los fans deberán definir sus prioridades ante cruces como los de José Madero y Los Claxons, programados a las 19:15, y Fobia con La Gusana Ciega, previstos para las 21:40.
El cierre simultáneo de NSQK en el escenario Bacardí y Deorro en la Carpa Tecate, de 00:05 a 00:55, pondrá fin a la actividad en ambos espacios.
Robbie Williams cerrará el escenario principal tras los shows de Caifanes y Travis
El escenario Vivir es increíble concentrará los conciertos de mayor duración del festival. La programación comenzará con Orqueska a las 15:05 y avanzará con Kevin Kaarl, Travis y Caifanes antes de la esperada presentación de Robbie Williams, prevista para las 22:45.
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- Orqueska: de 15:05 a 15:45
- Kevin Kaarl: de 16:25 a 17:15
- Travis: de 18:10 a 19:10
- Caifanes: de 20:10 a 21:20
- Momento GNP: 22:00
- Robbie Williams: de 22:45 a 00:05
Caifanes volverá al Pulso GNP después de su participación en 2019, mientras que Travis llegará como parte de la programación internacional. Entre ambos conciertos habrá un intervalo de 50 minutos, que incluirá el Momento GNP con un par de sorpresas.
El concierto de Robbie Williams marcará el último tramo del festival y dará paso a los cierres simultáneos en los otros dos espacios. Su presentación en Querétaro será una escala dentro de una carrera marcada por canciones que cruzaron generaciones y una relación sostenida con el público latinoamericano.
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